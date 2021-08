OnePlus Nord 2 vs OnePlus Nord 一 both in blue

OnePlus Nord 2 è disponibile dal 28 luglio ed è il nuovo smartphone di fascia media del colosso coreano; è il successore di OnePlus Nord , uno degli smartphone più venduti del 2020.

Con OnePlus Nord 2, l’azienda intende riappropriarsi della nomea di "Flagship killer". Il nuovo arrivato, infatti, migliora il successore in quasi tutti gli aspetti: prestazioni, batteria, ricarica rapida e obiettivo principale. Poste queste premesse, non resta che scoprire di quanto Nord 2 sia superiore al predecessore.

OnePlus Nord 2 vs OnePlus Nord - uscita e prezzo

OnePlus Nord 2 ha lo stesso prezzo consigliato di Nord: il modello da 8/128 GB costa 399 euro, mentre quello da 12/256 GB ha un prezzo di 499 euro. Lo smartphone è disponibile dal 28 luglio.

Design

OnePlus Nord (a destra) e OnePlus Nord 2 (Image credit: Srivatsa Ramesh)

OnePlus Nord 2 ha un design molto simile a quello di Nord. Entrambi sono dotati del vetro protettivo Gorilla Glass 5 sul lato anteriore e posteriore, entrambi trasmettono una sensazione di solidità e un bel touch feeling. La porta USB-C, il bilanciere del volume, lo slot SIM e gli altoparlanti sono posizionati negli stessi punti (Nord ne ha solo uno in basso, tuttavia) .

Su OnePlus Nord 2, tuttavia, il pulsante di accensione è posizionato più in alto, vicino all’Alert Slider. L’azienda ha ridotto le dimensioni di quest’ultimo, che richiede anche meno forza per essere spostato. Ciò potrebbe causare input accidentali. Alcuni utenti potrebbero anche incontrare difficoltà nel raggiungere il tasto con una mano. OnePlus Nord 2 pesa 189 grammi, mentre OnePlus Nord 184 grammi. Entrambi sono spessi 8,2 mm. Il nuovo arrivato è disponibile nelle colorazioni Grey Sierra (grigio) e Blue Haze (celeste), mentre Nord nelle tinte Blue Marble (Azzurro), Grey Onyx (grigio scuro) e Gray Ash (grigio).

Display

Entrambi sono dotati di un display Super AMOLED da 90 Hz (Image credit: Srivatsa Ramesh)

Un'area in cui OnePlus non ha apportato miglioramenti è il display. Sia Nord 2 che Nord sono dotati di un pannello Super AMOLED da 90 Hz. Anche le dimensioni sono pressoché identiche: 6,43 vs 6,44 pollici. La risoluzione massima è di 2400 x 1080 pixel (Full HD+) e il formato è di 20:9. Entrambi possono riprodurre video HDR e dispongono anche della certificazione Widevine L1, per gestire lo streaming HD tramite app OTT.

Avremmo gradito un aumento della frequenza di aggiornamento a 120 Hz o una luminosità di picco superiore, ma lo schermo non è male; d’altro canto non è nemmeno il migliore del segmento.

Prestazioni

OnePlus Nord 2 è il primo dispositivo OnePlus con processore MediaTek (Image credit: Srivatsa Ramesh)

È qui che OnePlus ha optato per una scelta drastica: Nord 2 è dotato di un processore MediaTek Dimensity 1200-AI. Si tratta di un chip realizzato appositamente per OnePlus. Il colosso cinese dichiara anche di aver ottimizzato il display e la batteria tramite IA. A confronto, OnePlus Nord è dotato del processore Qualcomm Snapdragon 765G, un SoC di fascia media di buon livello.

Il nuovo arrivato presenta anche una memoria UFS 3.1, più veloce di quella 2.1 del predecessore. Infine, OnePlus Nord 2 offre anche una serie di miglioramenti dell'intelligenza artificiale, supporta più bande della rete 5G e vanta ottimizzazione a livello di sistema.

Software

OnePlus Nord 2 riceverà 2 anni di aggiornamenti software e 3 anni di patch di sicurezza (Image credit: Srivatsa Ramesh)

OnePlus Nord 2 è il primo smartphone dell’azienda a eseguire Oxygen OS 11.3, la nuova skin Android nata dalla “fusione” tra la stessa Oxygen OS e ColorOS di Oppo. Detto ciò, la maggior parte dell'interfaccia utente, dei caratteri, delle animazioni e delle app non sono cambiate. L'applicazione Fotocamera è ora simile a quella di Realme. Anche l'app delle impostazioni è stata rinnovata.

Nel complesso, gli elementi di Oxygen OS ora sembrano più simili a quelli di ColorOS/Realme UI. La buona notizia è che il nuovo software non presenta bloatware o notifiche “spam”. In effetti, alla prima accensione, Nord 2 ha meno app preinstallate rispetto al predecessore.

Ecco un paio di screenshot di Oxygen OS 11.3:

Immagine 1 di 5 Opzioni di personalizzazione su Nord 2, Opzioni di personalizzazione su Nord. Menu delle impostazioni sulla privacy (Image credit: Srivatsa Ramesh) Immagine 2 di 5 Un piccolo cambiamento nel pannello delle notifiche e un importante rinnovamento nelle impostazioni del display (Image credit: Srivatsa Ramesh) Immagine 3 di 5 Archiviazione e strumenti (Nord 2), Utilità (Nord) (Image credit: Srivatsa Ramesh) Immagine 4 di 5 Menu delle impostazioni e della batteria (entrambi rinnovati) (Image credit: Srivatsa Ramesh) Immagine 5 di 5 Notifiche (Image credit: Srivatsa Ramesh)

OnePlus Nord è uscito con Oxygen OS 10.5, basato su Android 10, e passerà ad Android 12 per l’ultimo aggiornamento software. OnePlus Nord 2, invece, sarà aggiornato fino ad Android 13. Entrambi riceveranno tre anni di patch di sicurezza.

Fotocamere

(Image credit: Srivatsa Ramesh)

Gli smartphone OnePlus hanno sempre faticato a imporsi nella fotografia, ma l’azienda intende invertire il trend collaborando con Hasselblad. OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro hanno già beneficiato del tocco dell’azienda svedese e OnePlus Nord 2 ha come sensore primario proprio il grandangolo dei modelli di punta. In breve, il sensore principale di Nord 2 è alquanto superiore a quello di Nord.

Il modulo fotografico ospita un obiettivo principale da 50 MP (Sony IMX766) con OIS (stabilizzazione ottica), uno grandangolare da 8 MP e uno monocromatico da 2 MP. Il blocco posteriore di OnePlus Nord presenta un sensore principale da 48 MP (Sony IMX586, OIS), uno grandangolare da 8 MP, uno di profondità da 5 MP e uno macro da 2 MP. La fotocamera frontale dei due smartphone è differente: entrambi presentano un sensore da 32 MP (Sony IMX 615 per Nord 2 e Sony IMX616 per Nord), ma OnePlus Nord vanta una seconda ottica grandangolare da 8 MP per i selfie di gruppi. La fotocamera frontale di quest’ultimo è dunque superiore.

Autonomia

OnePlus Nord 2 viene fornito con un caricabatterie super veloce da 65 W (Nord CE nella foto) (Image credit: Srivatsa Ramesh)

OnePlus Nord 2 presenta una batteria da 4.500 mAh e supporta la ricarica rapida da 65 W. Quest’ultima può portare la percentuale di carica da 0 a 100 in soli 30 minuti. A confronto, OnePlus Nord ha una batteria da 4.115 mAh e supporta la ricarica rapida da 30 W, che impiega un'ora per riempire la batteria.

Confronto specifiche

(Image credit: Srivatsa Ramesh)

Nord 2 vs Nord vs Nord CE Nord 2 Nord Nord CE Processore Dimensity 1200 AI Snapdragon 765G Snapdragon 750G Display 6.43" FHD+ 6.44" FHD+ 6.43" FHD+ Frequenza di aggiornamento 90 Hz 90 Hz 90 Hz RAM 6/8/12 GB 6/8/12 GB 6/8/12 GB Storage 128/256 GB 128/256 GB 128/256 GB Modulo fotografico 50+8+2 MP 48+8+5+2 MP 64+8+2 MP Fotocamera frontale 32MP 32+8MP 16MP Batteria 4,500 mAh, 65 W 4115 mAh, 30 W 4,500 mAh, 30 W Jack audio No No Yes Audio stereo Yes No No Peso 189 grammi 184 grammi 170 grammi Spessore 8.2 mm 8.2 mm 7.9 mm