Es oficial, JK Simmons regresa como Omni-Man en Mortal Kombat 1

El co-creador de Mortal Kombat 1 ha confirmado que JK Simmons regresará como Omni-Man en el próximo DLC Kombat Pack 1.

Mortal Kombat 1 es uno de los juegos más grandes del año, y este nuevo anuncio solo agrega más leña al fuego. Anunciado durante un panel de entrevistas en vivo en el Día 3 de SDCC, Ed Boon ha confirmado que J.K. Simmons repetirá su papel como el villano conquistador del mundo de la exitosa serie animada de Prime Video basada en la serie de cómics Invincible .

"Es tan auténtico como puede ser", dijo Ed Boon con respecto a la decisión de incluir a J.K. Simmons en Mortal Kombat 1 para interpretar al personaje (a través de IGN) . No es la primera vez que un actor famoso presta su voz y semejanza a un personaje famoso en la serie de juegos de lucha de larga duración. Anteriormente, en Mortal Kombat 11, Sylvester Stallone y Peter Weller regresaron para Rambo y Robocop respectivamente, que formaban parte de los paquetes DLC posteriores al lanzamiento de ese juego.

Omni-Man no es el único gran anuncio que llegará a Mortal Kombat 1, ya que el Kombat Pack 1 recientemente revelado, también presenta otros personajes invitados con superpoderes. También llega Homelander interpretado por Anthony Starr de la exitosa serie de Prime Video, The Boys , y Peacemaker de John Cena de The Suicide Squad de James Gunn y el programa derivado homónimo de Max.

Los veteranos de la serie Ermac, Quan Chi, están listos para regresar, quienes debutaron en Ultimate Mortal Kombat 3 y Mortal Kombat 4 respectivamente. El primero luce un nuevo aspecto sin máscara que se apoya aún más en el rediseño de muertos vivientes/momificados que ha tenido desde Mortal Kombat X , y el segundo se ve prácticamente idéntico a sus apariciones anteriores en los títulos de NetherRealm. Takeda, un recién llegado a la serie que llegó en la iteración de 2015 antes mencionada, regresa con una apariencia que recuerda a su variación de Shirai Ryu, completa con una máscara estilo Scorpion y un esquema de color amarillo.

En lo que respecta a la primera ola de luchadores de DLC, este es sin duda uno de los lanzamientos de más alto perfil hasta la fecha. Los juegos de NetherRealm siempre han tenido un tema con sus lanzamientos. Mortal Kombat 11 vio a los héroes de acción de los 80 agregados a la mezcla, mientras que Mortal Kombat X apostó por el horror con personajes como Leatherface, Alien, Jason y The Predator. Por lo que parece, el DLC de Mortal Kombat 1 parece continuar con la marca de brutal justicia vigilante del Dios del Fuego Liu Kang, y estoy aquí para ello.

Mortal Kombat 1 se lanza el 19 de septiembre para Xbox Series X, PS5, Nintendo Switch y PC y debería agregar una dura competencia en un año ya excelente con Street Fighter 6 y Tekken 8 .