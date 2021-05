Una actualización para el Microsoft Surface Duo convierte la pantalla doble en una Xbox portátil

Existe una nueva actualización para el Microsoft Surface Duo que convierte el dispositivo en una especie de consola portátil: ahora algunos títulos de Xbox Cloud Gaming se pueden jugar utilizando la segunda pantalla como cubierta de controles táctiles asignados a los botones del mando de la Xbox.

La actualización se ha lanzado esta mañana, lo cual ha permitido a todos los que tengan el Surface Duo jugar a una selección de 50 juegos en Xbox Cloud Gaming (anteriormente llamado xCloud), pero lo cierto es que necesitarás una suscripción a Xbox Game Pass Ultimate para poder jugar, según ha aclarado un tuit de Panos Panay, director de productos de Microsoft.

Al parecer, Xbox ha estado agregando controles táctiles a algunos de sus títulos en su biblioteca de Game Pass durante los últimos meses, según ha contado The Verge, y la lista ha ascendido ya a 66 juegos. Puedes encontrarlos en el catálogo de Game Pass buscando juegos 'habilitados para la nube' y 'controles táctiles de Xbox' acceciendo aquí. De momento, la lista incluye juegos como Gears 5, River City Girls, Dead Cells, Tell Me Why, Spiritfarer, Pillars of Eternity, Sea of Thieves, NieR: Automata y muchos más.

No son solo controles táctiles: son controles táctiles personalizados

Desde que se lanzó el Surface Duo, nos hemos preguntado cuáles son verdaderamente sus posibilidades respecto al gaming. Microsoft optó por una pantalla doble en lugar de una pantalla plegable con la misma anchura, por lo que imaginamos que sería bastante fácil habilitar una de ellas para que hiciese de mando y dejar la otra para que reproduzca la acción (sin que nuestros pulgares se interpongan en el camino), de forma similar a como funciona el dispositivo de doble pantalla 'LG V60' habilitado para juegos.

Por supuesto, la gran ventaja de Microsoft es que cuenta con el sistema Xbox Game Pass, lo cual hace que sea más fácil para la empresa impulsar a los desarrolladores a hacer posible la compatibilidad de programación para la pantalla táctil del Surface Duo. Y esto es mucho más de lo que un fabricante de teléfonos como LG podría aportar para llevar a cabo un tipo de compatibilidad similar para su doble pantalla táctil (si LG no hubiera dejado de fabricar teléfonos, claro), lo cual también demuestra que todavía hay muchas experiencias nuevas por llegar al Surface Duo, y que Microsoft aún no se ha rendido. Y desde luego, los jugadores pueden utilizar simplemente un mando de consola normal vinculándolo a través de Bluetooth para jugar a dichos títulos de Xbox Cloud Gaming si los controles táctiles les parecen demasiado engorrosos.