Microsoft Office costa tanto? Ecco come risparmiare più del 50%

Piccole e Medie aziende devono costantemente affrontare nuove sfide, e una di queste è la riduzione dei costi. E grazie alla suite ONLYOFFICE si può ottenere un sostanzioso risparmio sul software da ufficio.

Tra le molte alternative a Microsoft 356 o Google Workspace, infatti, Onlyoffice si distingue non solo per un prezzo che è praticamente la metà, ma anche per alcune funzioni uniche che lo rendono una scelta vincente per aziende e professioniste alla ricerca della massima efficienza.

ONLYOFFICE Workspace ha già un prezzo molto competitivo, ma potete avere un ulteriore 15% di sconto inserendo il codice TECHRADAR15 nel carrello prima di completare l’abbonameto per Piccole e Medie Imprese.

Stiamo parlando di un’alternativa a Microsoft Office ed Office365, nonché alla suite da ufficio di Google Workspace. ONLYOFFICE offre applicazioni da installare su Windows (anche Windows 11 ), MacOS, Android e iOS.

ONLYOFFICE è una suite di strumenti completa, con programmi per i fogli di calcolo, i testi e le presentazioni - cioè alternativa a Excel, Word e PowerPoint, rispettivamente. La versione per privati è gratuita e offre tutto ciò che serve per le attività basilari a casa e a scuola, o persino per piccoli professionisti che lavorano da soli.

Piccole e medie imprese invece potranno contare sulla versione ONLYOFFICE Workspace, che offre una quantità incredibile di strumenti aggiuntivi, a un prezzo davvero strabiliante.

Tra le altre cose, ONLYOFFICE Workspace mette a disposizione la gestione email con dominio personalizzato, CRM integrato, branding dei contenuti, Single Sign-On (SSO), backup e ripristino automatici, 100GB di spazio per utente e molto altro ancora. Sui clienti desktop avrete poi accesso alle funzioni Pro, che potrebbero rivelarsi molto utili per gli utilizzi più avanzati.

Per le aziende che vogliono usare anche gli editori online, poi, può essere rilevante il fatto che con ONLYOFFICE Workspace è possibile usare i propri server, così da avere il controllo totale sui dati e sulle azioni. Con Microsoft e Google, invece, i dati e i software di lavoro sono su server non vostri.

Il tutto a un prezzo che è francamente incredibile: €4,2 per utente ogni mese, cui poi applicare un ulteriore sconto del 15% per il primo anno.

Si tratta di risparmiare oltre il 50% rispetto a prodotti simili di Microsoft e Google, ma in verità il risparmio è anche maggiore visto che sono inclusi prodotti che dovreste comprare separatamente, come il CRM.

Compatibilità totale & supporto

ONLYOFFICE Workspace è totalmente compatibile con i vostri file e documenti creati con i prodotti Microsoft, quindi potrete cambiare senza temere rallentamenti o blocchi alla produttività.

L’interfaccia dei software per Windows e MacOS è simile ai programmi che già conoscete, e le persone non avranno alcun problema nel passare dal prodotto che stanno usando a ONLYOFFICE.

Tutti gli abbonati a ONLYOFFICE Workspace, poi, potranno contare su un servizio di assistenza dedicato, che assicura risposte via email entro 48 ore.

In conclusione, con ONLYOFFICE Workspace le aziende italiane hanno l’occasione più unica che rara di risparmiare moltissimo sui costi di gestione. Una di quelle occasioni che sarebbe da pazzi farsi sfuggire.

Credit immagine di copertina: 123RF