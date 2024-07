Capcom Next, Summer 2024. Kunitsu Gami, Dead Rising y ¡un nuevo Resident Evil!

Capcom reveló emocionantes noticias y actualizaciones en su evento Capcom NEXT de verano 2024, destacando nuevos títulos y remasterizaciones que llegarán a lo largo del año y al final, solamente fue una mención, el director de Resident Evil 7 biohazard, Koshi Nakanishi, será el director del próximo título de la saga, ¿será Resident Evil 9? ¿Será un nuevo remake? Hasta el momento, no se reveló nada. A continuación, te presentamos lo más destacado de cada anuncio.

Dead Rising Deluxe Remaster

El icónico fotoperiodista cazador de zombis, Frank West, regresa en una versión bellamente remasterizada de Dead Rising Deluxe Remaster. Este juego, que se lanzará digitalmente el 19 de septiembre de 2024 para Xbox Series X|S, PlayStation 5 y PC a través de Steam, está disponible para pre-ordenar desde hoy.

Características principales:

Gráficos mejorados: Hasta 4K de resolución con una tasa de 60 FPS.

Modelos de ersonajes actualizados: Incluyendo a Frank West, los Psicópatas desquiciados, NPCs como Brad, Jessie e Isabela, y oleadas de zombis.

Mejoras en la jugabilidad: Incluyendo la habilidad de mover a Frank mientras apunta, autosalvado, y controles más intuitivos.

Voces en 9 idiomas: Incluyendo español latinoamericano, portugués brasileño, japonés, francés, italiano, alemán, español de España, y ruso, con subtítulos en 14 idiomas.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Capcom presenta su nuevo juego, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, una combinación de acción y estrategia con un entorno inspirado en la mitología japonesa. La demo gratuita está disponible ahora para Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, PlayStation 5, PlayStation 4 y PC a través de Steam.

Características principales

Colaboración con okami: Armas y trajes exclusivos, más una banda sonora especial de Okami.

Jugabilidad estratégica: Ciclo día/noche con exploración, purificación de aldeanos y defensa contra los Seethe.

Personalización: Los jugadores pueden mejorar y reasignar roles de aldeanos y habilidades de Soh para adaptarse a sus estrategias.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess se lanzará globalmente el 19 de julio de 2024 y ya está disponible para pre-ordenar.

Resident Evil 7 biohazard

Resident Evil 7 biohazard se lanza en la App Store para iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, y todos los iPads y Macs con el chip M1 o superior el 2 de julio de 2024. Esta versión incluye el DLC Not A Hero y soporta compra universal y progresión cruzada.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Características principales

Compatibilidad con apple: Controles optimizados para iPhone y iPad, incluyendo opciones de auto-disparo y menús táctiles.

Edición Gold: Expansiones opcionales con contenido adicional de historia y modos de juego.

Como ya comentábamos al inicio de la nota, el Director Koshi Nakanishi también confirmó que un nuevo título de la franquicia Resident Evil está en desarrollo, esperemos que en un próximo Resident Evil Showcase, se nos brinde más información.

Dragon’s Dogma 2

Dragon’s Dogma 2 ofrece una prueba gratuita por tiempo limitado en todas las plataformas. Los jugadores pueden disfrutar hasta dos horas de este RPG de acción y transferir sus datos de guardado al juego completo tras la compra.

Capcom ha demostrado una vez más su capacidad para ofrecer experiencias emocionantes y nuevas, asegurando que los jugadores de todo el mundo tengan mucho que esperar en los próximos meses.