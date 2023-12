Perché nel 2023 avere un NAS in casa ha più senso che mai

Nell’epoca iperconnessa che stiamo vivendo molti di noi potrebbero pensare che non ha più molto senso salvarsi i dati localmente. Dopotutto, con i vari servizi cloud si ottiene moltissimo spazio, un livello di sicurezza quasi impossibile in casa e costi tutto sommato abbordabili.

Tuttavia avere un NAS (Network Attached Storage) è una scelta ancora vincente, per più di una ragione. Un dispositivo come, per esempio, il QNAP TS-233, non solo semplifica la gestione dei dati personali, ma si adatta anche alle dinamiche di uno spazio multifunzionale che può fungere da ufficio Small Office/Home Office (SOHO).

Una combinazione di vantaggi che sembra fatta apposta per la famiglia moderna: c’è chi lavora in casa, chi studia, chi vuole tenere in ordine i documenti della famiglia, chi vuole gestire una collezione fotografica, e chi ha una grande collezione di film da vedere e rivedere a ogni occasione.

Il NAS per la Famiglia Moderna

(Image credit: QNAP)

La famiglia moderna è caratterizzata dalla produzione costante di contenuti digitali, in particolare (ma non solo) attraverso smartphone e fotocamere. In questo contesto, il NAS diventa il nucleo centrale dell'ecosistema digitale domestico.

Consentendo la centralizzazione di tutti i file in un'unica piattaforma accessibile da qualsiasi dispositivo, il NAS semplifica la gestione quotidiana dei dati familiari. La sua capacità di eseguire backup automatici, sincronizzare e condividere facilmente file, e agire come un centro multimediale domestico, lo rende un compagno indispensabile per famiglie attive.

L’archiviazione fotografica merita una nota speciale: servizi come Google Foto o Apple Foto oggi rappresentano uno standard de facto, ma i costi stanno aumentando e non è la soluzione ideale per tutta la famiglia. Dove ogni membro ha il suo account, infatti, non è sempre facile avere una collezione condivisa con i migliori scatti, e allo stesso tempo garantire a ognuno il pieno controllo su chi può vedere cosa.

A proposito di fotografie, poi, sui NAS QNAP troviamo l’applicazione QuMagie, che offre il riconoscimento AI di volti e oggetti. Accessibile anche da smartphone, quest’app può creare e personalizzare album, raccogliere momenti speciali e organizzare le immagini lungo una timeline. La condivisione è facilissima tramite un link personalizzato.

Il QNAP TS-233, insieme ad altri modelli di questo marchio, risponde a questa esigenza con il servizio MARS di QNAP: una soluzione gratuita e affidabile per il backup diretto nel tuo NAS. Quest'app semplifica il trasferimento delle tue foto e video da Google Foto, offrendo uno spazio di archiviazione espandibile, sicuro ed economico.

Il NAS per Chi Lavora in Casa

(Image credit: QNAP)

Ma non ci sono solo delle foto delle vacanze a cui pensare. Una casa moderna infatti spesso e volentieri fa anche da ufficio per una o più persone, trasformandosi in un vero e proprio ambiente SOHO.

Qui il NAS assume un ruolo ancor più cruciale, integrando le esigenze personali con quelle professionali, il NAS diventa l'alleato perfetto per gestire documenti lavorativi, progetti collaborativi e file sensibili.

Per gli scenari professionali, dispositivi come sul QNAP TS-233 offrono funzioni avanzate come la gestione file personalizzata e le autorizzazioni di accesso, garantendo una collaborazione efficiente e la sicurezza dei dati aziendali.

C’è per esempio Qsirch, una funzione di ricerca intelligente che sfrutta algoritmi di intelligenza artificiale per individuare in un attimo i dati che stiamo cercando. Qsync assicura invece di avere sempre l’ultima versione del file, qualsiasi sia il dispositivo che usiamo per accedere e sincronizzare con il NAS stesso. A tal proposito, vale la pena notare che tra poco la funzione QSync diventerà Qfile Pro.

Insomma, anche se ormai siamo nel 2023 ed è comune sentire frasi come “io faccio tutto con il cloud”, la verità è che un buon NAS è ancora un acquisto che raccomandiamo caldamente a chi vuole vivere al massimo la propria vita digitale.

La sua versatilità, sicurezza e capacità di adattarsi a diverse esigenze lo rendono un investimento fondamentale per affrontare con successo le sfide di un contesto residenziale e professionale in continua evoluzione.