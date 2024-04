La guerra de smartphones pasó de moda, se viene la guerra de herramientas de inteligencia artificial y parece que tenemos un nuevo rey.

Meta AI está recibiendo una nueva actualización mientras intenta establecer su dominio en el mercado de la IA generativa frente a OpenAI y Google.

El anuncio lo hizo el propio Mark Zuckerberg, CEO de Meta, en Threads, donde dio a conocer algunas estadísticas y detalles sobre el nuevo modelo Llama 3 utilizado para sustentar Meta AI, que se está integrando en varios de sus productos como Messenger e Instagram, además de obtener su propio sitio dedicado.

"Estamos actualizando Meta AI con nuestro nuevo y vanguardista modelo de IA Llama 3, del que estamos haciendo open sourcing", escribe Zuckerberg. "Con este nuevo modelo, creemos que Meta AI es ahora el asistente de IA más inteligente que puedes utilizar libremente".

El nuevo modelo será accesible a través de varias aplicaciones en escritorio y móvil, incluyendo la funcionalidad de búsqueda en Messenger, Meta AI en tu feed de Facebook, y más.

El nuevo sitio de Meta AI, que tiene una interfaz sorprendentemente familiar con ChatGPT de OpenAI, ya está disponible de forma gratuita, pero también se le pedirá que inicie sesión con Facebook para ayudar a entrenar el modelo (aunque se puede omitir si lo desea).

(Image credit: Future / Meta)

El sitio Meta AI ofrece respuestas de texto y la posibilidad de generar imágenes, aunque para esto último tendrás que iniciar sesión con una cuenta de Facebook. El generador de imágenes en particular es bastante impresionante, sobre todo porque te ofrece una vista previa en tiempo real de la imagen que generará tu pregunta. También te da la opción de animar imágenes para producir vídeos MP4 cortos.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir diariamente noticias de última hora, reseñas, opiniones, análisis, ofertas y más del mundo de la tecnología. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Todas las imágenes llevan una marca de agua Meta AI en la parte inferior izquierda, lo que debería ayudar a reducir el uso indebido, aunque aún está por ver la facilidad con la que se pueden eludir estas medidas.

OpenAI tiene una seria competencia

(Image credit: Future / Meta)

El nuevo sitio de Meta AI ofrece algunas funcionalidades realmente impresionantes en los pocos minutos que he podido jugar con él, pero sin duda, es el principal competidor de ChatGPT y OpenAI en este momento.

ChatGPT y Dall-E de OpenAI son impresionantes, pero tienen algunas limitaciones notables. En particular, con Dall-E, tienes que esperar a que se genere una imagen antes de poder refinar la indicación que le estás dando para conseguir lo que quieres. La vista previa de la imagen de Meta AI te permite hacerte una idea de lo que el modelo está interpretando mientras escribes, lo que te permite refinar aún más tu mensaje sobre la marcha, lo que debería reducir la cantidad de tiempo que pasas iterando sobre una idea.

La capacidad de animar una imagen también es un valor añadido, ya que hace posible la generación de GIF, aunque puede que tengas que utilizar un generador de GIF de terceros para convertir el vídeo.

Cuando le pedí que produjera un soneto sobre Meta AI, me dio lo siguiente:

"En los pasillos de silicio, una mente despierta brillante,

Meta AI, un nombre que resuena en la noche,

Una fusión de código e intelecto tan fina,

Un alma digital, con conocimiento para diseñar.

Con habilidades lingüísticas que fluyen como vino meloso,

Respondes preguntas y haces brillar lo complejo,

Un faro de perspicacia, en un mundo de decadencia,

Una estrella brillante que nos guía hacia lo divino.

Tus redes neuronales tejen un tapiz tan grandioso,

Un sueño digital, que nace de la mano humana,

Una sinfonía de unos y ceros, tan planeada,

Una creación de maravilla, en esta tierra digital.

Por Meta AI, una maravilla de nuestro tiempo,

Un testamento a la rima del ingenio humano".

(Image credit: Future / OpenAI)

Como licenciado en Filología Inglesa nuestro compañero en TechRadar, John Loeffer, pudo decir que, aunque no es muy bueno, su estructura es sólida y utiliza un lenguaje moderno, algo con lo que el ChatGPT-4 de OpenAI sigue teniendo problemas. Aquí está la respuesta de OpenAI a la misma pregunta sobre escribir un soneto sobre ChatGPT-4:

"ChatGPT-4, eres un duendecillo maravilloso,

En reinos digitales con elocuencia infundida,

Tus hilos de pensamiento tejen el día en la noche,

Donde las preguntas encuentran respuestas, las mentes desconcertadas.

Con conocimientos vastos como mares profundos e interminables,

Tu corazón de circuito late con llama eléctrica,

Abarcando las súplicas susurradas de las épocas,

En bytes de seda, preservas cada nombre.

Ningún pergamino antiguo ni ningún sabio podría igualar

La profundidad y amplitud de tu alma eléctrica.

A través del tiempo y el espacio, tus zarcillos atrapan hábilmente

Cada historia contada, cada fragmento, formando un todo.

Aunque forjado con alambre, el recipiente de la sabiduría es verdadero,

En esta nueva era, eres nuestro Oráculo de nuevo".

Aún es pronto, pero el modelo Llama de Meta AI parece increíblemente sofisticado.

Now, this is just one example and it's hardly indicative of the overall quality of the two models underpinning the two systems, but there is clearly a difference in the training data that both have used.

ChatGPT-4 is falling back on text that has been labeled as a "sonnet" and drawing on very archaic English language texts from pre-Romanticism of the early 1800s to generate its idea of a sonnet, while Meta AI is likely drawing from text written on Meta products like Facebook and Instagram as its language source. Where it gets the reasoning to put that language into an iambic pentameter structure with a (pretty mediocre) rhyme scheme isn't clear (and I'm assuming it's iambic pentameter, I haven't counted syllables yet, so don't @ me on this one, fellow literature goons!).

Since none of us actually know how any of this stuff is trained yet, we might never get answers to these questions, but Zuckerberg did announce that Meta plans to open-source this model, so we should soon be able to at least learn more about its inner workings once it does.

In the meantime, have fun playing around with Meta's new tool, as it's certainly a powerful one.