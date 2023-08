El originalísimo Red Dead Redemption, llegará a Nintendo Switch

El viejo oeste está a la vuelta de la esquina, gracias a que Rockstar por fin lanzará la versión de Red Dead Redemption, para Nintendo Switch y también para PS4, la próxima seamana

Tras más de una década de espera, los fans finalmente podrán jugar Red Dead Redemption en consolas de nueva generación y de la pasada también. Nintendo acaba de anunciar en su cuenta oficial de Twitter que el título de acción y aventuras desarrollado por Rockstar se podrá jugar en Nintendo Switch el 17 de agosto. También habrá edición física el 13 de octubre.

Los jugadores también podrán disfrutar de la expansión Undead Nightmare. Esto agregará una campaña para un jugador con temática de terror zombie no canon , dos modos multijugador y cosméticos adicionales. Esta expansión se desarrolla en una línea de tiempo alternativa en la que los jugadores deben navegar por el oeste de los muertos vivientes con la esperanza de encontrar una cura para la plaga que ha infectado a su esposa e hijo en el juego.

Vive las épicas aventuras del oeste que definieron a una generación cuando Red Dead Redemption llegue junto con Undead Nightmare a #NintendoSwitch - disponible en formato digital el 17 de agosto y en físico el 13 de octubre.

Red Dead Redemption será un port y no es una remasterización no solo en Switch sino también en PS4, con esta versión supuestamente jugable también para PS5. Esta es una gran noticia para todos aquellos que aman este épico título occidental. Antes de este punto, solo podía ejecutar el título en Xbox 360 o PS3, por lo que era difícil disfrutarlo. Si bien es una pena que todavía no haya una opción para la PC a menos que quieras emularla, esta noticia es bienvenida, ya que permite que los jugadores de hardware de Sony y Nintendo obtengan el juego por primera vez.

La secuela Red Dead Redemption 2, se disfrutó muchísimo en PS4, Xbox One y PC. Si bien todavía hay algunos problemas de rendimiento para aquellos con máquinas de nivel medio, sorprendió en gran medida a los jugadores de PC que tenían construcciones sólidas. La alternativa para muchos sin las capacidades de las PC de gama alta es simplemente jugar con algunas de las opciones rechazadas.