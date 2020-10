Nintendo Switch, il catalogo si amplia con le conversioni di titoli da Xbox One

Ori and the Will of the Wisps

Il catalogo giochi di Nintendo Switch può contare su titoli di successo di altre piattaforme: dall'annunciata versione di Doom Eternal a The Witcher 3, nonché divertenti titoli platform indie come Cuphead. In un’intervista a IGN, il responsabile di Xbox, Phil Spencer, ha tentato di mitigare queste aspettative e di voler discutere solo dei giochi Xbox, piuttosto che dei porting per Switch.

"Io e il mio team vogliamo offrire un'esperienza gaming completa ai nostri consumatori. Molti giocatori sono interessati a quali esclusive potranno accedere in base alla console che acquisteranno. Noi vogliamo offrire loro l’esperienza migliore e indurli a scegliere Xbox", ha affermato Spencer.

“Pensavo di averlo spiegato all’X019, l’evento annuale di Xbox, quando abbiamo parlato dei giochi previsti per la nostra futura console e PC. Ho ricevuto delle critiche per la nostra roadmap, ma almeno abbiamo chiarito la nostra posizione. Per ora siamo concentrati al 100% sul debutto di Xbox Series X ”.

Una seconda vita su Switch

Il principale vantaggio di un titolo multipiattaforma è l’ampia utenza che può accedervi e di conseguenza gli introiti maggiori che può generare. La console Nintendo Switch ha avuto enormi volumi di vendita il che ha indotto gli sviluppatori a effettuare dei porting delle proprie proprietà intellettuali.

Il catalogo di Nintendo Switch potrebbe arricchirsi di una serie di giochi Bethesda come Doom e Wolfenstein: The New Order, sebbene siano tecnicamente impegnativi. Il porting di The Witcher 3 su Switch non è stata un'impresa da poco, detto questo ci sono voluti ben quattro anni perché ciò accadesse.

Spencer è consapevole che le esclusive aumentano le vendite di una console, tuttavia i consumatori desiderano potersi divertire a quanti più titoli possibili indifferentemente dalla piattaforma di gioco. Volete un Nintendo Switch? Date un’occhiata alle seguenti offerte: