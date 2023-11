Herald Of Darkness. El esperado videoclip/performance de Alan Wake 2, ya está en YouTube

(Crédito de imagen: Old Gods of Asgard)

Old Gods of Asgard, la banda "ficticia" que hemos escuchado en reiteradas ocasiones en juegos como Alan Wake, Quantum Break, Control y Alan Wake 2 (todos juegos de Remedy Entertainment), acaban de estrenar su nuevo videoclip, en su canal oficial de YouTube.

Para aquellos que aún no se han atrevido a jugar los títulos anteriormente mencionados, Old Gods of Asgard es una banda de rock y hemos escuchado varios de sus éxitos en todos estos juegos. Sin embargo, esta banda no existe como tal, realmente la gente detrás de ellos es otra banda originaria de Finlandia y se trata de Poets of the Fall.

Estos compadres, han experimentado un ascenso meteórico desde el recién estreno de Alan Wake 2. Y es que la canción de "Herald Of Darkness" que escuchamos en una de las tantas misiones que tenemos con Alan, en el juego, ha sido excelentemente bien recibida por los fanáticos.

Tan es así, que decenas de comentarios han inundado a este videoclip, pidiendo y hasta exigiendo que "Old Gods Of Asgard" se presenten en The Game Awards, con este tremendo éxito.

Alan Wake 2, nominado a juego del año

Por supuesto y no era para menos, Alan Wake 2 ha sido catalogado como uno de los mejores juegos de este año, tan es así, que está en la terna para ganar el GOTY en The Game Awards.

Además, junto con Baldur's Gate III, son los únicos títulos que cuentan con 8 nominaciones, en diferentes categorías, para The Game Awards, evento que se llevará a cabo el próximo 7 de diciembre, en el Peacock Theater, en Los Ángeles, California.