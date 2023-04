Cómo hacer una copia de seguridad de tus fotos mientras viajas

(Image: © Adrian Dascal on Unsplash)

Ya sean fotos de vacaciones o de exteriores, vale la pena proteger tus preciadas fotografías. Cualquier cosa puede pasar cuando estás de viaje, por eso es bueno tomar precauciones. Al fin y al cabo, el seguro de viaje puede cubrir la cámara y el equipo, pero no puede reemplazar los recuerdos almacenados en una tarjeta SD perdida.

En la guía que te damos una serie de opciones para hacer copias de seguridad, con varias soluciones que se adaptan a los distintos tipos de viajeros. El método que más te convenga dependerá de cómo viajes y de lo que lleves en la mochila: si llevas un portátil, por ejemplo, puede que te resulte más fácil copiar los archivos de la cámara y subirlos a uno de los mejores servicios de almacenamiento de fotos en la nube. Si no, puede que te funcionen mejor varias tarjetas SD.

Sea cual sea el método o métodos que elijas, hacer copias de seguridad de tus fotos mientras viajas requiere cierto esfuerzo. Para garantizar la seguridad de tus instantáneas, tendrás que hacer copias de seguridad periódicas de las imágenes guardadas en tu cámara. Esto es especialmente cierto si estás en un viaje largo, en el que puedes acumular rápidamente cientos de fotos en tu tarjeta de memoria. Pero merece la pena por la tranquilidad de saber que tus fotos están protegidas.

Cómo hacer copias de seguridad de tus fotos mientras viajas

Cómo hacer copias de seguridad con tarjetas de memoria

Una de las formas más sencillas de hacer copias de seguridad de tus fotos mientras viajas es utilizar varias tarjetas de memoria. Aunque muchas tarjetas SD ofrecen grandes capacidades de almacenamiento a precios asequibles, a menudo es sensato viajar con varias tarjetas de memoria más pequeñas. Intercambiando estas tarjetas con regularidad, puede limitar el número de imágenes valiosas que se guardan en la cámara en un momento dado. Así, en caso de que ocurra lo peor y pierda o le roben la cámara, no perderá toda su biblioteca de fotos de viaje.

Para proteger tus tarjetas de seguridad, lo mejor es invertir en una funda de transporte forrada de espuma. Encontrarás muchas opciones en Internet, desde carteras blandas hasta robustas fundas rígidas. Para mayor seguridad, procura guardarla separada de la bolsa de la cámara.

Muchas de las cámaras de viaje tienen varias ranuras para tarjetas de memoria. Si su cámara tiene esta opción, es una buena idea configurar una ranura para que actúe como copia de seguridad de la otra. Aunque es raro que las tarjetas de memoria fallen, esto le dará la seguridad añadida de que todas sus fotos se guardan por duplicado. Además, si lo necesitas, podrás recuperar fotos borradas accidentalmente de la tarjeta de copia de seguridad.

Cómo hacer copias de seguridad con un lector de tarjetas

Si viajas con tu laptop, la forma más fácil de hacer una copia de seguridad de tus fotos es hacer una copia de tus archivos de imagen en su disco duro. La mejor práctica a la hora de hacer copias de seguridad es mantener varias copias, así que, mientras estés de viaje, no borres las originales de tu tarjeta SD a menos que sea necesario.

Si tu portátil tiene un lector de tarjetas de memoria integrado, hacer copias de seguridad es tan fácil como insertar la tarjeta y copiar los archivos en el disco duro del portátil. Si no lo tiene, puedes comprar en Internet un lector de tarjetas asequible. Hay opciones sencillas sólo para tarjetas SD, así como lectores enchufables para una amplia gama de tipos de tarjetas. También encontrarás opciones con conectividad USB-A y USB-C, dependiendo de tu dispositivo.

Si no llevas contigo una laptop, pero sí una tableta, puedes usarla para hacer copias de seguridad de tus fotos mientras viajas. Puedes encontrar adaptadores de tarjetas SD que funcionan con la mayoría de las mejores tabletas, incluidos lectores de tarjetas Lightning y USB-C. Conéctalos a tu tableta y podrás descargar fotos al almacenamiento integrado de tu dispositivo.

Cómo hacer copias de seguridad mediante Wi-Fi

Si tu laptop no tiene un lector de tarjetas integrado o el periférico adecuado, es probable que puedas conectarlo a tu cámara mediante un cable USB y un software propietario. Pero si no tienes el cable adecuado, o simplemente prefieres trabajar sin cables, es posible que puedas hacer copias de seguridad de tus fotos utilizando la conectividad inalámbrica de tu cámara. La mayoría de los modelos de cámaras modernas, incluidas muchas de las que aparecen en nuestro resumen de las mejores cámaras, incorporan Wi-Fi, que puedes utilizar para conectarte directamente a tu portátil, tableta o smartphone.

El proceso de transferencia inalámbrica de fotos varía según la marca y el modelo. A menudo es necesario descargar una aplicación o un software específico para acceder al almacenamiento de la cámara y copiar archivos desde ella. Dependiendo de la cámara, el proceso de conexión también puede requerir una inmersión profunda en los menús de configuración para activar la conectividad inalámbrica y emparejarla con el dispositivo.

Aunque la configuración inicial puede implicar varios pasos, una vez que hayas establecido la conexión, debería ser más fácil repetir el proceso más adelante en tus viajes. A continuación, puedes utilizar este emparejamiento inalámbrico para hacer copias de seguridad periódicas de tus instantáneas de viaje descargando copias de tus fotos en el almacenamiento integrado de tu dispositivo.

Cómo hacer una copia de seguridad en un disco externo

Como en el caso anterior, cuantos más lugares en los que guardes copias de tus archivos fotográficos mientras viajas, más seguros estarán. Una de las formas más sencillas de crear una copia de seguridad de tus instantáneas de viaje es guardar copias en memorias flash o en un disco duro externo.

Hoy en día, las unidades USB ofrecen rápidas velocidades de transferencia y una amplia gama de capacidades, con algunas de las unidades flash de 1 TB. Eso significa que puedes guardar toda tu colección de fotos de viaje en una sola unidad de peso ligero. El inconveniente es que una unidad tan pequeña es fácil de extraviar. Si te tomas en serio la protección de tus fotos, puedes considerar la posibilidad de utilizar varias unidades flash para dividir o duplicar tu biblioteca.

La alternativa es un disco duro externo. Son lo bastante pequeños para caber en una mochila, pero ofrecen espacio suficiente para guardar cómodamente las fotos de todo un viaje. Si sus planes de viaje son más aventureros, también encontrará varias opciones de discos duros resistentes en nuestro resumen de los mejores discos duros externos, que prometen proteger sus archivos contra el polvo, las caídas y el agua.

Si viajas con una laptop, hacer una copia de seguridad de las fotos en una unidad externa es tan fácil como conectar la cámara (o su tarjeta de memoria), insertar la unidad y copiar los archivos. Si no tienes laptop, tendrás que ser más imaginativo. Una opción es buscar un hostal o un espacio de co-working con computadoras que puedas utilizar para ejecutar la transferencia de archivos.

Cómo hacer copias de seguridad con una unidad inalámbrica

Si está dispuesto a invertir en una solución todo en uno para agilizar las copias de seguridad de sus fotos mientras viaja, le recomendamos que busque una unidad inalámbrica. Más que un simple lugar para almacenar tus fotos de viaje, funcionan como un centro completo para tus archivos, ofreciendo muchas de las ventajas de las opciones descritas anteriormente.

Una de las mejores opciones es My Passport Wireless SSD de Western Digital. Disponible en varias capacidades, este disco duro externo resistente a los golpes funciona como un sistema de almacenamiento independiente, con una batería integrada que dura hasta 10 horas. Un lector de tarjetas SD integrado permite copiar archivos fotográficos directamente en la unidad. Si su cámara utiliza otro tipo de tarjeta, también puede conectar un lector de tarjetas compatible a su puerto USB 2.0.

Una vez copiados los archivos en la unidad, puedes acceder a ellos con tu smartphone o tableta a través de la conexión Wi-Fi de la propia unidad. De esta forma, puedes crear copias de seguridad adicionales de tus fotos de viaje guardándolas en tu dispositivo y, para ir un paso más allá, subiéndolas a la nube (ver más abajo). La de Western Digital no es la única unidad inalámbrica, pero sí una de las pocas con lector de tarjetas SD.

Cómo hacer copias de seguridad en la nube

Aunque las copias de seguridad físicas de las fotos son las más fáciles de crear mientras viajas, un servicio de copia de seguridad en la nube es objetivamente el más seguro. Una vez que las copias de tus imágenes se suben a la nube, no pueden perderse ni ser robadas durante el viaje. ¿El único inconveniente? La carga en la nube requiere una conexión Wi-Fi o de datos potente, y el tamaño de los archivos asociados a las fotos hace que el proceso pueda tardar un poco.

Lo que es importante tener en cuenta cuando se viaja es cómo se van a subir las fotos. Suponiendo que dispongas de algún tipo de conexión de datos, tendrás que llevar los archivos de fotos de la cámara a la nube. Hasta la fecha, GoPro es uno de los únicos fabricantes que ofrece copias de seguridad directas de la cámara a la nube: si tienes una suscripción GoPro y una de las cámaras GoPro, guardará automáticamente tus fotos y clips de vídeo en la nube cuando la cámara se esté cargando y esté conectada a Wi-Fi.

Para la mayoría de las demás cámaras, tendrás que utilizar uno de los métodos descritos anteriormente para transferir primero tus fotos a la biblioteca de tu portátil, tableta o smartphone, y luego subirlas a la nube desde allí. La aplicación de Canon para smartphones agiliza este proceso, permitiendo a los miembros de Google One hacer copias de seguridad de las fotos de algunas de las mejores cámaras de Canon directamente en Google Fotos.

Reflexiones finales

¿Cuál es la mejor manera de hacer copias de seguridad de las fotos mientras viajas?

A la hora de guardar tus fotos de viaje, el mejor método dependerá del equipo con el que viajes, del tipo de viaje que hagas y de la seguridad con la que quieras guardarlas. Cada uno de estos métodos tiene sus ventajas, pero lo importante es recordar que no se excluyen mutuamente: la regla más importante a la hora de hacer copias de seguridad de fotos de viajes es que cuantas más copias mejor. Siempre que sea posible, deberías crear varias copias de tus imágenes en distintos tipos de almacenamiento.

Aunque esto pueda parecer exagerado cuando se está de viaje, la idea es que es mejor contar con un mecanismo de seguridad innecesario que acabar perdiendo las fotos de las vacaciones porque algo ha fallado en la única copia de seguridad. Por ejemplo, supongamos que guardas la cámara y el disco duro de seguridad en la misma mochila mientras viajas. Si esa mochila desaparece, habrás perdido todas tus valiosas fotos, aunque hayas hecho una copia de seguridad.

Por eso es mejor tener varias soluciones de almacenamiento de fotos, y mantenerlas separadas. La nube es una opción fantástica, porque no necesitas llevarla contigo, pero dependiendo de tu viaje, puede que no tengas acceso inmediato a un portátil o a una conexión Wi-Fi. En ese caso, haz lo posible por crear varias copias de seguridad. Por ejemplo, si copias archivos en tu laptop y en una unidad flash, considera la posibilidad de guardar también los originales en tarjetas de memoria, al menos hasta que puedas copiarlos en la nube. En resumen, la mejor forma de hacer copias de seguridad de las fotos mientras viajas es ir sobre seguro, no lamentarse.