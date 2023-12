Bendy a la pantalla grande. El estudio detrás de Jumanji serán los responsables

La serie de juegos Bendy, que comenzó con el exitoso juego de terror indie "Bendy and the Ink Machine", está oficialmente en camino de recibir una adaptación cinematográfica por parte de Radar Pictures. Este anuncio se hizo a través de un nuevo tweet que, aunque no incluye una ventana de lanzamiento u otros detalles, menciona al desarrollador original del juego, Joey Drew Studios.

Bendy and the Ink Machine, lanzado en 2017, es un juego de terror y supervivencia que se desarrolla a lo largo de múltiples capítulos. La historia sigue a un héroe que elude a personajes de dibujos animados vintage en un antiguo estudio de animación. El juego original, aunque breve, se apoyó fuertemente en su atmósfera y mitología, similar a Poppy Playtime.

La serie Bendy se expandió eventualmente, incluyendo tanto una precuela como una secuela. Dado que el juego original era bastante corto, es probable que la adaptación cinematográfica utilice la precuela y la secuela para crear una película de larga duración. También existe la posibilidad de que la adaptación cinematográfica introduzca personajes completamente nuevos, y afortunadamente, Joey Drew Studios parece estar involucrado en este aspecto.

¿Qué sabemos acerca de Radar Pictures?

Radar Pictures, conocido por películas como Jumanji: Welcome to the Jungle y su secuela, sugiere que la película de Bendy podría contar con un presupuesto mucho mayor en comparación con películas similares, como la adaptación de Five Nights at Freddy’s. Aunque la película de FNAF recibió críticas mixtas, fue un éxito entre los fanáticos del material original.

Aunque Bendy es una propiedad intelectual más pequeña que FNAF, probablemente apuntará a resultados similares. Los fanáticos especulan que una adaptación cinematográfica del universo de Bendy podría incluir naturalmente tanto animación como live action, dada la premisa del juego.

Curiosamente, Joey Drew Studios había lanzado anteriormente un falso tráiler de live action para una serie de streaming basada en Bendy como una broma de April Fool's en el 2021, pero ahora esto podría dar una pista sobre el enfoque de la adaptación cinematográfica.