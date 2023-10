Call of Duty Modern Warfare 3 tendrá un nuevo gameplay de 3v3v3, llamado Cutthroat

Sledgehammer Games ha confirmado que Call of Duty Modern Warfare 3 recibirá un nuevo modo de juego para la serie llamado Cutthroat.

Anunciado durante el evento CoD: Next el 5 de octubre, el desarrollador pasó unas buenas horas sumergiéndose en todo lo que hay que saber sobre el tan esperado shooter multijugador, así como otros anuncios para juegos como Call of Duty: Warzone Mobile , que es Su lanzamiento está previsto para principios de 2024 .

Antes de la exhibición, ya sabíamos que Modern Warfare 3 presentaría un total de 12 modos de juego, con 20 mapas jugables en el lanzamiento , 16 de los cuales se originan en Modern Warfare 2 (2009), y 12 más completamente nuevos con núcleos 6v6. mapas que llegan después del lanzamiento.

Además de esto, Sledgehammer reveló un modo de juego totalmente original para la serie llamado Cutthroat, que hará su debut en Modern Warfare 3 . No se ha dicho mucho sobre Cutthroat, pero sí sabemos que es un modo de acción 3v3v3 para mapas multijugador principales y los operadores solo tendrán una vida por ronda. El objetivo del modo es eliminar a los equipos enemigos o capturar la bandera de tiempo extra para ganar la ronda.

El desarrollador habló sobre Ground War, un modo multijugador a gran escala que regresará junto con el Modo Guerra, que apareció originalmente en Call of Duty: WWII , con enfrentamientos lineales, progresión de batalla y objetivos ambientales.

Además de un montón de nuevos detalles sobre lo que los jugadores pueden esperar en el lanzamiento, Sledgehammer finalmente confirmó que Modern Warfare 3 tendrá modo multijugador clasificado en la primera temporada . Clasificado se está desarrollando en asociación con Treyarch, quien actualizará la experiencia y la modernizará desde Modern Warfare 2 .

Call of Duty: Modern Warfare 3 está programado para lanzarse el 10 de noviembre para PS5, PS4, Xbox Series X| S, Xbox One y PC. Si ya has reservado el juego, podrás ver la versión beta abierta del juego a partir de hoy (6 de octubre), pero las fechas de inicio dependen de la plataforma en la que estés jugando.