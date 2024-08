¿Recuerdan a Skype? Bueno, pues ahora vuelve una vez más, pero sin anuncios y con generador de imágenes con IA

¿Recuerdas Skype ? Bueno, todavía existe y, si bien aplicaciones como Google Meet y Microsoft Teams están acaparando toda la atención en materia de comunicaciones, Microsoft sigue trabajando en Skype y espera que sea más popular eliminando los anuncios en la aplicación y agregando funciones de inteligencia artificial, faltaba más.

En las notas de la versión 8.125 de Skype Insider publicadas recientemente, Microsoft describió los grandes cambios de esta nueva versión preliminar. La novedad más importante, como se mencionó, es que se eliminarán todos los anuncios, y Microsoft ha proclamado que "Skype ahora no tiene anuncios".

En resumen, los usuarios de Skype ya no verán anuncios en los canales de Skype ni en el resto de la plataforma de Skype, lo que mejorará mucho la experiencia del usuario, o al menos así debería ser. Sin embargo, recuerda que esta medida todavía se encuentra en fase de prueba, por lo que no hay garantía de que se materialice.

Además de eliminar los anuncios, Microsoft ha incorporado un creador de imágenes con IA mejorado en las aplicaciones de escritorio de Skype, que permite a los usuarios generar imágenes directamente en su ventana de chat o desde la barra superior de la interfaz. Además, ahora los usuarios pueden ampliar estas imágenes generadas por IA con solo un clic.

Además de estos cambios más importantes, Microsoft ha integrado OneAuth en Skype para iOS, lo que ofrece a los usuarios una opción para que el inicio de sesión sea más sencillo. Esto permite a los usuarios reemplazar los sistemas de inicio de sesión clásicos por OneAuth e iniciar sesión en Skype automáticamente si ya han iniciado sesión en otra aplicación de Microsoft, lo que resulta bastante práctico.

La versión preliminar también incluye las correcciones de errores habituales y mejoras en la estabilidad de la aplicación.

Un Skype para la era moderna

Aunque no sabemos por qué Microsoft piensa que de repente todo el mundo ha desarrollado un hambre de generadores de imágenes de IA en cada rincón de Windows 11 y sus aplicaciones, suponemos que los cambios en ese frente no hacen daño. Sin embargo, cuando se trata de eliminar los anuncios, ahora sí que estamos hablando. Es genial ver que Windows 11 pierde algunos anuncios para variar, en lugar de tener más de ellos amontonados, incluso si se trata de anuncios en una aplicación que no usas mucho (o en absoluto).

Sin embargo, Skype tiene una base de usuarios activos de cientos de millones y parece que Microsoft está interesado en hacerlo más popular dejando de lado la publicidad.

Si este desarrollo ha despertado tu interés y quieres ver Skype sin publicidad, tendrás que descargar la última versión de Skype Insider, o esperar a que todas estas características y cambios lleguen a la versión de lanzamiento de la aplicación (lo que esperamos que no tarde mucho).