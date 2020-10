Xiaomi Mi Band 5, ecco le nuove funzioni in arrivo

Recentemente Xiaomi ha dichiarato che Mi Band 5 verrà annunciata in Cina l'11 giugno. La stessa azienda per diverso tempo ha messo in giro diverse voci sul suo prossimo wearable e ora Xiaomi ha condiviso ufficialmente ben sette importanti novità sull’arrivo del suo nuovo fitness tracker.

Come precedentemente detto, la società ha dichiarato ufficialmente che Mi Band 5 presenterà ben sette importanti novità rispetto a Mi Band 4. La prima dell'elenco è un grande display a colori. Probabilmente utilizzerà la tecnologia OLED e misurerà 1,2 pollici. Questo è un grande passo avanti rispetto ai 0,95 pollici di Mi Band 4.

L’annuncio fatto dalla società parla anche dell’arrivo di un sensore in grado di misurare la saturazione di ossigeno nel sangue, oltre a monitorare il livello di stress e il respiro.

Proprio come Mi Band 4, anche la nuova Mi Band 5 supporterà la tecnologia NFC, utilizzabile però solo per i pagamenti in Cina. Le voci attualmente in circolazione lasciano intendere che la versione rilasciata negli altri Paesi potrebbe includere anche Google Pay, oltre ad avere il supporto per Alexa.

Mi Band 5 verrà fornita anche di un connettore per la ricarica magnetica. Xiaomi ha inoltre confermato che il fitness tracker disporrà un totale di 11 modalità per lo sport. A quanto pare rispetto al suo predecessore, sembra che verrà incluso il supporto ad attività come lo yoga e la cyclette.

Il poster menziona anche una curiosa funzionalità chiamata “Health” (non sappiamo come verrà chiamata in Italia), che dovrebbe integrare il supporto per app di monitoraggio del ciclo mestruale. Infine, la caratteristica che viene principalmente evidenziata in questo annuncio, riguarda il supporto per scattare fotografie con il proprio smartphone da remoto.

L’azienda deve ancora chiarire diversi punti, ma a quanto pare Mi Band 5 dovrebbe essere in grado di inoltrare l’input di scatto agli smartphone da remoto. Tutte queste nuove caratteristiche ci fanno sperare che Mi Band 5 sia più di un semplice fitness tracker, anche se dobbiamo ancora aspettare la conferma di come funzioni.

Finora, la disponibilità di Mi Band 5 è stata confermata nelle varianti di colore giallo, rosso, blu e nero. Si dice anche che il prezzo in Cina dovrebbe essere di 175 CNY, circa 20 euro, ma prima di farci false illusioni è sempre meglio aspettare il tasso di cambio ufficiale per il prezzo di rilascio nel nostro Paese.