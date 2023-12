Capcom anuncia más remakes de Resident Evil

Se ha confirmado que habrá más remakes de Resident Evil en el futuro, aunque actualmente no se sabe cuál clásico del horror será renovado a continuación.

Según informa IGN, uno de los directores del remake de Resident Evil 4 de 2023, Yasuhiro Anpo, fue preguntado durante un evento de premios de socios de PlayStation si Capcom está interesada en hacer más remakes, a lo que él respondió (traducido del japonés por IGN Japan): "Sí. Hasta ahora hemos lanzado tres remakes y todos han sido muy bien recibidos. Dado que permite a una audiencia moderna jugar estos juegos, es algo que me complace hacer como alguien que ama estos juegos más antiguos, y queremos seguir haciéndolo".

Además, añadió que el juego específico que la compañía haga a continuación "es algo que nos gustaría anunciar en el futuro, así que esperenlo".

Anpo continuó hablando sobre el hecho de que, a diferencia de los juegos completamente nuevos, los remakes ya tienen fanáticos que jugaron y disfrutaron de los juegos originales, "lo que puede verse como una ventaja". Agregó que los desarrolladores están "muy agradecidos con los usuarios que expresan su opinión", ya que los juegos pueden ser desarrollados teniendo en cuenta esas opiniones.

Claramente, es una fórmula que ha funcionado bien hasta ahora con los remakes existentes de Resident Evil 2, 3 y 4. El remake de Resident Evil 4 de este año ha sido nominado al codiciado premio Game of the Year de The Game Awards, así como a los premios a la Mejor Diseño de Audio y Mejor Acción/Aventura. Aún queda por verse cómo le irá en el evento, que se llevará a cabo el 7 de diciembre.