«Battlefield 6» kan få gratismodus ifølge undersøkelse

En undersøkelse som ble sendt ut til Battlefield-spillere kan gi noen hint om hva EA og DICE planlegger når det gjelder nytt og gammelt innhold i «Battlefield 6».



Undersøkelsen, som ble delt av YouTuber Lossy (først omtalt av VGC) spør Battlefield-fans en rekke spørsmål som ser ut til å måle interesse (fra «overhodet ikke interessert» til «ekstremt interessert») for en rekke potensielle funksjoner i det neste Battlefield-spillet.



Funksjonene som nevnes i undersøkelsen inkluderer en gratis-modus («free-to-play»); kart-oppdateringer, som defineres som «eksisterende kart der enkelte komponenter byttes ut»; et såkalt Battle Pass med et «progresjonssystem som låser opp kosmetisk innhold i en gratis- og premium-linje»; og et klan-system som lar spillere «invitere eller bli med i en gruppe med opptil 100 personer, slik at det blir enklere å kople sammen og spille med disse gjennom funksjoner som klan-chat, klan-utfordringer, klan-statistikk, etc.»

Gratis-modusen er nok en av de mer interessante funksjonene som nevnes i undersøkelsen, særlig siden kilden TheLongSensation (også kjent som Tom Henderson) tidligere har hevdet at DICE skal lage en battle royale-versjon av Battlefield-modellen på et eller annet tidspunkt, noe som vitner om at studioet ønsker å lage sin egen variant av Activisions suksessrike «Call of Duty: Warzone» (som altså er gratis.)



Dessverre er ikke en undersøkelse en endelig bekreftelse på hva som kommer til å ende opp i «Battlefield 6» når det en gang lanseres, og selv om det er mulig at svarene folk gir i forbindelse med denne undersøkelsen kan hjelpe EA og DICE med sine fremtidsplaner, er likevel «Battlefield 6» et uskrevet blad for de fleste.

Ingen garantier

Vi håper likevel at vi ikke må vente lenge på mer offisiell informasjon om «Battlefield 6», et ønske som per nå ser ut til å gå i oppfyllelse, ifølge en relativt fersk artikkel, som hevder at en avsløring av spillet skal finne sted i mai.



GamesBeat-redaktør Jeff Grubb ble forespurt om når det blir offentliggjort mer informasjon om spillet, og svarte: «Ting er i fluks, de har ikke offentlig anonsert noe ennå, men slik jeg forstår det ser de [EA] antageligvis på mai». Grubb legger også til at det ikke er noen garantier for at dette medfører riktighet. Mai passer likevel godt med det EA tidligere har sagt: at «Battlefield 6» skal avsløres «på våren.»



«Battlefield 6» har ingen fastsatt lanseringsdato, men forventes lansert i år både på konsoller og PC.