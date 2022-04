200 euro in meno su questo aspirapolvere robot top di gamma

Il recente Ecovacs Deebot X1 Turbo costa 200 euro in meno, ed Ecovacs aggiunge alla promozione una confezione speciale con alcuni omaggi.

Ecovacs Deebot X1 Turbo è uno dei migliori aspirapolvere robot del momento. Tra i suoi pregi, il fatto che è anche un lavapavimenti, che ha lo svuotamento automatico della polvere, e può altresì caricare automaticamente l’acqua. Può anche asciugare il pavimento usando un getto d’aria calda.

Ecovacs Deebot X1 Turbo è l’aspirapolvere robot che avete sempre voluto. È incredibilmente efficace ed efficiente nel pulire, grazie ad un preciso design delle spazzole e una potenza di aspirazione sopra la media.

Ma ha anche molte funzioni diverse, quindi potrà pulire il pavimento in modo classico, ma è anche possibile programmarlo per pulire solo certe aree, o per evitarne altre, dove magari ci sono cose delicate.

Ecovacs Deebot X1 Turbo è anche un lavapavimenti, ed è qui la cosa fantastica. Perché non solo può svuotarsi da solo dalla polvere accumulata, ma può anche fare il pieno d’acqua, se dovesse rendersi necessaria una ricarica durante la fase di lavaggio.