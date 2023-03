Elegir las mejores películas de superhéroes es siempre un tema subjetivo. Seguro que hay muchos aficionados al cine cuyas listas pueden contener algunas de las mismas películas que hemos escogido. Aun así, las preferencias de cada uno serán diferentes en algunos aspectos en función de sus héroes favoritos, el respeto de la película haga a su material de origen, el año del lanzamiento, etc.

Con todo, en TechRadar estamos convencidos de que nuestra lista de mejores películas de superhéroes es la mejor de internet. Nuestro artículo contiene toda una serie de grandes películas basadas cómics, incluidas las actuales y las que se remontan a los años 70. Desde las películas de Marvel, hasta el Superman de Christopher Reeve, y pasando por Spider-Man: Un Nuevo Universo, seguro que coincides con la mayoría de nuestras elegidas.

Por otro lado, si no encuentras en la lista alguna de tus favoritas (lo sentimos fans de Bat-Pattinson o de Watchmen) no entres en pánico. Puede que esas pelis que no han entrado entre las 25 primeras también nos encanten y no estén en la lista.

Hemos intentado ser versátiles en nuestra selección, así que no encontrarás la lista dominada por las películas del Universo Cinematográfico Marvel, pero hay que ser honestos respecto a lo que esta franquicia ha hecho por el cine de superhéroes.

Aquí están las 25 mejores películas de superhéroes hasta agosto del 2022.

25. Joker

El Joker es una entrada controvertida a nuestra lista de mejores películas de superhéroes. (Image credit: Warner Bros.)

Nuestra primera entrada es controvertida por varias razones. En primer lugar, técnicamente no es una película de superhéroes. También se podría argumentar que se merece un puesto más alto por su éxito en el circuito de premios.

Pero Joker va más allá de lo que temen la mayoría de las películas de superhéroes, centrándose en cuestiones sociales como la desigualdad económica y la salud mental. Se trata de un absorbente estudio de personajes, en el que Joaquin Phoenix realiza una interpretación que define su carrera como el protagonista Arthur Fleck. Es algo más que la típica película de cómics y, aunque podría decirse que no tiene tanto que ver bajo la superficie como pretende, Joker ocupará tu mente durante días. Una digna inclusión en nuestra lista de las mejores películas de HBO Max.

24. The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro

(Image credit: Sony Pictures)

Podemos estar de acuerdo en que esta secuela del Amazing Spiderman de Andrew Garfield tiene puntos débiles. El guion no está del todo pulido, la motivación de los villanos es simple y algo forzada, algunos actores no se esfuerzan ni un poquito, y el corte final en la pelea contra Rhino debería ser ilegal, pero... ¿Qué me dices de las secuencias de acción? ¿O de la personalidad de Spidey con el traje puesto? ¿Peter y Gwen no tienen una química estupenda? ¿Y quién consiguió contener las lágrimas en la (¡ojo, spoilers!) escena de la torre del reloj?

Sí, muchos hubiéramos enfocado de otra manera esta segunda parte de una trilogía que nunca se completó, pero hay que verla con muchos prejuicios para no pasar un buen rato viendo esta divertida historia del hombre-araña que se revalorizó mucho tras No Way Home.

23. Big Hero 6

(Image credit: Disney)

Big Hero 6 fue la primera creación que Disney y Marvel hicieron conjuntamente desde que la primera comprara la segunda. Está basada en una serie de cómics muy poco conocida de la editorial de Spider-Man, X-Men y compañía. Han cambiado la trama y la historia para que sea apropiada para todo tipo de público. Y todo con una estética muy anime y muy atractiva.

A grandes rasgos, uno podría pensar que Big Hero 6 es como cualquier película de superhéroes, o como cualquier película infantil, pero realidad es una película que analizada tiene un trasfondo más fuerte y que en esencia nos muestra un argumento en el que por mucho tiempo predomina la venganza.

22. Thor: Ragnarok

(Image credit: Marvel)

La tercera película en solitario de Thor se aleja mucho de sus anteriores aventuras en solitario, pero le da nueva vida a un personaje que necesitaba desesperadamente una reinvención.

Es fácil ver por qué el nuevo enfoque del director Taika Waititi dio al Dios del Trueno su película más taquillera hasta la fecha. Los momentos divertidos se mezclan bien con los hilos argumentales más serios de la película, lo que ayuda a inyectar algo de originalidad en la trilogía de Thor. Además, en la primera escena post-créditos, prepara los acontecimientos que destrozan el universo en Infinity War, por lo que no se puede pasar por alto la importancia en el UCM de Ragnarok.

21. Batman: La LEGO película

(Image credit: Warner Bros))

Te va a parecer una broma, pero para muchos esta es la mejor película de Batman que se ha hecho jamás. Sí, Batman: La LEGO película es una comedia bastante absurda de dibujos animados, pero a la vez respeta enormemente al personaje y todo su trasfondo. Tiene una buena trama que profundiza en los sentimientos y traumas de Bruce Wayne, nos da un interesante punto de vista a la relación Joker / Batman y cómo se necesitan el uno al otro, e incluso las partes de acción son tensas y emocionantes. Además, está repleta de personajes, gags, referencias para los más frikis y es una peli muy ligera.

Si eres fan de Batman y sabes reírte de este personaje tan serio como intimidante, esta versión del Caballero Oscuro te hará troncharte de risa a la vez que te propone una grandísima aventura de este querido superhéroe.

20. Guardianes de la Galaxia Vol. 1

(Image credit: Marvel Studios)

En la primera película del UCM de James Gunn, acompañamos a los que hasta ese momento eran unos simples pringados espaciales, hasta que, bajo el liderazgo del carismático Star-Lord de Chris Pratt se convierten en... Bueno, unos pringados espaciales, pero que salvan el día cuando intentan detener a Ronan el Acusador (Lee Pace) para que no cometa un genocidio planetario.

Guardianes de la Galaxia está repleta de chistes, momentos emotivos y sólidas secuencias de acción. Su encantador elenco también está en su salsa, catapultando a la fama a este grupo de superhéroes, que antes era de nicho, y convirtiéndolos en un componente importante de la maquinaria cinematográfica de Marvel. Una película colorida y optimista como pocas, diferente y con estilo propio.

19. Dredd

(Image credit: DNA Films/IM Global/Reliance Entertainment)

Como la versión antigua, está basada en el cómic clásico del Juez Dredd, que se ambienta en una distopía futurista en la que los tres poderes del Estado (legislativo, judicial y ejecutivo) se han fusionado en un cuerpo especial anti-crimen, cuyos miembros (los jueces) imponen y ejecutan la sentencia de los criminales en el momento del arresto. Sin embargo, en esta ocasión se tomaron tanto al personaje como a su mundo y trasfondo mucho más en serio, y los trataron con el debido respeto.

Dredd es una 'masterclass' de peli de acción de las que ya escasean en el cine comercial: va directa al grano y sin contemplaciones a la hora de mostrar las consecuencias de los actos de sus protagonistas. Aunque, por desarrollarse en gran parte dentro de un megabloque de apartamentos, puede dar la impresión de volverse algo repetitiva, tiene grandes personajes, un buen diseño de producción, violencia bien ejecutada y a raudales, y la historia no abarca más de lo que puede contener. Para los protagonistas, un día más en la oficina. Para el espectador, un viaje salvaje y crudo al crimen y castigo del futuro.

18. Deadpool

(Image credit: Fox)

Es posible que Deadpool nunca se hubiera lanzado si no se hubieran filtrado en Internet las imágenes de prueba en el 2014, pero nos alegramos de que lo haya hecho. La película protagonizada por Ryan Reynolds cambió las reglas del juego en lo que respecta a las películas de superhéroes con calificación +18, y Joker y Logan deben su desarrollo a esta película pionera.

Deadpool es una ingeniosa historia de origen que se burla de las películas de superhéroes anteriores, y es una película muy consciente de sí misma que hace justicia al favorito del público de Marvel. Sin duda, parte de su humor resulta infantil y su final es bastante estándar para una película de superhéroes. Pero Deadpool ha demostrado que hay espacio para una visión madura y radical de los superhéroes, y (tras su nada decepcionante segunda parte) estamos deseando ver todavía más.

17: X-Men 2

X-2 (Image credit: 20th Century Fox)

Tres años después de su debut en acción real, X-Men 2 fue más grande y más audaz que su predecesora. Partiendo de los hilos argumentales que se establecieron en X-Men del 2000, X-Men 2 introdujo más mutantes favoritos de los fans, subió las apuestas (y las secuencias de acción) y su final con un cliffhanger anunciaba la llegada de Fénix Oscura, la villana de Jean Grey.

X-Men 2 ha sido superada por otras películas de X-Men desde entonces. Sin embargo, en su momento, fue el punto de referencia para películas similares en el futuro (al menos hasta Spider-Man 2) y un raro ejemplo de película de cómic que superó a su hermana mayor.

16. Spider-Man: No Way Home

Spider-Man: No Way Home (Image credit: Sony Pictures/Marvel Entertainment)

Desde el regreso de villanos icónicos como el Duende Verde de Willem Dafoe y el Doc Ock de Alfred Molina hasta su desgarradora historia, pasando por su magnífico humor, esas brutales batallas y la exploración del lado más oscuro de Spidey, No Way Home es una verdadera celebración de todo lo bueno de Spider-Man. Está rebosante de fanservice.

Añade los cameos de esos dos personajes (ya sabes de quién hablamos) y No Way Home tenía que entrar en nuestra lista de mejores películas de superhéroes. Puede que otra película de Spider-Man haya explorado primero el multiverso del trepamuros (y podría decirse que mejor, pero hablaremos de esto más adelante), pero No Way Home es una excelente entrada en el UCM que honra magníficamente las aventuras de Spidey en la gran pantalla.

15. Iron Man

La película de Marvel que lo empezó todo, Iron Man, tenía que aparecer en este artículo. (Image credit: Marvel Studios)

Iron Man dio el pistoletazo de salida al UCM en 2008 y Marvel Studios no ha mirado atrás desde entonces. La eléctrica y carismática interpretación de Robert Downey Jr. de Tony Stark ha recibido muchos elogios, pero la película en su conjunto es un espectáculo sorprendente. Cuenta con un sólido reparto, un CGI de calidad que se mantiene en pie (y a veces supera lo que estamos viendo) 15 años después, y una sensación de realismo sucio para una película centrada en un multimillonario traficante de armas convertido en superhéroe.

Pero, sobre todo, Iron Man es divertida. Hay una alegría en ella que se extiende a las siguientes películas del UCM y, aunque no es perfecta (su batalla final no es genial), creó el modelo sobre el que se construyen ahora todas las películas de Marvel.

14. Superman I y II

Las películas de Superman de Christoper Reeve son tan queridas hoy como hace 40 años. (Image credit: Columbia Pictures)

Le damos esta posición a las 2 primeras películas de Superman, pero solo si consideramos la auténtica segunda la de Richard Donner, quien dirigió ambas partes a la vez.

Son las películas más antiguas de nuestra lista, Christopher Reeve como el Hombre de Acero sigue siendo nuestro Superman favorito hasta la fecha.

Sí, parecen anticuadas en comparación con las películas de superhéroes modernas y algunos de sus diálogos son cursis. Pero, en su momento, Superman fue un éxito de público que mezclaba la comedia y el drama de una manera que otras películas rara vez podían. Su enfoque está pasado de moda, pero eso es lo que lo hace grande. Superman es una creación anticuada (fue creado en la década de 1940) y su película lo refleja. Fue, y sigue siendo, un homenaje nostálgico a uno de los héroes más emblemáticos de DC Comics.

13. X-Men: Días del Futuro Pasado

(Image credit: 20th Century Fox)

Llegó dos años después de Los Vengadores, pero esta unión temporal entre diferentes grupos de X-Men es una entrada sencillamente genial en el ya desaparecido universo de Fox. Días del Futuro Pasado combinó los mejores elementos de la serie (es decir, sus dos repartos de primera categoría) y dio a cada personaje un momento de protagonismo.

Para una película que contiene 19 superhéroes repartidos en diferentes periodos de tiempo, eso no es poca cosa. Si a esto le añadimos una gran historia que devuelve a la vida a los personajes que más echábamos de menos, Días del futuro pasado es una excelente película de superhéroes al estilo 'fanservice'.

12. Los Increíbles

(Image credit: Disney/Pixar)

Las películas de superhéroes de animación son a veces tan buenas, si no mejores, que sus hermanas de acción real. Y pocas son tan maravillosas como Los Increíbles de Pixar.

La película de CGI capta el peso de las expectativas de ser superpoderoso. Para Mr Increíble, Elastigirl y Frozono (en versión original es Samuel L. Jackson y te hace troncharte de risa), es una lucha por dejar atrás sus días de combatir el crimen. Mientras tanto, los niños (Violeta y Dash) tienen que ocultar sus habilidades al mundo.

Temáticamente, es una película sorprendentemente densa: el villano de la película, Síndrome, también está lastrado por sus inseguridades. Sin embargo, Los Increíbles está lejos de ser una película seria. Cuenta con numerosos momentos para reírse a carcajadas, una animación de primer nivel y una historia familiar que entretendrá por igual a adultos y niños.

11. Capitán América: Civil War

(Image credit: Marvel Studios)

Con la tensión a flor de piel desde Los Vengadores, los hermanos Russo utilizaron su segunda película de Marvel para destrozar al grupo de superhéroes de forma devastadora.

El cierre de la trilogía del Capi es en realidad una mini película de los Vengadores y un enfrentamiento cinematográfico que no sabíamos que necesitábamos. Al igual que Días del Futuro Pasado, hace malabares con la alineación de superhéroes del UCM y le sale bien. Incluso tiene tiempo para presentar a Black Panther y a Spider-Man, haciendo que se sientan parte de este mundo antes de sus primeras pelis en solitario.

Con temas que invitan a la reflexión en torno a la familia y la amistad, unas interpretaciones enormes de Downey Jr y Chris Evans, una trama de lo más absorbente, y un villano de primera división, Civil War mantuvo la inercia del UCM para convertirse en la serie de películas más grande del mundo.

10. Batman

Batman, de Tim Burton, devolvió al Caballero Oscuro a la fama mundial (Image credit: Warner Bros))

Los más jóvenes no lo saben, pero esta película lo tenía todo en contra desde antes de estrenarse. Tim Burton, por su carrera hasta el momento, no parecía el director más adecuado para dar forma a una gran historia sobre el Cruzado de la Capa. ¿Y Michael Keaton como Batman? ¿El tipo de 1,75 (demonios, hasta yo soy más alto) que había interpretado al insoportable Betelgeuse? Nadie quería que esa peli estuviera en esas manos, pero es historia desde el primer día que se proyectó.

Resultó que Burton supo dar a Gotham City ese rollo gótico y comiquero, con una fotografía y un diseño de producción excelentes. Batman era intimidante e imponente, su bat-cueva nos dejó con la boca abierta y aún no se ha hecho un bat-móvil mejor. Pero, señoras y señores, ¡que tenemos a Jack Nicholson en el reparto haciendo de Joker! Algunos podrán decir que les gustó más el de Ledger, o el de Phoenix (no, el de Leto no le gustó a nadie), pero mucho tiempo antes de que aparecieran esas versiones tan impresionantes del personaje, los nacidos en los 80 ya teníamos un payaso señor del crimen que daba mucho miedo.

Un clasicazo, no te la pierdas.

9. Logan

Logan supuso la última vez que Hugh Jackman interpretó a Lobezno en la gran pantalla. (Image credit: 20th Century Studios)

Hugh Jackman reservó su mejor interpretación de Lobezno para su cenit en este spin-off con calificación +18. Logan, una película descarnada, violenta y conmovedora, es considerada por muchos como el verdadero final de la serie X-Men de Fox. Temáticamente, es una película que se toma el tiempo necesario para profundizar en los motivos y la brújula moral de los personajes.

Apoyados por el siempre magnífico Sir Patrick Stewart y la recién llegada Dafne Keen, Jackman y compañía ofrecen la mejor película de X-Men de todos los tiempos de forma desgarradora y a veces ultraviolenta.

8. El Protegido

(Image credit: Touchstone Pictures)

La única película de nuestro top 10 que no es de Marvel ni de DC. La primera película de M. Night Shyamalan después de El Sexto Sentido, el gran éxito del director, sigue su tendencia a los thrillers de suspense con un giro impactante.

Aunque el final de El Protegido parece un poco precipitado, sigue siendo una película intrigante y tensa, con Bruce Willis y Samuel L. Jackson ofreciendo excelentes interpretaciones de un superhéroe de la vida real y un hombre fascinado por ellos. Con una narrativa de 10, nos lleva a través de temas como las debilidades, la depresión, los problemas familiares, la responsabilidad y la realización personal, es decir, la doble vida que casi todos los superhéroes se ven obligados a llevar, pero de forma realista y cruda.

En una época anterior a que los cineastas llevaran el género de superhéroes a escenarios similares del mundo real, como Chronicle del 2012, El Protegido se adelantó a su tiempo. También son recomendables sus secuelas "Múltiple" y "Glass" para apreciar el mini universo que Shyamalan ha creado.

7. Vengadores: Endgame

(Image credit: Marvel Studios/Disney)

Como conclusión a la Saga del Infinito del UCM, Vengadores: Endgame es tan absorbente, conmovedora y satisfactoria como los fans esperaban que fuera. Sus tres horas de duración se pasan volando, tanto si es la primera como la quincuagésima vez que la ves, prueba de que es una película con un buen ritmo que se desliza a través de sus muchos hilos argumentales, secuencias de acción y momentos más íntimos.

Endgame es la victoria y el homenaje que necesitaban los héroes más queridos de Marvel. Tiene un montón de momentos espectaculares y emocionantes con los que aplaudirán tanto los fans más acérrimos como los más casuales, aunque es cierto que la película recompensa a cada minuto a quienes han seguido la saga, con guiños y referencias constantes. Es un grandísimo final para la fase 3 y la primera década del UCM.

6. Spider-Man: Un nuevo universo

(Image credit: Sony Pictures)

Spider-Man: Un Nuevo Universo casi no tenía derecho a ser tan maravillosa como es. Pretendía ser diferente, más que ser la que es para muchos la mejor película de Spider-Man. Y, sin embargo, aquí está, superando a películas como Endgame en el top 10.

Su llamativo estilo artístico inspirado en los cómics y su animación son razones de peso, pero no las únicas. Un Nuevo Universo es divertidísima, ingeniosa, sincera y llena de estimulantes secuencias de acción. Incluso aborda la idea del multiverso mucho antes de que lo hiciera Marvel Studios, lo que no es poco para una película que existe al margen del Universo Marvel.

Con un Oscar a la mejor película animada del año, es una historia que te atrapa desde el principio y, gracias a sus personajes, su ritmo, su personalidad y el cariño con el que se ha hecho, ya no te suelta hasta el final.

5. Los Vengadores

(Image credit: Disney/Marvel Studios)

Los Vengadores, una revolución para el género, demostró que las películas de superhéroes pueden ofrecer un espectáculo que compita con cualquier película. Ingeniosa y repleta de acción, la película de Joss Whedon es un viaje trepidante que sabe cuándo levantar el pie del acelerador o pisar a tope. Cada héroe tiene la oportunidad de mostrar sus talentos y, al traer al travieso Loki de vuelta, consolidó al Dios del Engaño como el primer gran villano del UCM.

Los Vengadores fue realmente el sueño de los fans de Marvel, pero su capacidad para atraer a un público masivo es también lo que ha contribuido a hacer del UCM un gigante cinematográfico. Cambió el juego y demostró que los equipos de superhéroes pueden funcionar en la gran pantalla.

4. Capitán América: Soldado de Invierno

(Image credit: Marvel Studios/Disney)

El UCM no necesitaba una renovación en el 2014, pero la segunda película en solitario del Capi se la dio de todos modos. El Soldado de Invierno, un thriller de espionaje envuelto en traje de superhéroe, fue la primera película de Marvel en probar con otro género. Por ser diferente, hasta pierde el humor característico (y a veces excesivo) de Marvel, contando apenas con un par de líneas vagamente cómicas en toda la película.

Y, sorprendentemente, funcionó. Soldado de Invierno permitió que Marvel Studios apostara menos por la parte visual, anteriormente recargada de CGI, para centrarse en un mayor desarrollo de los personajes, la intriga política y el frenético combate cuerpo a cuerpo. Pocas películas de Marvel se han acercado al realismo de Soldado de Invierno, incluso en un mundo de superhéroes, lo que la convierte en una de las mejores del UCM sin titubeos.

3. Spider-Man 2 (2004)

Spider-Man 2 aún es para muchos la mejor película del superhéroe (Image credit: Sony Pictures)

Ampliamente considerada como la mejor película del trepamuros, Spider-Man 2 tiene todo lo que se puede pedir a una película de superhéroes.

Con uno de los villanos más trágicos y complejos del género, el Doctor Octopus de Alfred Molina, Spider-Man 2 es una historia emotiva sobre las figuras paternas y el abandono del pasado. Si la primera entrega se centró en la creación del héroe y en el uso de su poder, en esta ocasión tenemos una historia sobre la responsabilidad que conlleva ser quien es.

Además, las secuencias de lucha en el tren son realmente excepcionales y ofrecen un espectáculo que casi dos décadas después aún da gusto verlo. Pocas películas, con o sin superhéroes, pueden igualar su mezcla de acción, comedia, terror y drama. Es una pena que Spider-Man 3 no pudiera elevar aún más la trilogía de Sam Raimi.

2. The Dark Knight (2008)

El Caballero Oscuro sigue siendo la mejor película de Batman de todos los tiempos. (Image credit: Warner Bros.)

El Caballero Oscuro, una de las mejores películas de superhéroes de la historia, es un drama criminal muy completo y emocionante que te mantiene en vilo durante las dos horas y media que llevan a su trágica conclusión.

El Joker, interpretado por Heath Ledger, es la gasolina de El Caballero Oscuro, elevándolo de una película de superhéroes bastante buena a una superproducción explosiva que quedará en la Historia del Cine.

Sin embargo, mencionar únicamente la actuación de Ledger es un flaco favor para el resto del reparto, la banda sonora, la fotografía y la meticulosa elaboración de Nolan de una película de superhéroes adulta, tensa y a gran escala. Es más profunda y evocadora que su predecesora, y establece un nuevo estándar sobre cómo debe diseñarse, desarrollarse, rodarse y producirse cualquier película, no solo las de acción o basadas en cómics.

1. Vengadores: Infinity War

(Image credit: Marvel Studios/Disney)

La cima. El súmmum. La obra maestra. Vengadores: Infinity War es una arrolladora cinta de superhéroes que hace el triple mortal con todo el enorme grupo de héroes del UCM mientras intentan frustrar el plan genocida de Thanos en una carrera contra el tiempo.

El resultado es una película profundamente emocionante pero desgarradora a la vez, ya que (¿esto aún es spoiler?) el villano sale victorioso, en una brillante subversión de las expectativas que a muchos nos dejó cicatriz. Es una obra impactante de los hermanos Russo, que dirigían su cuarta película de Marvel, y que proporcionó al UCM su final más traumático y memorable. Es además el principio del cierre a la Saga del Infinito, con el reto de dar cabida y forma a todo lo que se había puesto sobre el tablero desde la primera de Iron Man.

Con un villano emocionalmente complejo, unas batallas épicas y alucinantes, una música que te hace vibrar y un montaje en el tercer acto que te dejará boquiabierto, Infinity War es una cinta de superhéroes salvajemente ambiciosa. Una película grandiosa que da en el clavo a pesar de lo difícil que era que saliera bien.