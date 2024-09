Los Rolling Stones, lanzan su propia línea de bocinas bluetooth

(Crédito de imagen: RS No 9 / Speaqua)

"No siempre puedes conseguir lo que quieres", pero con precios que comienzan en solo $40 dólares (unos $800 pesos aproximadamente), probablemente puedas permitirte al menos uno de los nuevos altavoces Bluetooth de The Rolling Stones.

Los mejores de Dartford acaban de anunciar una colaboración entre su propia marca de moda y estilo de vida, RS No.9, y la marca de audio californiana Speaqua, para presentar una gama de cinco altavoces Bluetooth de lujo. Y no hay necesidad de "pintarlas de negro", ya que eso taparía el icónico logotipo de la lengua y los labios en la parte frontal de los dos diseños diferentes: The Cruiser ($40 dólares) y The Barnacle (desde $75 dólares).

El diseño Cruiser tiene el tamaño de bolsillo perfecto para quienes se desplazan a medianoche e incluso incluye un abridor de botellas cuando necesitas una bebida fría, como el pequeño ayudante de mamá.

"Simpatía por el diablo" y por estas bocinas...

Enciéndelas y estas bocinas pequeñas prometen darte "satisfacción" durante cinco horas con su sistema de emparejamiento de altavoces duales. También hay una correa para sujetarla a una mochila, un cinturón o una tienda de campaña, porque no querrás estropearlo. La Cruiser viene en blanco, rojo y con un gráfico de cuadros.

El diseño más grande de Barnacle en "Vibe" y "Pro" viene con un soporte para GoPro, un mosquetón incorporado e incluso una ventosa. También puede almacenar 2000 canciones, tiene una duración de batería de ocho horas y es resistente al agua, por lo que incluso si en la reunión al aire libre empiezan a gritar "Dame refugio", tu altavoz seguirá transmitiendo dulces sonidos celestiales.

¿Un breve resumen de los modelos? Claro, después de todo, el "tiempo está de mi parte". La Barnacle Vibe más grande cuesta $105 dólares (muy complicado que estas bocinas lleguen de manera oficial a México), la Barnacle Pro cuesta $75 dólares y la Cruiser más pequeña cuesta solo $40 dólares