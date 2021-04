The Witcher 2, terminate le riprese della seconda stagione

La produzione di The Witcher, come molte altre, ha dovuto fare i conti con i numerosi problemi legati alla pandemia da Covid-19. Per fortuna, nonostante tutto, le riprese della seconda stagione sono finalmente terminate.

Jacqueline Rathore, una delle truccatrici della serie, ne ha dato notizia tramite un post sul suo account Instagram. Per essere più precisi, Rathore ha pubblicato una Storia dove conferma che le riprese di The Witcher 2 si sono concluse il 31 marzo scorso.

Se siete increduli e volete vederla con i vostri occhi, potete farlo a questo link.

L'annuncio della Rathore arriva a quasi un anno dall'inizio della produzione. Le riprese sono state interrotte numerose volte dato che Kristofer Hivju e altri membri della crew sono risultati positivi al Covid-19. Henry Cavill, l'attore che interpreta Geralt di Rivia, ha subito un infortunio durante lo svolgimento dei lavori ma ha deciso di continuare le riprese per non rallentare ulteriormente la produzione.

Quando arriva la seconda serie su Netflix?

Ora che sappiamo che le riprese sono terminate rimane una sola domanda: quando arriva la seconda stagione su Netflix?

Al momento non ci sono date confermate. Anche se le riprese sono finite, c'è molto altro lavoro da fare prima che la serie possa definirsi ultimata.

La post produzione, e in particolare i personaggi creati in CGI e gli effetti speciali, richiederà diversi mesi, come anche la colonna sonora che va scritta, registrata e aggiunta alle puntate. A questo va aggiunto il processo di selezione delle scene, compito che spetterà alla responsabile del progetto Lauren Schmidt Hissrich, e agli editor Nick Arthurs e Jean-Daniel Fernandez-Qundez.

In un post Reddit risalente al 2020, Hissrich ha affermato che "la data di lancio è prevista entro il 2021". Visto che le riprese sono terminate, Hissrich e il suo team sono ancora in tempo per rispettare questa scadenza.

Detto questo è difficile che vedremo la seconda stazione di The Witcher prima dell'autunno 2021, e potrebbe slittare tranquillamente in inverno. Di certo ci aspettiamo un teaser nei mesi estivi, magari tra agosto e settembre, seguito da un trailer ufficiale a ottobre.

Per avere certezze dovremo attendere oltre, ma siamo contenti di sapere che i lavori stanno procedendo a passo spedito.