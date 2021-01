Questo nuovo aspirapolvere LG si svuota da solo ma ha un nome difficile da ricordare

Non si terrà a Las Vegas, ma il CES 2021 continua con la tradizione dei prodotti dai nomi quasi impronunciabili. E il primo classificato fra i prodotti dal nome peggiore di quest'anno è l'aspirapolvere senza fili LG CordZeroThinQ A9 Kompressor Plus. Una scelta di naming che desta quantomeno perplessità.

Ma a dispetto del nome complicato e altisonante, il prodotto vanta alcune interessanti funzionalità che ci faranno presto dimenticare quanto ridicolo suoni a pronunciarlo. In primo luogo il Kompressor Plus (da qui in poi lo chiameremo così) è dotato di una stazione che non si limita a ricaricare le batterie, ma che svuota anche il recipiente quando l'aspirapolvere è agganciato.

Il "sistema di rimozione della polvere interamente automatizzato" estrare lo sporco, riversandolo in sacchetto più grande riposto nella stazione di ricarica, pertanto non dovrete portare in giro il recipiente per casa prima di disfarvi del contenuto. Naturalmente, prima o poi vi toccherà svuotare o sostituire il sacco interno, ma LG non ha ancora chiarito con quale frequenza e a quale costo.

La stazione riserva qualche altra sorpresa, infatti può ospitare sei accessori dell'aspirapolvere (incluso un utensile combinato 2-in-1 e uno per ripulire le fessure, un ugello per raccogliere i peli degli animali domestici, uno per i tappeti e anche un sistema per lavare i pavimenti). Inoltre, è presente uno touch screen che consente di modificare le impostazioni. Sebbene sia difficile stabilirlo dalle immagini fornite alla stampa (che non sembrano comunque scattate in contesti reali), la stazione di ricarica sembra alquanto voluminosa.

A completare il pacchetto, saranno inclusi una coppia di batterie a ricarica rapida e filtri lavabili.

Tolto il nome, sembra uno strumento smart per la pulizia di casa, che potrebbe aiutarvi davvero a tenere a bada la polvere, inoltre la presenza di uno strumento per lavare i pavimenti è un'altra ottima aggiunta.

Non sappiamo ancora il costo a cui sarà venduto né la data di prima disponibilità, tuttavia il Kompressor Plus sarà esposto allo stand di LG in occasione del CES virtuale a partire dall'11 giugno.