Olvídate de todo, las nuevas bocinas portátiles de Klipsch son perfectas para exteriores

Klipsch es una empresa conocida por fabricar altavoces de gran tamaño - incluso del tamaño de un frigorífico, en algunos casos-, todos ellos con una versión del diseño de transductor de bocina que la empresa ha utilizado desde que produjo sus primeros modelos en la década de 1940. Pero la veterana marca estadounidense también se ha adaptado a los nuevos tiempos del audio, produciendo altavoces inalámbricos compactos, auriculares inalámbricos como los Klipsch T5 True Wireless Earphones y barras de sonido Dolby Atmos.

El último esfuerzo de Klipsch se dirige a la categoría de los mejores altavoces/bocinas Bluetooth, con una línea de tres modelos que ofrecen una gama de opciones de tamaño y rendimiento para los aficionados a la música en movimiento. Las nuevas bocinas portátiles llevan el nombre de ciudades conocidas por su contribución a la música estadounidense, y todos comparten una batería de mayor duración, una clasificación 1P67 de resistencia al polvo y al agua, un micrófono integrado para llamadas y un exterior resistente revestido de negro.

Otras características de las nuevas bocinas portátiles incluyen Bluetooth 5.3 para conexiones inalámbricas a una distancia de hasta 12 metros y compatibilidad con la aplicación Klipsch Connect, que permite ajustar el volumen y los graves y almacenar configuraciones de ecualización personalizadas. Los altavoces también son compatibles con el modo Klipsch Broadcast, que permite conectar de forma inalámbrica más de 10 altavoces, incluidos los altavoces más grandes de la marca, The One Plus y The Three Plus, para una reproducción multiroom simultánea.

Austin

Con unas 4 pulgadas de alto y ancho por 1,75 pulgadas de profundidad, Austin (con un costo de aproximadamente 99 dólares) es el más pequeño de los tres altavoces/bocinas. Incorpora un transductor de rango completo de 1,5 pulgadas alimentado por un amplificador de 10 vatios y es capaz de reproducir hasta 12 horas con una sola carga. El Austin pesa sólo 14 onzas y viene con un clip para sujetar el altavoz al manillar mientras se monta en bicicleta.

Nashville

El Nashville (149 dólares), de tamaño medio (7 pulgadas de ancho por 3 pulgadas de alto y profundo), eleva el nivel de inmersión en el audio gracias a sus transductores duales de 2,25 pulgadas de rango completo y añade radiadores pasivos duales para mejorar los graves. La batería integrada de este modelo puede funcionar 24 horas completas, según Klipsch, y también puede cargar otros dispositivos conectados a su puerto USB-C.

Detroit

Como fan de MC5 y Stooges, el Detroit (299 dólares) es el altavoz Klipsch que más me entusiasma. Este modelo a gran escala mide 13 pulgadas de ancho por 4,8 pulgadas de alto y 4,1 pulgadas de profundidad y pesa unos considerables 5,5 libras. El Detroit utiliza controladores duales de 3 pulgadas y tweeters de 1 pulgada para hacer sonar la música, y cuenta con cuatro radiadores pasivos para una mayor salida de graves.

El Austin y Nashville ya están disponibles para pre-pedido en Klipsch minoristas y el sitio web de la compañía. El Detroit está previsto para 2024.

Los altavoces/bocinas Bluetooth acercan la música a las masas

El audio de alto rendimiento sigue muy vivo, aunque ahora mucha gente opta por escuchar música con los mejores auriculares y los mejores altavoces inalámbricos. Los altavoces Bluetooth ofrecen una opción aún más fácil de usar gracias a su batería recargable integrada, y muchos de ellos pueden utilizarse al aire libre, donde su carcasa resistente a la intemperie permite escuchar música en la piscina o en la playa.

El primero de nuestra guía de los mejores altavoces Bluetooth, el Sonos Roam, fue elegido por su diseño compacto y resistente y por su sonido potente para su tamaño. El Roam también es compatible con Wi-Fi y puede integrarse automáticamente con un sistema Sonos para toda la casa cuando vuelvas a casa después de tus aventuras al aire libre. Pero a 179 dólares, el Roam también es caro para un altavoz Bluetooth compacto, y su batería integrada sólo funciona durante 10 horas como máximo.

El Klipsch Nashville, en cambio, puede funcionar hasta 24 horas y es más robusto que el Roam, lo que podría traducirse en un sonido más potente. Y luego está el Detroit, un modelo que, basándose sólo en las especificaciones, parece ser un potente altavoz Bluetooth portátil. ¿Desbancará alguno de estos altavoces al Sonos Roam como la mejor opción general en nuestra guía de altavoces Bluetooth? Sabremos más al respecto cuando tengamos uno en nuestras manos para probarlo, pero mientras tanto, al mundo de los altavoces inalámbricos portátiles le acaba de salir un competidor con un serio pedigrí de audio de gama alta.