Nu är 5G större än 3G i Sverige

I Sverige var vi ganska sega på att komma igång med femte generationens mobilnät, 5G, jämfört med många andra delar av världen. Något ironiskt eftersom vi var först i världen med 4G. Men sedan en tid tillbaka är utbyggnaden av 5G-nätet i full gång hos alla operatörer och även de mindre, virtuella operatörerna erbjuder i stor utsträckning 5G numera.

Nu rapporterar operatören Tre att utbredningen av 5G-nätet gått om 3G-nätet sett till använd datavolym i de båda frekvensbanden (Även det en kul ironi med tanke på vad trean i Tre ursprungligen stod för). Några exakta siffror presenteras däremot inte i pressmeddelandet.

Vi surfar mer

Understödda av data från både sina egna nät och en Sydkoreansk undersökning visar att vi surfar i snitt två och en halv gånger mer med 5G-nätet än med 4G-nätet. Hos Tre ser man en liknande ökning. Under de första åtta månaderna av 2022 surfade den genomsnittlige Tre-kunder 37 procent mer på sitt eget abonnemang (inte via Wifi) än under samma period förra året. Under perioden 2016 till 2021 har den genomsnittlige Tre-kunden tredubblat sin dataförbrukning.

- Det här skiftet symboliserar förändring, 5G flyttar på allvar in i mobilen. Vi kommer att fortsätta se en snabb ökning i 5G-nätet kommande år - 5G-tekniken är nu här på riktigt, säger Maria Jonsson, nätchef på Tre.

Flera anledningar till ökningen

Egentligen är varken ökningen av datamängd eller den snabba ökningen av 5G-användningen speciellt konstig ur flera perspektiv.

Sett till användning har video via exempelvis Youtube och streamingtjänster via mobilen ökat enormt under de senaste åren, vilket såklart förbrukar mer data än exempelvis musiktjänster. Med de ökade hastigheterna som finns i 5G-nätet (och 4G för den delen) lär det bara bli mer.

Från operatörshåll finns det också anledningar till ökningen. I Sverige har vi börjat släcka ner frekvenser på GSM- (2G) och 3G-nätet för att göra plats för just 5G-frekvenser.

Där har Tre sedan tidigare meddelat att de följer riktlinjerna (Öppnas i ny flik) från Post- och telestyrelsen med att avveckla 3G-nätet på frekvensbandet 2 100 Mhz fram till 2025, däremot behåller de 900 Mhz-bandet för tekniken tills vidare.