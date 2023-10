Elon Musk planea cobrar 1 dólar a los nuevos usuarios de X por usar la aplicación

Finalmente, ha ocurrido. Luego de varios meses en los que Elon Musk había estado anunciando la posibilidad de implementar cuotas obligatorias en la plataforma de redes sociales X (anteriormente conocida como Twitter), finalmente lo ha hecho realidad. Dada la preocupante pérdida de ingresos de la compañía, los recién llegados a la plataforma ahora deberán pagar un dólar para empezar a utilizarla.

Si eres un usuario de X de larga data, no hay motivo para entrar en pánico, ya que las cuentas existentes no requerirán pagar ninguna tarifa (al menos por ahora). Según lo informado por Fortune, este programa de pago llamado "Not A Bot" se lanzará únicamente en Nueva Zelanda y Filipinas en este momento; sin embargo, es evidente que esto podría ser solo el comienzo.

Los nuevos usuarios que opten por no pagar no podrán llevar a cabo muchas acciones. Podrán seguir a otros usuarios y ver su feed, pero se les bloqueará la posibilidad de tuitear, retuitear, responder o enviar mensajes a otros usuarios, todo esto detrás del muro de pago de un dólar, que en realidad se trata de una suscripción anual. A pesar de haber dejado su puesto como CEO de X, Elon Musk ha respaldado firmemente esta medida, argumentando que es "la única manera de combatir a los bots sin perjudicar a los usuarios legítimos".

Hora de desactivarse, amigos

El equipo de soporte de X afirma que esta medida es "una prueba" y que no tiene fines de lucro, sino que está diseñada para abordar el problema de los bots y el spam. Sin embargo, sinceramente, no puedo tomar esa afirmación en serio. A pesar de las recientes declaraciones de la nueva directora ejecutiva, Linda Yaccarino, sobre la recuperación de los ingresos publicitarios de X, es complicado confiar en cualquier cosa que provenga del gigante de las redes sociales que una vez fue querido.

Después de todo, si el propósito de Musk era combatir los bots y la desinformación, ¿por qué X eliminó las herramientas de moderación de contenido de terceros o incluso desactivó una función que permitía a los usuarios informar noticias falsas?

X tiene problemas desde hace tiempo, y esto probablemente no ayude. (Image credit: Twitterific)

Podría extenderme más, pero en resumen, desde que Musk asumió el control, X ha sido un completo desastre, y lamentablemente, parece que empeorará aún más. Eventos como la reciente crisis del límite de velocidad sugirieron el posible colapso de la plataforma, y la constante eliminación de funciones útiles por parte de Musk, como Twitter Circles, no ha logrado restaurar mi confianza en lo que antes era mi aplicación de redes sociales preferida.

Twitter solía ser la red social perfecta para mí, uno de los pocos lugares donde se podía llevar a cabo conversaciones públicas significativas. Sin embargo, como nuestro editor jefe, Lance, destacó a principios de este año, con Elon Musk a bordo, X no puede convertirse en ese espacio. En lugar de eso, X parece ser una versión desapasionada y carente de la vitalidad que una vez caracterizó a la plataforma de Twitter.

Numerosas funciones valiosas ya se han restringido a través de la barrera de pago de X Premium, lo que hace que sea complicado creer que las tarifas propuestas por Musk para combatir los bots no se extenderán a otras áreas geográficas y, posiblemente, a las cuentas existentes. De hecho, Musk había insinuado anteriormente la posibilidad de establecer una cuota mensual de un dólar para todos los usuarios, y no es difícil imaginar cómo esto podría evolucionar a partir de los actuales planes de "Not A Bot".

En consecuencia, creo que he llegado al final de mi recorrido. Durante la mayor parte de este año, he estado reduciendo gradualmente mi actividad en X, casi de forma inconsciente, ya que simplemente no tengo el deseo de invertir más tiempo en esta aplicación. Musk ha estado hablando durante meses sobre su visión de convertir a X en una "aplicación todo en uno" que incluirá características como compras en línea, entrega de alimentos y servicios de taxi. Sin duda, la obtención de información financiera de los usuarios se convertirá en un obstáculo más en el camino hacia ese objetivo que suscita dudas.