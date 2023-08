La filtración del Sonos Move 2 parece un Era 100 más grande, pero con una batería integrada de 24 horas

(Crédito de imagen: The Verge )

Buenas noticias, fans de Sonos: parece que el rumor de marzo era cierto: ¡el Sonos Move 2 (probablemente) llegará pronto! Según una nueva filtración, su puerto USB-C ahora podrá cargar tu teléfono y también obtendrás más del doble de tiempo de reproducción inalámbrica de él.

El Sonos Move 2 llegará como la esperada actualización del primer altavoz portátil Bluetooth y Wi-Fi de la firma de alta gama, el Sonos Move de 2019, y The Verge ha dicho que ahora sabe que el altavoz saldrá a la venta hacia finales de septiembre.

Toma nota, aparentemente se llamará Sonos Move 2 y no Sonos Move (Gen 2), y al igual que su hermano mayor de 6,61 libras / 3 kg, inclinará la balanza a "más de seis libras". Para ponerlo en contexto, el hijo más reciente de la compañía, el Sonos Era 100, pesa 2,02 kg.)

Cuatro años es mucho tiempo en tecnología de audio y parece que Sonos ha aprovechado el tiempo sabiamente... y algo más. Según el informe, esta vez se introducirán mejoras sustanciales en todos los aspectos: el rendimiento de audio, la duración de la batería, la estación base de carga, la conectividad y mucho más.

La mayor mejora sonora de Move 2 será la reproducción en estéreo (en lugar de mono en el Move original) gracias a la inclusión de dos altavoces de agudos angulares, frente al altavoz de agudos y el altavoz de graves que se encontraban en el modelo anterior. Es probable que el woofer se mantenga para esas jugosas frecuencias graves -aunque no hay noticias de mejoras en los amplificadores digitales de clase D del Move original-, al igual que el Trueplay automático para optimizar el sonido del Move 2 cada vez que se cambia de posición.

Y parece que la batería durará 24 horas, más del doble de las 10 horas del Sonos Move original. La batería volverá a ser reemplazable, y es probable que el Move 2 consuma menos energía cuando esté inactivo, es decir, en modo de espera.

Los fans del Sonos Era 100 o el Sonos Era 300, que se lanzaron en marzo de 2023, también se alegrarán de ver que el control de volumen específico y los botones modificados que se vieron por primera vez en estos dos altavoces se mantienen supuestamente en el Move 2.

Análisis: cuatro años es mucho tiempo para una actualización, pero Sonos lo ha aprovechado bien

Sonos Era 100 llegó en marzo de 2023 y nos impresionó, en casi todos los sentidos. (Image credit: Future)

Y ahí no acaba la historia. Al igual que el Sonos Roam, el Move 2 debería poder reproducir audio por Bluetooth (ahora Bluetooth 5, en lugar del 4.2 del Move original) en el resto del sistema Sonos cuando lo utilices en casa. El Move inaugural no podía hacer esto: Bluetooth y Wi-Fi no podían usarse simultáneamente.

Desde el punto de vista visual, debería haber una opción elegante en color oliva, además de los acabados blanco y negro característicos de Sonos, y la base de carga debería tener un adaptador de corriente extraíble (en el Move original está conectado por cable). También habrá un nuevo interruptor en la parte trasera para desactivar los micrófonos y silenciar así al asistente de voz elegido; Alexa y el propio ayudante virtual de Sonos, Sonos Voice Control, de mayo de 2022, están en el menú, pero Google Assistant probablemente estará igual de ausente, como lo está en los modelos Era.

Además (y siempre que compres un adaptador), se dice que el nuevo altavoz admite audio de entrada de línea a través de su puerto USB-C (de nuevo, al igual que el Era 100), pero también podrás cargar tu teléfono o tableta usándolo, que es una característica útil que también se encuentra en el JBL Charge 5 y el económico Tribit Stormbox Micro 2.

¿El precio? Por supuesto: Las fuentes de The Verge afirman que el Sonos Move 2 tendrá un precio de 449 dólares (50 dólares más que el precio de lanzamiento del original, 399 dólares).

Si llega con estas características, sin duda será uno de los aspirantes a nuestra guía de compra de los mejores altavoces Bluetooth, aunque el Move actual es el producto más caro de la lista (y probablemente no pruebe el nuevo altavoz Rinaro/Bearbrick de 499 dólares, aunque me encanta la sensación Y2K).

Sin embargo, si el Sonos Move 2 entra a formar parte de nuestra guía de compra de los mejores altavoces inalámbricos (una guía poblada en gran medida por productos Sonos), lo hará entre los de precio similar; al fin y al cabo, Sonos es conocida por el audio multisala y la calidad, más que por sus productos asequibles para el bolsillo.

Es importante señalar que el informe exclusivo de The Verge no es un anuncio oficial de Sonos. Como tal, debe ser tratado con una pizca generosa de su condimento preferido - pero todavía estamos dando vueltas a los últimos días de septiembre en nuestros calendarios, y no sólo por el esperado lanzamiento del iPhone 15.