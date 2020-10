Samsung Galaxy S21 potrebbe avere una fotocamera tripla come Galaxy S20

Il primo render del prossimo top di gamma di casa Samsung, Galaxy S21, sembra suggerire un design molto simile a quello del suo predecessore. Lo stesso vale per il comparto fotografico che, come si evince dalle immagini trapelate, sembra riprendere il sistema a tripla fotocamera. visto su Galaxy S20.

Il leaker @camie_ngo ha pubblicato su Twitter un’immagine di quello che dovrebbe essere lo slot che ospiterà il comparto fotografico di Samsung Galaxy S21, e a prima vista sembra confermare quanto visto nei render trapelati in precedenza.

Va segnalato che @came_ngo non è un leaker conosciuto, ma sul suo profilo Twitter ci sono altre informazioni sui dispositivi Samsung, come ad esempio quelle relative a Galaxy Note 20, che mostrano i dettagli dei comparti fotografici dei precedenti modelli prima del lancio. Per questo crediamo si tratti di un dipendente Samsung, magari di qualcuno impiegato nella catena di produzione dell’azienda coreana.

Meno lenti, più qualità

Se questo leak si rivelasse fondato, Samsung Galaxy S21 avrebbe tra fotocamere, proprio come Galaxy S20. A questo punto si potrebbe prevedere una configurazione simile con un teleobiettivo, un lente ultra grandangolare e un sensore principale standard.

In effetti molte aziende stanno tornando sui loro passi dopo aver speso anni a competere su chi avesse il maggior numero di ottiche nel comparto fotografico dei propri top di gamma.

Come visto per il passaggio da S10 a S20, Samsung è una di queste e sembra puntare maggiormente sull’aggiornamento dei sensori e delle funzioni AI, elementi centrali in ambito fotografico. Per questo siamo convinti che Samsung Galaxy S21 avrà un sensore più evoluto rispetto a S20, probabilmente in termini di risoluzione o di grandezza dei pixel.

Samsung punta molto anche sul lato software, come visto con l’introduzione del Single Take su S20, un ottimo strumento AI dedicato ai meno esperti che probabilmente verrà aggiornato o riproposto con delle migliorie su Galaxy S21.

Anche se il comparto fotografico sembra essere lo stesso, non è necessariamente un male. Preoccupa di più la forte somiglianza nel design generale, sempre che il render sia attendibile.

La gamma Samsung Galaxy S21 dovrebbe arrivare tra gennaio e febbraio 2021, come suggeriscono diverse fonti. Dato che manca ancora qualche mese al lancio, avremo modo di approfondire e verificare le informazioni ottenute fino a questo momento.

