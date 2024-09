El modo de voz ChatGPT Advanced llega hoy para algunos usuarios Plus

Una nueva filtración en X.com parece confirmar que un grupo selecto de usuarios de ChatGPT Plus tendrá acceso al modo de voz avanzada hoy, martes 24 de septiembre de 2024.

El modo de voz avanzada, que OpenAI presentó en mayo de este año, te permite hablar con ChatGPT desde tu smartphone y mantener una conversación similar a la humana, con la posibilidad de interrumpir al chatbot si sus respuestas se alargan demasiado. También puedes hacerle preguntas complejas con la esperanza de obtener una respuesta detallada.

La filtración parece ser un correo electrónico del equipo de ChatGPT en el que se informa a un usuario de que el modo de voz avanzado «se está lanzando en una versión alfa limitada a un grupo selecto de usuarios». El acceso a la alfa del modo avanzado el 24 de septiembre de 2024, dice, «dependerá de una variedad de factores, incluyendo pero no limitado a las invitaciones de participación y los criterios específicos establecidos para la fase de pruebas alfa.» Todo lo cual suena a una forma muy enrevesada de decir que no todo el mundo puede esperar conseguirlo.

Modo de voz avanzado alpha

Open AI declaró en un principio que «todos los usuarios de Plus tendrán acceso a finales de otoño», por lo que aún no esperamos un despliegue completo de la tecnología. Sin embargo, si más usuarios Plus van a tener acceso a la versión alfa, es una señal alentadora de que podemos esperar que el lanzamiento completo se produzca en la fecha prevista.

Ser usuario Plus de ChatGPT requiere una suscripción mensual de 20 dólares (16 libras esterlinas, 30 dólares australianos), pero te da acceso a una serie de LLM, incluida la nueva versión 01-preview, lanzada recientemente y que ha demostrado ser mucho mejor en la resolución de problemas matemáticos y de razonamiento que las versiones anteriores del chatbot.

Aunque OpenAI se adelantó inicialmente a su competencia cuando hizo una demostración de su modo de voz avanzada para conversaciones realistas, ha empezado a quedarse rezagada respecto a sus rivales. Google ya se le ha adelantado en su lanzamiento con Gemini Live, la versión de Google de una IA conversacional. Aunque Apple aún no ha lanzado Siri 2.0, su asistente de IA mejorado, hemos visto demos y tenemos un plazo para su lanzamiento , lo que significa que podríamos tenerlo antes de lo que pensamos.