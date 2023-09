Redfall. Eventualmente "será un buen juego" dice Pete Hines

El jefe editorial de y Vicepresidente de Bethesda, Pete Hines, afirmó que el FPS cooperativo Redfall de Arkane no será abandonado y que “vamos a conseguir que sea un buen juego”.

Redfall se lanzó en Xbox Series X |S y PC en mayo, y fue muy criticado tanto por jugadores como por críticos. La editora de hardware de TechRadar Gaming, Aleksha McLoughlin, lo describió como "uno de los peores juegos del año" y "la primera marca negra en un trabajo por lo demás impecable en los más de 20 años de historia del desarrollador de simulación inmersiva". No hace falta decir que, en comparación con muchos lanzamientos de juegos impresionantes de 2023, como Baldur's Gate 3 y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom , Redfall está, al menos por el momento, lejos de ser un juego imprescindible.

Sin embargo, Hines está decidido a que esto cambie, al menos eventualmente. En una entrevista con GamesIndustry.biz, le preguntaron cómo la recepción poco estelar de Redfall afectó a Bethesda internamente.

“Siempre estamos en un proceso de aprendizaje, así que eso no es nuevo para nosotros. No nos gusta no cumplir con las expectativas de nuestros jugadores”, respondió Hines. "Al mismo tiempo, somos la misma empresa que ha tenido lanzamientos que no salieron como queríamos, y no renunciamos ni abandonamos algo sólo porque no empezó bien".

Hines continuó, haciendo referencia al hecho de que tanto Fallout 76 como la versión para PC de The Elder Scrolls Online "no eran perfectos" cuando se lanzaron por primera vez, y enfatizó que ambos terminaron siendo juegos populares después de recibir soporte posterior al lanzamiento.

" Redfall no es diferente para nosotros", dijo. “Está bien, no tuvimos el comienzo que queríamos, pero sigue siendo un juego divertido… y vamos a seguir trabajando en ello. Vamos a hacer 60 fps. Vamos a conseguir que sea un buen juego porque sabemos, como estudio propio, que Game Pass vive para siempre. Habrá personas dentro de diez años que se unirán a Game Pass, y Redfall estará allí”.

Por ahora, queda por ver si Redfall llegará o no al punto en que sea universalmente disfrutado entre la comunidad de jugadores, pero al menos aquellos que compraron el juego nuevamente en el lanzamiento podrían tener algo que esperar.