Questa è la workstation Ryzen più economica sul mercato

Il PC desktop in questione è prodotto dall’azienda cinese Ipason ed è disponibile all’acquisto presso lo store online Aliexpress (che spedisce in tutto il mondo) ad un costo di circa €300. Si tratta di una workstation con base Ryzen atipica, in quanto offre discrete prestazioni anche come PC da gioco.

A bordo troviamo una CPU Ryzen 3 2200G, in grado di superare in termini prestazionali il processore rivale Intel Core i3-8100T, che spesso viene montato su workstation appartenenti alla medesima fascia di prezzo del PC Ipason. Grazie ai quattro core fisici e a una frequenza di clock che raggiunge un massimo di 3,7 GHz, la CPU Ryzen fa segnare ottimi punteggi nei benchmark.

Il chip grafico Radeon Vega 8 si compone di otto core con clock fino a 1,1 GHz ed è in grado di offrire buone prestazioni in gaming, nonostante si tratti di una soluzione integrata. Ipason sostiene che l’esperienza offerta è equiparabile a quella di una GPU dedicata Nvidia Geforce GT1030, il che vi permetterà di poter giocare al meglio a titoli come gli eSport o Fortnite.

Con ogni probabilità, la workstation Ipason è la più economica presente attualmente sul mercato. Grazie al processore AMD Ryzen 3 2200, sarete in grado di ottenere prestazioni superiori rispetto ad altre proposte della concorrenza nella medesima fascia di prezzo. Gli unici punti deboli di questo PC sono rappresentati dalla connettività limitata e dall'SSD da 120 GB, di cui è equipaggiato il modello base.

Proseguendo nell'esplorazione all’interno del case, notiamo che la scheda madre in formato mATX è dotata di poche porte, il che rappresenta un limite alle opzioni di connettività a disposizione dell’utente. Inoltre sono presenti un’uscita HDMI, sei porte USB, una porta LAN Ethernet e tre ingressi audio. È possibile montare una scheda video dedicata, anche di grandi dimensioni, a causa dell’ampio spazio presente internamente al case, che è disponibile in due diverse colorazioni: bianco o nero.

Infine, troviamo una memoria RAM da 8 GB (la presenza di un unico modulo preclude la possibilità di sfruttare il dual channel) e un SSD da 120 GB, che rappresentano una discreta base di partenza.

Vi facciamo notare che tastiera, mouse e monitor non sono inclusi nell’offerta e dovrete, quindi, procurarvi queste periferiche altrove, tenendo ben presente che ciò potrebbe rivelarsi più impegnativo del solito, a causa dei blocchi imposti dalla pandemia di coronavirus.