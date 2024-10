Conoce el nuevo collar con IA que permite a tu perro "hablar", ¡tan sorprendente como suena!

La Shazam Band es un nuevo collar con inteligencia artificial que contiene altavoces y sensores que permiten a tu mascota hablar contigo, como hacen los perros de la película de Pixar UP. Una vez que tu mascota lleva la banda, puedes mantener una conversación con ella, y la banda emite una voz humana en respuesta a tus preguntas.

También puedes utilizar la Shazam Band para rastrear a tu mascota si se aleja, y te avisará por SMS si se pone en peligro, por ejemplo, por otros animales o el tráfico, o si se ha quedado atrás en algún sitio. Puedes encontrarlos con la aplicación Shazam y el GPS de la banda.

La película de UP se hizo realidad

Desde que se estrenó la película de Pixar UP en 2009, la gente ha estado intentando crear una versión real de un collar que permita a tu mascota hablar contigo. En 2021, TechRadar entrevistó a los creadores de Petpuls, uno de los primeros collares para perros con inteligencia artificial que pretendía dar voz a tu mascota.

Hasta ahora, nadie ha conseguido crear un collar parlante para mascotas, pero Shazam pretende que humanos y animales hablen de una vez por todas. Para saber más, nos reunimos con John McHale, CEO de Personifi AI, la empresa que está detrás de Shazam. John explicó que tuvo la idea de utilizar la IA para ayudar a las mascotas a comunicarse después de que su perro, Roscoe, fuera mordido por una serpiente de cascabel y casi muriera porque no sabía lo que había pasado. Me puse a pensar en la IA y en cómo se podría haber evitado la tragedia, y me di cuenta de que podíamos aplicar la IA de tal forma que si a Roscoe le mordía una serpiente de cascabel, aunque yo no estuviera presente, podría enviarme un mensaje de texto y notificarme inmediatamente que había tenido un encuentro con una serpiente de cascabel». Esa fue la génesis de Shazam».

Aumento de la sensibilidad

Shazam funciona con cualquier tipo de mascota que quepa en el collar, así que piensa en un perro, un gato, una cabra o cualquier amigo de cuatro patas que tengas correteando por casa. Funciona mediante IA, entrenada en grandes conjuntos de datos de forma similar a como se entrena ChatGPT.

La banda contiene una serie de sensores. En concreto, parece escuchar las palabras que le dices a tu mascota y reaccionar ante ellas, pero también interpreta los comportamientos cinemáticos de tu mascota. El resultado es que la Shazam Band proporciona lo que McHale denomina «aumento de la sensibilidad». Esto significa que te transmite el estado de ánimo, la experiencia y las respuestas de tu mascota en el momento en que se producen, con pequeños sonidos como «Ahora estoy triste» o «Sabes que me apetece acurrucarme». La idea es que usted empiece a entablar una conversación con su mascota y, con el tiempo, aprenda y se vuelva más natural.

Pero, ¿funciona?

La pregunta del millón, por supuesto, es si realmente funciona. El equipo de Inteligencia Artificial de Personifi me hizo una demostración en directo de Shazam en Texas y todavía no sé qué pensar. John McHale hizo una demostración con su propio perro, Roscoe, que llevaba la Shazam Band, y pude oírle «hablar».

Sin poder probar el dispositivo con mi propia mascota, es muy difícil decir lo bien que funciona, pero en la demostración vimos cómo el collar Shazam de Roscoe interpretaba con éxito si su dueño estaba contento o triste y emitía las respuestas adecuadas. Además, cuando McHale luchó con un juguete para perros en la boca de Roscoe, para su deleite, del collar salió el famoso latiguillo del Capitán América: «¡Podría hacer esto todo el día!».



Dicen que nunca se debe trabajar con niños y animales, y durante la demostración en directo, Roscoe no tenía ganas de divertirse. Prefería tumbarse en el sofá, pero es imposible no sonreír al oír «hablar» a un perro por primera vez, sobre todo porque todas las voces son de actores cómicos. Muchas de ellas son de Bobby Johnson, alias RxCKStxR, una celebridad de las redes sociales famosa por dar voz a las mascotas en Internet.

Elige un personaje

Puedes elegir entre 25 personajes diferentes para tu mascota, cada uno con una voz distinta. Durante los primeros 30 días de posesión de la Shazam Band, puedes probarlos todos antes de elegir el que mejor se adapte a tu mascota. Hemos oído a un adorable bobalicón, a una ingeniosa belleza sureña y a un rápido jefe de la mafia. ¿Se parece alguno a tu mascota?

También había un par de opciones para el mercado internacional: una voz británica (masculina y elegante, como Hugh Grant) y otra española.

Teniendo en cuenta lo fanática que es la gente de sus mascotas, está claro que el potencial de Shazam es enorme, y en cuanto tengamos uno en nuestras manos en noviembre os ofreceremos un análisis completo.

Todavía hay que tener en cuenta las consideraciones éticas de antropomorfizar a tu mascota, pero como dueño de un gato, me encantaría poder averiguar qué quiere realmente mi gato cuando me mira, ronronea y maúlla. ¿Es atención? ¿Comida? ¿Juego? Sería muy útil saberlo.

Al final, me siento un poco indecisa por toda la situación de la mascota parlante.

Sin duda fue divertido para el dueño, pero me pregunto qué pensará Roscoe de todo esto. Parecía bastante contento con las voces que salían de su collar, pero no es como si tuviera elección en el asunto. ¿Y si es un perro que no quiere ser antropomorfizado? Supongo que, a pesar de las incursiones de Shazam en las interacciones entre humanos y animales, nunca podremos preguntárselo.

La Shazam Band está disponible en dos versiones. La versión completa con GPS cuesta 595 dólares, mientras que la versión menos completa cuesta 495 dólares y está disponible en shazampet.com.