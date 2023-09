Cómo empezar un negocio en Amazon

Amazon es el minorista online favorito del mundo, un lugar donde cientos de millones de clientes gastan más de 500 millones de dólares al año en todo tipo de productos, desde electrónica y entretenimiento hasta artículos deportivos, ropa, belleza, productos para el hogar, cocina y casi cualquier otra cosa que puedas imaginar.

Las cifras son asombrosas, pero Amazon' no lo hace todo solo. Hay unos 10 millones de vendedores que utilizan la plataforma para comercializar sus propios productos en todo el mundo, y si tienes algo que vender, podrías conseguir una parte de los beneficios.

Esta guía te guiará a través del proceso de creación de una empresa en Amazon, y te ofrecerá consejos sobre cómo convertirlo en un gran éxito.

Capítulo 1

Visión general del marketplace de Amazon

Amazon Marketplace es una plataforma de comercio electrónico en la que terceros vendedores pueden comercializar sus propios productos en el sitio de Amazon. Estas son algunas de sus ventajas.

1. Amplia base de clientes: Amazon cuenta con un ejército de clientes de todo el mundo, que visitan regularmente el sitio para buscar productos. El acceso a ese tipo de público es perfecto para generar ventas y hacer crecer tu negocio.

2. Fiabilidad: Amazon ha invertido años en su infraestructura, y el resultado final es un sitio rápido y fiable que funciona exactamente como sus visitantes esperan, casi todo el tiempo.

El resultado final es un sitio que se ha ganado la confianza de cientos de millones de compradores en todo el mundo. Vende en Amazon y obtendrás inmediatamente una parte de esa confianza.

3. Alcance mundial: Si actualmente sólo vende productos en su propio país, el alcance global de Amazon podría ser una gran oportunidad. Puedes listar fácilmente tu negocio en marketplaces dedicados a países específicos, como Amazon.com (Estados Unidos), Amazon.co.uk (Reino Unido), etc. Mejor aún, Amazon Marketplace te da acceso a soporte en múltiples idiomas, no tienes que preocuparte por cómo crear descripciones de productos, listados y soporte en el idioma del público objetivo.

3. Hace que los pedidos sean fáciles y cómodos: abrir un negocio en Amazon hace que los pedidos sean fáciles y cómodos, especialmente para tus clientes. Amazon tiene una interfaz fácil de usar que facilita a los compradores la navegación por el catálogo de productos y la realización de pedidos con facilidad. La interfaz fácil de usar hace que sea cómodo para los clientes encontrar cualquier producto que estén buscando en tan sólo unos clics. Con Amazon puede proporcionar a sus clientes la información necesaria sobre los productos que desean comprar, lo que incluye la descripción del producto, especificaciones, ventajas, valor, reseñas y representación virtual de los productos.

Esta información ayuda al cliente a saber el tipo de producto que quiere comprar y también crea en su mente una imagen de cómo son los productos y cómo les beneficiará.

4. Opciones de pago: puede elegir la opción de pago que más le convenga. Los pagos compartidos o individuales están disponibles para ti o para otro administrador de tu cuenta de Amazon Empresas. Las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito y la línea de crédito corporativa de Amazon son los tres tipos de opciones de pago compartido. El método de pago puede ser utilizado por cualquier usuario autorizado de tu cuenta de empresa para realizar compras en tu nombre. Aunque la tarjeta que añadas puede ser utilizada por cualquier usuario autorizado de la cuenta, sólo los cuatro últimos números son visibles para ellos para aumentar la seguridad.

Opciones de usuario y gestión mejoradas gracias a la línea de crédito para empresas de Amazon. Puedes aprobar a varios compradores en una sola cuenta, obtener informes sobre tu historial de transacciones y utilizar una orden de compra como pago. Tiene extractos fáciles de comprender y no cobra cuotas anuales. Los administradores de la cuenta pueden controlar los métodos de pago, tanto los privados como los compartidos, así como las direcciones de entrega, lo que facilita la realización de pedidos a todos los clientes de tu empresa.

5. Soporte publicitario: Existen varias oportunidades de publicidad en el mercado de Amazon. Las opciones publicitarias de Amazon incluyen Productos Patrocinados y Marcas Patrocinadas, que promocionan productos específicos en los resultados de búsqueda, aumentando su visibilidad y generando más ventas.

La publicidad en Amazon permite a los vendedores aumentar su visibilidad, especialmente en un mercado muy competitivo, con los productos y marcas patrocinados, los vendedores pueden poner sus productos en primera línea para que aparezcan en los resultados de búsqueda aumentando así la posibilidad de que sus productos sean vistos por clientes potenciales.

La publicidad inteligente ayuda a los vendedores a orientar sus anuncios en función de factores como el interés, los datos demográficos, la ubicación, la edad, la palabra clave y otros, lo que garantiza que sus mensajes lleguen a las personas más relevantes.

Acceso a las herramientas y programas de Amazon: Empezar un negocio en Amazon te da acceso a muchas herramientas y programas exclusivos. Por ejemplo, la herramienta de gestión de inventario ayuda a los vendedores a gestionar eficazmente sus existencias, asegurándose de que los productos estén siempre disponibles y evitando que se agoten.

El contenido A+ (también conocido como contenido mejorado) utiliza imágenes de alta calidad, vídeos atractivos y descripciones detalladas para comunicar eficazmente las características, ventajas, valor, especificaciones, etc. de su producto.

Otros extras incluyen una gran cantidad de oportunidades promocionales como ofertas relámpago, cupones y ofertas del día, ideales para aumentar el compromiso de los clientes e impulsar las ventas.

Ventajas de abrir un negocio en Amazon

Capítulo 2

Lo que necesitas saber antes de iniciar un negocio en Amazon

Antes de iniciar un negocio en Amazon hay cosas que necesitas saber que te ayudarán en tu viaje.

Estos son los factores que debe tener en cuenta antes de iniciar un negocio en Amazon.

Tipos de cuenta de vendedor de Amazon: Antes de iniciar un negocio en Amazon tienes que entender los tipos de cuenta de vendedor de Amazon, y pensar en cuál es el mejor para ti. Estas son tus dos opciones

Cuenta de vendedor individual: esta cuenta es adecuada para principiantes y vendedores que tienen un bajo volumen de ventas con menos de 40 unidades de venta al mes. Aquí tienes algunas características:

1. Los vendedores pagan una cuota por artículo por cada producto vendido, por lo tanto no hay una cuota de suscripción mensual para los vendedores en esta cuenta.

2. El acceso a las herramientas y funciones es limitado, a diferencia de los vendedores de las cuentas profesionales.

3. Los vendedores que eligen una cuenta de venta individual pueden no ser elegibles para ciertos programas y también pueden tener restringido el uso de herramientas de venta avanzadas.

4. A los vendedores individuales de Amazon se les cobra 0,99 dólares por cada artículo vendido. Una desventaja de una cuenta de vendedor individual es que no puedes ofrecer envíos gratuitos a los clientes para atraerlos a tu tienda y no puedes vender en categorías restringidas de Amazon como cuidado personal, comestibles, ropa, salud, calzado, relojes, artículos de belleza, etc. y además Amazon decide la tarifa de envío por ti.

Cuenta de vendedor profesional: Esta es una cuenta ideal para las personas que quieren hacer grandes ventas en Amazon, y las personas que planean hacer más de 40 ventas cada mes. Estas son algunas de las características de las cuentas de vendedores profesionales:

1. Incluye un plan de suscripción mensual de 39,99 dólares,

2. Con esta cuenta, tienes acceso a herramientas avanzadas para ayudarte en la gestión de tu tienda,

3. Hay una herramienta de listado de inventario que te permite crear una página de listado para tus productos.

4. También te da acceso a las oportunidades de promoción y gestión de inventario (pero estos pueden requerir el pago de tasas adicionales.)

5. Las personas que utilizan cuentas de vendedor profesional tienen acceso a categorías restringidas y a las API de Amazon para la integración.

Análisis de la competencia: Como vendedor, necesitas saber quiénes son tus competidores en Amazon, cómo listan y comercializan sus productos, cómo comercializan sus productos, sus estrategias de precios y los comentarios que obtienen en las reseñas de los clientes. Identifique los puntos débiles y fuertes de su competencia, para obtener pistas sobre cómo diferenciar su negocio del de ellos.

Realizar un análisis de la competencia le sirve de guía en tu camino hacia el éxito empresarial, ya que le permite identificar las oportunidades y las lagunas del mercado. Le ayuda a conocer las áreas con menos competencia y cómo puede posicionar su negocio para lograr un mayor éxito.

Igual de importante es saber quiénes son tus clientes y qué buscan (no puedes vender a gente de la que no sabes nada).

Analizar los comentarios, las estrategias de precios y las ofertas de productos de sus competidores directos le da una idea de lo que buscan sus clientes. El conocimiento de esto le ayuda a entender cómo canalizar su estrategia de marketing, precios y experiencia del cliente para servir mejor a sus clientes y satisfacer sus expectativas.

Es importante aprender de los puntos fuertes y débiles de la competencia. Analizar los comentarios y las opiniones de sus clientes le proporciona información sobre los puntos débiles, las necesidades, los problemas y los productos de sus clientes. Si estudia detenidamente estas áreas, podrá identificar formas de ofrecer un mejor servicio de atención al cliente a su público, así como evitar errores que puedan haber cometido los competidores.

Llevar a cabo una investigación y selección de productos: antes de iniciar un negocio en Amazon es necesario llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre los productos para identificar aquellos con baja competencia, y alta demanda en el mercado. Realice un análisis para conocer las tendencias, los volúmenes de búsqueda y las preferencias de los clientes por un producto antes de decidir su próximo movimiento.

Para saber hasta qué punto puede ser rentable un mercado objetivo concreto, es necesario realizar una investigación exhaustiva. Es necesario conocer los costes de producción de un producto, los precios, las tarifas de Amazon y los márgenes de beneficio para poder estimar la rentabilidad de la venta de un producto concreto. También hay que tener en cuenta aspectos como la estacionalidad: recopilar este tipo de datos es fundamental para identificar productos rentables y con demanda, y garantizar el éxito de su negocio a largo plazo.

Método de cumplimiento: debes decidir si es mejor utilizar Amazon FBA (cumplimiento por Amazon) o utilizar tu propio cumplimiento (FBM, o cumplimiento por el comerciante). Aunque el FBA conlleva gastos adicionales, puede tener muchas ventajas para tu negocio.

Diferencia entre FBA y FBM:

a) Con FBA su logística está asegurada. FBA se encarga de su logística, incluyendo el almacenamiento, embalaje y envío, mientras que con FBM el vendedor es responsable de la logística.

b) FBA proporciona servicio y asistencia al cliente en nombre del vendedor; con FBM, el vendedor se encarga del servicio y la asistencia al cliente.

c) FBA permite a los vendedores ofrecer a los clientes productos que reúnen los requisitos para prime, ya que su envío rápido y las ventajas de ser miembro de prime atraen a más clientes. Mientras que con FBM, los vendedores también pueden ofrecer productos elegibles prime a los clientes, pero tienen que ser específicos y ofrecer productos dentro de los plazos.

d) Con FBA los vendedores pagan por el almacenamiento, embalaje y servicio de envío proporcionado por Amazon. Los vendedores de FBM controlan mejor sus costes, ya que se encargan ellos mismos del cumplimiento, pero siguen teniendo que pagar sus propios costes de almacenamiento, material de embalaje y envío.

Ventajas de utilizar FBA para los vendedores

Algunos de los beneficios o ventajas de usar FBA para vendedores incluyen:

1. Elegibilidad Prime: los productos elegibles Prime llevan a los clientes rápidamente a su puerta. FBA permite a los vendedores ofrecer productos elegibles Prime a los clientes, lo que supone un gran beneficio para ellos. Los miembros Prime prefieren los productos elegibles Prime por sus ventajas de envío rápido y envío gratuito. Esto es un enorme beneficio para los vendedores porque aumenta la visibilidad, la tasa de conversión y mejora la satisfacción del cliente.

2. Ampliación del alcance de los clientes: FBA tiene una enorme ventaja sobre los vendedores. Al utilizar FBA los vendedores pueden llegar a miles de clientes en todo el mundo. Con FBA se puede acceder al envío y entrega de Amazon.

3. Confianza de los clientes: con FBA puede ganarse la confianza de sus clientes. Amazon se ha hecho un nombre en todo el mundo y con su reputación tu tienda puede ganarse fácilmente la confianza de los clientes, especialmente con sus ventajas de envío rápido y gratuito.

4. Cumplimiento multicanal: FBA ofrece capacidades de cumplimiento multicanal. Suponiendo que tenga un mercado en línea u otro canal aparte de Amazon, con FBA puede cumplir con los pedidos de otros canales, proporcionándole la capacidad de escalar su negocio en diferentes plataformas.

Creación de empresas y consideraciones legales

Hay requisitos legales que debes cumplir si no quieres perder tu negocio cuando te encuentres con alguna situación legal o financiera. Antes de crear su empresa, debe decidir la estructura de la misma.

Determinar la estructura empresarial

La estructura de tu empresa es una consideración legal importante que influye en gran medida en cómo gestionas tus finanzas, pagas impuestos y mucho más.

Estos son los dos tipos de empresa más reconocidos.

Empresa unipersonal: Este tipo de negocio lo gestiona una sola persona. Es el tipo de estructura empresarial más común y muy sencillo de montar, todo lo que necesitas es empezar a vender algo, ¡y boom! Ya está operando como empresario individual.

Una gran ventaja de una empresa unipersonal es el control total: tú tienes autoridad sobre todos los asuntos de la empresa y no necesitas consultar a nadie, como accionistas, socios, etc. Un negocio unipersonal es muy fácil.

El problema es que tú, como propietario único, eres personalmente responsable de las deudas, demandas u otros asuntos legales que pueda tener tu empresa. No hay protección legal.

Sociedad de responsabilidad limitada (SRL): Una LLC (Sociedad de Responsabilidad Limitada) es una estructura jurídica estadounidense que protege a los propietarios de las obligaciones financieras y otras responsabilidades. Una LLC separa legalmente al propietario o propietarios de la empresa, a diferencia de una empresa unipersonal. Esto significa que cualquier deuda o acción legal a la que pueda enfrentarse su empresa será gestionada por la LLC, no por el propietario.

A diferencia de las empresas unipersonales, las LLC pueden tener más de un socio.

Para constituir una LLC, debes presentar la documentación en la secretaría de estado del estado en el que pretendas desarrollar tu actividad. Si su empresa es de riesgo medio o alto, quiere preservar sus activos o pagar menos impuestos que con una sociedad anónima, esta estructura puede ser una buena opción para usted.

La principal diferencia entre ambas es la mayor seguridad que te ofrece una LLC. Una LLC es una entidad jurídica que puede utilizarse para dirigir un negocio, abrir una cuenta bancaria, pedir dinero prestado, demandar y ser demandado. También se pueden comprar y vender bienes inmuebles a través de ella.

Si tu empresa LLC es demandada o incurre en deudas, entonces, a diferencia de una empresa unipersonal, no eres personalmente responsable. Los acreedores de tu empresa no pueden embargar fondos o bienes que no sean propiedad de la LLC, como tu casa o tus ahorros personales.

Registra tu empresa y obtén los permisos y licencias necesarios

No necesitas registrar tu empresa para empezar a vender en Amazon marketplace, ni tampoco necesitas un permiso de vendedor, pero es posible que el gobierno de tu estado quiera que registres tu empresa. Es muy importante cumplir con los requisitos legales de tu estado o país, que pueden incluir el registro de tu negocio y la obtención de los permisos y licencias necesarios.

Para registrar tu empresa lo mejor es que te pongas en contacto con las autoridades legales y empresariales locales para asegurarte de que cumples las leyes y normativas.

Lo normal es que visites la agencia gubernamental o el sitio web correspondiente que se encarga del registro de empresas en tu país o región. Esto suele implicar el pago de una tasa y la presentación de algunos documentos necesarios. Además, también tienes que facilitar cierta información necesaria sobre tu empresa, como el nombre, los detalles, la dirección, los datos de contacto, etc.

Obtener un número de identificación fiscal suele depender de tu ubicación. Por ejemplo, en Estados Unidos, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) te exigirá que solicites un Número de Identificación Fiscal (EIN).

Después de obtener un número de identificación fiscal en función de tu ubicación, tienes que comprobar, es decir, llevar a cabo algunas investigaciones necesarias para conocer los permisos y licencias necesarios para vender productos específicos en tu región o país, por ejemplo, estas licencias o permisos pueden incluir licencias comerciales básicas, licencias para recaudar impuestos sobre las ventas, permisos para la salud y la seguridad, o permisos personalizados para artículos particulares. Consulte a las autoridades gubernamentales competentes al respecto. Además, si su región o país le obliga a recaudar impuestos sobre las ventas, tendrá que establecer un sistema de recaudación de impuestos sobre las ventas.

Crear una cuenta bancaria y un sistema de pago independientes

Establecer una cuenta bancaria y un sistema de pago independientes para tu empresa es muy importante, ya que conlleva muchas ventajas.

Estas ventajas incluyen:

1. Organización financiera: si separas la cuenta bancaria de tu empresa de tu cuenta personal, estarás más organizado. Te ayuda a realizar un seguimiento correcto de tus ganancias, ingresos y todos los gastos del negocio, y hace que tu análisis financiero sea mucho más fácil.

2. Protección legal y de responsabilidad: es muy importante que mantengas una clara distinción entre tu cuenta bancaria empresarial y tu cuenta bancaria personal. Esto te ayudará a separar y proteger tu cuenta personal en caso de cualquier problema o disputa legal.

3. Contabilidad simplificada: la separación de cuentas simplifica el proceso de contabilidad. Te ayuda a entender cómo entra tu dinero, de dónde viene y adónde va. La claridad que proporciona la separación de tu cuenta permite evitar errores financieros y contables innecesarios.

4. Mejor conocimiento financiero: Esto te permite obtener claridad y una mejor visibilidad y comprensión de tu negocio. La separación de tu cuenta te ayuda a controlar eficazmente los flujos de caja, los ingresos y los gastos, y a comprender mejor la rentabilidad de tu negocio.

¿Cuánto dinero necesitas para empezar a vender en Amazon?

¿Cuánto crees que necesitas para empezar a vender en Amazon? Los expertos en comercio electrónico de Amazon, Jungle Scout, informan de que la mayoría de los vendedores (69%) tuvieron una inversión inicial de alrededor de 5.000 dólares, pero el 32% comenzó con menos de 1.000 dólares y el 16% empezó con 500 dólares (o incluso menos).

Sea cual sea tu presupuesto, es importante que tengas en cuenta el resto de desembolsos que te puedes encontrar a la hora de vender en Amazon.

1. Gastos necesarios: el dinero necesario que tienes que pagar para empezar a vender en Amazon.

2. Costo de inventario: los clientes esperarán que les entregues los productos rápidamente, por lo que tendrás que mantener un stock de productos para asegurarte de que estén disponibles de inmediato.

Si acabas de empezar a vender en Amazon, es posible que tengas dudas a la hora de invertir mucho dinero en inventario, ya que no sabes con seguridad qué productos serán populares. Mantén tu gasto bajo al principio, hasta que sepas qué productos se venden mejor y cuáles deben ser tus niveles de stock.

3. Gastos adicionales: Puedes verlos como costos que necesitas para impulsar tu negocio desde el principio. Esto incluye los gastos de publicidad (la publicidad en Amazon es menos costosa. El precio medio actual por clic en Amazon es de 0,35 dólares).

Otros factores que pueden afectar a tus costos de venta en Amazon son:

1. Cuotas mensuales de suscripción: Para las personas que eligen una cuenta de vendedor profesional, es necesario pagar una cuota de suscripción mensual de $ 39,99. A continuación, las personas que venden menos de 40 unidades de productos cada mes tienen que pagar $ 0,99 por cada producto vendido.

2. Tarifas de FBA: Los precios que pagas pueden variar por pedido si vendes a través de Amazon FBA. Por ejemplo, tendrá que pagar un extra a Amazon para completar un pedido más grande.

Hay una cuota mensual de almacenamiento asociada a FBA, ya que estás utilizando espacio en los almacenes de Amazon. De enero a septiembre, pagarás 0,69 dólares por pie cúbico, y de octubre a diciembre, 2,40 dólares por pie cúbico.

3. Tarifas FBM: Los vendedores que utilizan el programa Fulfilled by Merchant (FBM) de Amazon se encargan de surtir sus propios productos, a diferencia del FBA. La reducción de las tarifas es uno de sus principales beneficios en comparación con FBA.

Los miembros del plan de venta Amazon Professional que utilizan FBM pueden elegir sus gastos de envío.

4. Cuotas de referencia: Debes pagar una comisión de referencia del 6% al 20% por cada artículo que vendas en Amazon. El tipo de productos que vendas en tu tienda Amazon determina la comisión de recomendación.

Por ejemplo, puedes prever pagar una comisión del 8% si vendes productos electrónicos en tu tienda. Por otro lado, si vendes ropa, estarás gastando alrededor del 17%.

5. Comisiones por devoluciones de clientes: Como vendedor, habrá ocasiones en las que un cliente devuelva un producto, ya sea porque está defectuoso o porque no está satisfecho con él. Tú serás el encargado de cubrir esos gastos.

¿Qué tipo de negocio es mejor en Amazon?

El mejor tipo de negocio para hacer en Amazon depende de tu interés, demanda del mercado y recursos. Estos son los tipos de negocios que puedes iniciar en Amazon.

Marca propia

Una marca propia es un tipo de negocio que consiste en obtener un producto de un fabricante de terceros, renombrarlo como propio y venderlo a un precio más alto. Esto puede ser lucrativo si eliges tus productos sabiamente y negocias un buen precio, pero necesitas tener experiencia en branding y marketing para que sea un éxito.

Envíos directos

Se trata de un tipo de negocio muy popular que suelen utilizar los particulares que quieren iniciarse en el comercio electrónico de una forma más sencilla. El dropshipping es muy fácil de poner en marcha y gestionar, ya que no hay que preocuparse por la gestión del inventario, el envío y el embalaje de los productos. De todo ello se encarga su proveedor.

Esencialmente, ser un drop shipper en Amazon significa que estás vendiendo un producto en nombre del proveedor. Una vez que un cliente compra en tu tienda, se lo comunicas al proveedor, que se encarga de todo lo necesario para entregar los productos.

Es esencial conseguir un proveedor de confianza antes de optar por el envío directo. Si el proveedor entrega productos de mala calidad, o se queda sin existencias y no realiza ninguna entrega, puede costarle la fidelidad y confianza de sus clientes.

Arbitraje minorista

Consiste en buscar productos en tiendas físicas y venderlos en Amazon a un precio más alto. Se trata de un modelo muy popular para los modelos de negocio básicos. Al comprar artículos en cantidad con descuento y aumentar el coste para venderlos en Amazon, el modelo de negocio permite a los vendedores beneficiarse de productos muy demandados. Es una idea sencilla que, a medida que acumulas un inventario y aprendes qué líneas de productos ofrecen más perspectivas de venta, puede ayudarte a producir un flujo considerable de ingresos con el tiempo.

Debe tener en cuenta el precio inicial de su producto y el importe por el que lo vende, menos las comisiones típicas de Amazon, para determinar los beneficios obtenidos mediante el arbitraje minorista. Asegúrese de realizar una gran cantidad de investigación de la competencia para descubrir cuáles son los puntos de precio de otros comerciantes para que no vaya demasiado alto o barato.

Arbitraje en línea

Es similar al arbitraje minorista, pero en este caso los productos no proceden de tiendas físicas, sino de minoristas en línea. Comparar precios en línea puede ser más fácil que hacerlo en tiendas físicas. Para encontrar posibilidades y determinar si cada posible compra es rentable, puede comparar inmediatamente los precios con Amazon.

Es un proceso sorprendentemente sencillo, y cada vez aparecen más oportunidades. Cada día se crean más sitios web de comercio electrónico, lo que le permite encontrar empresas pequeñas o emergentes que podrían ofrecer sus productos por menos dinero.

Productos hechos a mano

Este negocio es perfecto para usted si tiene habilidad para las manualidades. Puedes decidir abrir una tienda que venda productos únicos hechos a mano.

No todos los vendedores tienen la habilidad de empezar a producir sus bienes desde cero. Incluso si usted tiene las habilidades, puede que no tenga un taller adecuado, o el tiempo para fabricar los bienes. Pero este enfoque puede tener mucho éxito si eres capaz de producir un producto demandado que no se puede encontrar en ningún otro sitio.

Capítulo 3

Cómo configurar tu cuenta de vendedor de Amazon

¿Ha llegado el momento que estabas esperando? En esta sección, te daremos una guía paso a paso sobre cómo configurar tu cuenta de vendedor de Amazon.

Elige el plan de vendedor adecuado (individual o profesional)

Antes de configurar tu negocio, tienes que elegir el plan de vendedor apropiado que sea adecuado para tu negocio.

Además, recuerda que el plan que elijas depende del uso que quieras dar a tu cuenta y de lo que quieras hacer, pero para los vendedores serios, recomendamos elegir un plan de vendedor profesional.

Plan de vendedor particular

Este plan requiere que pagues una cuota de 0,99 $ por cada producto vendido. Este plan es para particulares que venden menos de 40 unidades de productos al mes. Es ideal para particulares que aún no están seguros de lo que quieren vender, pero quieren probar el negocio de Amazon para ver si les funciona.

Plan para vendedores profesionales

Este es un plan perfecto para vendedores serios que aspiran a vender más de 40 productos cada mes. Este plan cuesta 39,99 $ al mes, con el que obtendrás ventajas como envíos, registro de marca, opciones de publicidad en Amazon, envíos gratuitos, promociones, etc.

Regístrate para obtener una cuenta Amazon Seller Central

Para empezar con el negocio de Amazon, visita sellercentral.amazon.com y haz clic en el botón SignUp.

Elige una contraseña y, a continuación, indica y confirma tu dirección de correo electrónico.

Lee atentamente las instrucciones de registro de Amazon para asegurarte de que sabes exactamente lo que Amazon espera de ti y lo que tú puedes esperar de Amazon.

Por último, facilita información sobre tu empresa, como su ubicación y tipo de negocio. Cualquier opción que elijas afectará al estado de tu cuenta, así que elige con cuidado.

Cómo listar y optimizar tu producto

Para que tu producto sea encontrado necesitas optimizar tus listados de productos online. El algoritmo de Amazon para dar prioridad a sus sugerencias de productos se basa en las métricas de conversión del vendedor, como el precio, el rendimiento, la satisfacción del cliente y el historial de ventas. Para optimizar tu producto sigue estos pasos

Crea fichas de producto atractivas con imágenes y descripciones de alta calidad.

Crea un listado de productos rico en información detallada sobre los productos que estás listando. Hable de las características, ventajas y valor del producto, e incluya todas las especificaciones más relevantes en la descripción del producto. Utilice siempre un lenguaje claro y descriptivo.

Cuando elijas imágenes para tus productos, evita las fotos borrosas de baja calidad. Te recomendamos imágenes de 500x500 o 1000x1000 de alta calidad, en las que el producto ocupe el 85% del encuadre y apenas haya fondos innecesarios que estorben. Muestra el artículo desde varios ángulos si eso puede ayudar a los demás a entender sus atributos y ventajas. Si es necesario, contrata a un fotógrafo profesional: es un precio extra, pero puede reportarte beneficios más adelante.

Utiliza palabras clave relevantes para mejorar la visibilidad en las búsquedas

La utilización eficaz de palabras clave relevantes allana el camino hacia el éxito de tu negocio. Para buscar las palabras clave adecuadas para tu producto no necesitas recurrir a otra herramienta, Amazon tiene una herramienta de palabras clave mega potente que puedes utilizar para buscar productos, obtener información sobre las mejores palabras clave para tu producto y comprender las consultas de búsqueda que utilizan tus clientes para buscar productos.

Para comenzar tu análisis de palabras clave, sigue estos pasos.

Rellena la barra de búsqueda de Amazon con una serie de palabras y frases. A continuación, consulta las opciones desplegables y empieza a elaborar una lista de palabras clave pertinentes para anuncios comparables.

Como punto de partida para tus listados, utiliza los resultados de la competencia. Prueba búsquedas comparables en Amazon.com, para ver qué hay disponible actualmente. compara palabras clave de búsqueda de productos a continuación

Para mayor inspiración, busca en las categorías de artículos relacionados y sugeridos de Amazon

Considera tanto las palabras clave de cola larga (muy específicas, pero con poco tráfico) como las de cola corta (muy generales y con mucho tráfico) a la hora de hacer tu lista

Optimiza las estrategias de precios para maximizar los beneficios

El precio que fijes para tus productos influye enormemente en el crecimiento de tus ventas y en tu tasa de conversión. Para optimizar sus estrategias de precios, investiga lo que hacen tus competidores y ve cómo puedes desarrollar un precio atractivo para tu nicho.

Este es un objetivo en constante movimiento, ya que los vendedores cambian sus estrategias individuales, pero Amazon tiene una herramienta de precios que puede ayudarye a ajustar automáticamente el precio.

No te olvides de incluir los gastos de envío. Por ejemplo, si un producto cuesta entre 5 y 8 dólares y tú cobras 6 dólares de gastos de envío, los clientes pueden irse corriendo a lo que parece una oferta mejor.

Pon en marcha estrategias de gestión de reseñas y comentarios sobre tus productos

Utiliza la herramienta de automatización de reseñas de Amazon para solicitar automáticamente una reseña a los compradores entre 4 y 30 días después de la entrega de un producto.

Las Reseñas positivas son ideales y pueden ayudar mucho a persuadir a los clientes potenciales de que diriges un negocio de calidad.

Las Reseñas negativas no son tan divertidas, pero es vital que les preste mucha atención. Algunas Reseñas negativas serán injustas, pero otras podrían estar dándote información muy importante que realmente necesitas entender y abordar.

Capítulo 4

Cómo comercializar y promocionar tu producto

Vamos a ver cómo puedes comercializar y promocionar tu producto en Amazon.

Desarrolla un plan de marketing para aumentar la visibilidad de tu producto

Para comercializar eficazmente tus productos necesitas desarrollar un plan de marketing y sus tácticas de implementación. ¿Qué quieres conseguir con tu estrategia y tus esfuerzos de marketing? Anota los planes de marketing que tienes y las tácticas que piensas utilizar para promocionar tu producto. Tu plan de marketing podría incluir una mezcla de marketing tradicional, marketing de influencers, marketing en redes sociales, marketing por correo electrónico, marketing digital, etc.

Utiliza las herramientas publicitarias de Amazon (productos patrocinados, registro de marca, etc.)

Amazon tiene una lista de herramientas de publicidad como productos patrocinados, registros de marca, etc. La publicidad en Amazon funciona como un modelo de publicidad de pago por clic. Los vendedores sólo pagan por el anuncio cuando un cliente hace clic en el anuncio, no importa si el producto se vende o no. Las herramientas de publicidad de Amazon ayudan a mejorar el posicionamiento de tu marca, también te enseña la mejor manera de llegar a tu público objetivo y cómo puedes captar clientes en un momento dado.

Los productos patrocinados por Amazon utilizan un tipo de herramienta publicitaria de Amazon que aparece en la página de detalles del producto Oland en los resultados de búsqueda. Se trata de un modelo de marketing de pago por clic. Para medir tus anuncios de productos patrocinados te recomendamos que utilices una herramienta de informes que muestre los clics de tus anuncios y el precio de venta de la publicidad.

Otro tipo de anuncios de Amazon son las campañas de marcas patrocinadas, que te permiten promocionar palabras clave dirigidas a varios productos. Con esto, usted puede dirigir a los clientes a su tienda en Amazon. También es un modelo de publicidad de pago por clic. También tenemos Anuncios de visualización de productos, este tipo de anuncios se centra más en upselling o venta cruzada a tus clientes. Este tipo de anuncio está disponible para todos los anunciantes, no sólo para los vendedores de la plataforma. A diferencia de los dos primeros tipos de anuncios mencionados, sólo están disponibles para los anunciantes de la plataforma. Para medir el rendimiento de los anuncios display de tu producto puedes utilizar herramientas de informes que te muestran detalles sobre los clics de tus campañas de marketing, ventas, coste publicitario de las ventas, páginas vistas detalladas, coste medio por clic, etc.

Existen otros tipos de herramientas publicitarias de Amazon como los anuncios de vídeo, los anuncios nativos de Amazon y las tiendas de Amazon.

Implementar estrategias de marketing fuera de la plataforma (redes sociales, colaboraciones con influencers)

Aparte de la publicidad en Amazon, debes implementar estrategias de marketing fuera de la plataforma como el marketing en redes sociales y las colaboraciones con influencers. Promociona tu negocio y tus productos en plataformas de redes sociales, sitios web o blogs. Crea contenidos atractivos en tus redes sociales.

El marketing de influencers es un método muy eficaz para comercializar tus productos. Colabora con personas influyentes de un nicho similar al tuyo que tengan suficientes seguidores y participación en plataformas de medios sociales como TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, etc. Esto ayudará a aumentar el conocimiento de la marca y a generar más ventas.

Supervisa y analiza el rendimiento del marketing para optimizar las campañas

Es importante monitorear y analizar regularmente el rendimiento de tu marketing para optimizar las campañas utilizando Amazon Seller Central o herramientas de análisis de terceros. Supervisa el rendimiento de tus ventas, los clics y las métricas. Esto te permitirá saber cómo está funcionando tu estrategia de marketing, también te da una idea de las áreas en las que debes hacer ajustes, basándote en los comentarios y datos recibidos, mejorarás el rendimiento de tus productos.

Lleva un registro de los principales resultados de tus actividades de marketing, como el tráfico, las tasas de conversión, las cifras de ventas y los comentarios de los clientes.

Cómo ofrecer un excelente servicio de atención al cliente

Ofrecer un excelente servicio de atención al cliente puede ayudarte a destacar en un nicho específico y también a ganarte la confianza y fidelidad de tus clientes. Todos los clientes quieren que se les escuche, quieren sentirse especiales y necesitan que se les trate así. Sin embargo, ofrecer un servicio de atención al cliente excelente depende de la relación que tengas con tus clientes. Necesitas construir relaciones sólidas con tu público si quieres ganarte su lealtad. En esta sección hablaremos de cómo y por qué debes ofrecer un excelente servicio de atención al cliente a tu público.

Sé amable: ¿Suena sencillo? Esta es la regla más importante para ofrecer un excelente servicio al cliente. Tienes que ser amable con tus clientes cuando les prestes servicios. Sé amable, utiliza emojis amistosos cuando hables con tus clientes online y hazles sentir que están hablando con un humano y no con un bot. Tienes que ser amable y mostrarles que entiendes lo que les pasa por la cabeza, cualquier problema que tengan con un producto concreto, pero no les asustes, sino que acepta el problema y dales una solución.

Un servicio de atención al cliente amable tiene un gran impacto en tus clientes, tanto en los actuales como en los potenciales. Una de las peores cosas que puedes hacerle a un cliente es ignorarlo cuando te necesita y, además, parecer grosero con él.

Ofrece un excelente servicio de atención al cliente para mejorar su experiencia: Según las estadísticas, es probable que el 68% de los clientes cuenten a sus familiares cualquier mala experiencia que hayan tenido con una marca y también lo publiquen en las redes sociales. La forma en que trates a tus clientes determinará si se mantendrán fieles o incluso si serán leales. Una cosa sobre tus clientes que debes saber es que la forma en que trates a tus clientes afectará a tu negocio positiva o negativamente. Cuando un cliente recibe un mal servicio por tu parte, es probable que se lo cuente al público y lo publique en las redes sociales, arruinando así la reputación de tu marca. Para mejorar el servicio y la experiencia del cliente, hay que escucharle. Evalúa el tipo de problemas que tienen y lo que comparten contigo y busca formas de ofrecerles un mejor servicio y resolver sus problemas.

Supervisa y responde con prontitud a las consultas y comentarios de los clientes.

No querrán esperar eternamente a que les atiendan. En el mercado actual, la calidad del servicio de atención al cliente que ofrezcas es muy importante para determinar la fidelidad de tus clientes. La experiencia única del cliente no siempre puede registrarse y analizarse por completo, pero cuando se combinan con encuestas de satisfacción del cliente, estos datos, como las grabaciones de llamadas en los centros de contacto, los correos electrónicos de los clientes y las interacciones en las redes sociales, pueden ayudar a una organización a comprender mejor la experiencia del cliente. Con el uso de estos datos, las empresas podrán aumentar la felicidad de los clientes e impulsar la fidelidad a la marca atendiendo mejor a los clientes y adaptando con precisión los artículos a sus necesidades.

Para mejorar la experiencia de tus clientes, no pierdas de vista las interacciones. Aquí es donde resulta útil la analítica para el contact center. La analítica de texto localiza los correos electrónicos y las conversaciones de chat que es necesario supervisar, mientras que la analítica de voz localiza las llamadas que es importante reseñar.

Registra todas las vías de retroalimentación de los clientes. Aplica a las interacciones basadas en texto, como el correo electrónico y el chat, el mismo estándar de calidad que se utiliza para las llamadas.

¿Qué opina tu cliente? Preguntar a tus clientes qué opinan de su experiencia dará mejores resultados que utilizar las métricas propias de tu empresa para evaluar la calidad de una conversación.

Anima a los clientes a dejar reseñas y a dar su opinión

Puedes hacerlo simplemente preguntando, aunque puede resultar complicado conseguir que los clientes dejen comentarios sobre un producto concreto que hayan comprado. A la mayoría de los clientes no les gusta la idea de decirte si están satisfechos con tu servicio o no, pero ¿significa eso que no deberías intentarlo? Por supuesto que no, las reseñas de los clientes son importantes para la optimización de tu tienda en los motores de búsqueda. Puedes animar a los clientes a que dejen reseñas y proporcionen comentarios preguntándoles directa o indirectamente, pero utilizar ambos métodos puede ser lo mejor. El mejor momento para preguntar a tus clientes es hacerlo poco después de una compra, permíteles usar primero los productos antes de preguntar. También puedes preguntar después de una compra repetida. También puedes pedir opiniones y reseñas incluyendo enlaces a reseñas en los correos electrónicos de recepción y envío. También puedes pedir reseñas en el correo electrónico de entrega (lo ideal es hacerlo después de haber recibido el producto).

Otra forma de pedir opiniones y reseñas a tus clientes es recordándoles que las reseñas y opiniones contribuyen al crecimiento de tu negocio. Los clientes que estén satisfechos con tus productos y servicios probablemente estarán encantados de dejar una reseña y también de promocionar tu producto entre sus amigos y familiares. También puedes invitar a los clientes a dejar sus opiniones y reseñas ofreciéndoles varias formas de hacerlo, ya sea en Amazon, en las redes sociales o por correo electrónico.

Capítulo 5

Cómo tener éxito con Amazon Business

Una cosa es iniciar un negocio en Amazon, y otra cosa es tener éxito en tu nicho. En esta sección, te daremos 6 consejos sobre cómo tener éxito en el negocio de Amazon.

6 consejos sobre cómo tener éxito en el negocio de Amazon.

1. Saber lo que necesitas vender: necesitas determinar lo que quieres vender. El nicho que te interesa. Este es el primer paso para tener éxito en Amazon. Si encuentras el mejor nicho en el que te quieres enfocar entonces podrás tener una audiencia más específica. Elige un producto que tenga mucha demanda pero poca competencia, y no entres en un mercado ya saturado. Investiga cuidadosamente el nicho o los productos en los que quieres centrarte, evalúa las estrategias de precios de tus competidores en ese nicho, lee reseñas de lo que piensan los clientes de los productos que compraron, y también es importante comprobar la estacionalidad de los productos. Conoce en qué momento del mes, vacaciones o temporada los productos experimentan más ventas.

Una vez que conozcas los productos que quieres vender, tienes que saber a quién se dirigen. Quiénes son su público objetivo, defina cuidadosamente su público, conoce quiénes son, sus puntos de dolor, demografía, ubicaciones, etc.

2. Productos de alta calidad: para tener éxito en el negocio de Amazon, debes vender productos de alta calidad. Vende productos que sean de buena calidad. Esto te permitirá ganarte la confianza de tus clientes. Asegúrate de que las descripciones de los productos, las especificaciones y las ventajas que ofreces en la plataforma son las que tus clientes verán cuando realicen sus compras. Mantenlos satisfechos y que vuelvan por más.

3. Elige tu canal de venta: elige el lugar o canal en el que vas a comercializar tus productos. Hay muchos canales de comercialización, puedes comercializar tus productos en plataformas de medios sociales, o a través de marketing de influencers, marketing tradicional, marketing de afiliación, sitio web, etc.

Las redes sociales pueden ser un gran sitio de marketing para tus productos. Si tu audiencia está en Facebook o Instagram, por ejemplo, entonces debes aprovechar el poder de estas plataformas para aumentar el conocimiento de tu marca, y aumentar las ventas. También puedes decidir publicar anuncios en estas plataformas, por ejemplo, publicar anuncios en Facebook es muy barato, y puedes publicar anuncios sobre los productos que quieres vender. Si quieres atraer clientes a tu tienda, puedes publicar anuncios para aumentar el tráfico.

Otro canal que puedes utilizar para comercializar tu producto es el marketing de influencers. El marketing de influencers es un tipo de marketing en redes sociales en el que una marca colabora con un influencer en redes sociales para vender o comercializar tus productos a sus seguidores. Estos influenciadores no son literalmente celebridades, pueden ser cualquier persona con una gran audiencia o seguidores en las redes sociales. Elige bien el canal de marketing.

4. Optimiza el listado de tus productos: Como he dicho antes, optimiza tus listados de productos creando descripciones de productos informativas y convincentes, también fotos de alta calidad. Optimiza las palabras clave de forma eficaz y utiliza palabras clave relevantes en tu sitio web.

Utiliza la barra de herramientas de búsqueda de Amazon para buscar palabras clave populares para tu producto. Cuando crees una imagen para tu producto, elige fotos de alta calidad. Evita publicar imágenes borrosas de tus productos, ya que desaniman a tus clientes. Utiliza 500 x 500 o 1.000 x 1.000 píxeles para aumentar la calidad del anuncio. Se considera que el número ideal de fotos es de 5 a 6.

5. Trabaja tu SEO en Amazon. Necesitas conocer el algoritmo de búsqueda de Amazon para poder tener éxito en tu negocio. Amazon puede tener un SEO similar con Google pero la diferencia es que Amazon es una plataforma de compra y no un buscador.

Para trabajar en tu SEO en Amazon necesitas llevar a cabo una investigación de palabras clave para identificar los términos de búsqueda altos y más utilizados para tu producto. Asegúrate de que tus palabras clave están incorporadas en el título de tu producto. Otra forma de mejorar tu SEO en Amazon es redactar descripciones de producto convincentes e informativas. Asegúrate de destacar las características, especificaciones y ventajas de los productos. Utiliza viñetas para destacar las características de tus productos y también incluye información relevante. Recuerda que es importante mantenerse actualizado con el último cambio en el algoritmo de Amazon.

6. Mantente organizado en la contabilidad:

Ser organizado especialmente en tu contabilidad es un paso muy importante si quieres llevar con éxito tu negocio en Amazon. Los registros financieros precisos le permiten realizar un seguimiento de sus finanzas, gastos, activos, pasivos e ingresos. Mantenga sus finanzas sanas llevando registros financieros precisos. Mantenerte organizado en tu contabilidad te da información sobre el rendimiento financiero de tu empresa, te permite evaluar eficazmente el rendimiento de tu negocio. Podrá saber si se está yendo por el desagüe o por el buen camino. Con una contabilidad precisa y organizada, podrás generar la cuenta de pérdidas y ganancias de tu empresa, los balances y el flujo de caja.

Imágen 1 de 1

Cómo rentabilizar mi negocio en Amazon

Selección y abastecimiento de productos: Para que tu negocio en Amazon sea rentable necesitas seleccionar productos que tengan una alta demanda y buenos márgenes de beneficio. Para seleccionar los productos que tienen alta demanda, es necesario llevar a cabo una investigación a fondo para identificar el nicho rentable en el que puede aventurarse.

Racionalizar los precios: Debes identificar las áreas en las que puedes reducir algunos precios operativos. Mejora los procedimientos de embalaje y envío, negocia con los proveedores precios más bajos y busca opciones de cumplimiento menos costosas como Amazon FBA (Fulfillment by Amazon). Presta atención a los gastos de envío, almacenamiento, publicidad y otros gastos generales.

Crea tu propia marca: Aunque crear tu propia marca requiere trabajo y dinero, puede dar lugar a clientes devotos. Además, Amazon ofrece a los propietarios de marcas una amplia gama de recursos y ventajas. Inscríbete en el Registro de Marcas si estás listo para dar el paso o si ya tienes una marca para tener acceso a protecciones automatizadas de etiquetas y más recursos de gestión de marca.

Mejora los listados de productos: Los listados de tus productos deben optimizarse para aumentar las tasas de conversión. Utiliza fotos nítidas de los productos, textos persuasivos, viñetas e información precisa sobre los productos. Utiliza palabras clave relevantes para aumentar tu presencia en las búsquedas. Un anuncio optimizado puede aumentar los ingresos al atraer a más clientes.

Sé competitivo y conoce a tu competencia: Vigilar lo que hacen tus competidores es muy importante para el éxito de tu negocio. Examina el precio de sus productos, su estrategia de marketing, su método de presentación, el método de descripción de sus productos y la frecuencia con que ofrecen nuevos productos. Mantener una ventaja competitiva y seguir siendo rentable exige estar al día con el mercado.

Conclusión

Resumen

Empezar un negocio en Amazon es bastante fácil, sólo tienes que seguir los pasos e instrucciones de este artículo. Antes de que puedas tener éxito en tu negocio necesitas esbozar tu plan de negocio, entender la competencia del mercado, conocer a tus competidores y trazar algunas tácticas de éxito empresarial.

Sin embargo, iniciar tu negocio en Amazon es muy beneficioso ya que Amazon es una plataforma ampliamente reconocida en todo el mundo. Personas de diferentes países vienen a comprar a esta plataforma debido a su reputación, tu negocio o marca puede beneficiarse de esta reputación ya construida. Con Amazon, tu negocio puede acceder a muchos clientes potenciales, ya que la mayoría de la gente prefiere comprar en Amazon. Los pequeños negocios tienen la oportunidad de aumentar sus ventas con Amazon debido a los millones de compradores que adquieren la plataforma.

Con la membresía de Amazon Prime puedes tener acceso a envíos gratuitos en artículos elegibles, ofertas y otras características. Sigue estas guías, investiga sobre el nicho en el que quieres entrar y asegúrate de no entrar en un mercado sobresaturado.

