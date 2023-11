Black Friday: estos son los mejores dispositivos inteligentes para el hogar

Las ofertas de Black Friday en dispositivos para el hogar inteligente son comunes en minoristas en línea como Amazon, Best Buy y Walmart. Esto es excelente, especialmente si buscas expandir tu ecosistema de hogar inteligente.

Sin embargo, esto también significa que, aunque encontrarás muchas ofertas excelentes, es mejor ignorar la mayoría de ellas, ya sea porque el dispositivo ya está anticuado o la oferta no es tan buena como parece. Por lo tanto, incluso si encuentras algo que parece una buena oferta, como un descuento del 80%, el dispositivo en sí podría estar ya desfasado y no valer la pena, o simplemente no ser bueno desde el principio.

He estado probando dispositivos para el hogar inteligente desde que salieron las primeras focos inteligentes Philips Hue, y créeme, algunas ofertas son mejores que otras. Y estoy aquí para ayudarte a elegir las buenas.

En este momento, hay varios a la venta con hasta un 50% de descuento, incluyendo algunos dispositivos inteligentes nuevos que vienen con mejoras significativas respecto a sus predecesores. Por ejemplo, el recién lanzado Echo Show 8 (3ra Gen), que encabeza nuestra lista de las mejores dispositivos inteligentes. Si buscas un timbre inteligente de video económico, el Blink Video Doorbell.

Sé inteligente con tus gastos y echa un vistazo a nuestras selecciones de las mejores ofertas de Black Friday para el hogar inteligente a continuación.

Ofertas de hogar inteligente del Black Friday: hasta un 50% de descuento

Amazon Echo (4th Gen): en Amazon

IPuede que tenga tres años, pero sigo confiando en mi Amazon Echo (4ª generación) para todas mis necesidades de control por voz, escucha de música y demás. Es un altavoz inteligente potente y con un gran sonido que sigue respondiendo muy bien.

Amazon Echo Show 8 (3rd Gen, 2023): en Amazon

Echo Show 8 es lo que necesitas. Tiene la funcionalidad de un centro doméstico inteligente, además de potentes bocinas, por lo que ya tienes dos dispositivos inteligentes en uno. Eso sin mencionar el hecho de que puedes usarlo para videollamadas, transmisión multimedia, ver la señal de la cámara de seguridad de tu casa y mucho más.

Blink Video Doorbell: en Amazon

Blink, funciona con pilas y que sigue repleto de características, incluyendo alertas de detección de movimiento, visión nocturna por infrarrojos, audio bidireccional y Amazon Alexa para el control de manos libres.

Ring Video Doorbell: en Amazon

El timbre inteligente cuenta con detección de movimiento avanzada y te permite ver, oír y hablar con cualquier persona desde tu teléfono o computadora. El Ring también funciona con Amazon Alexa para enviar alertas a tus dispositivos Echo.

Philips Hue White and Color Ambience Starter Kit: en Amazon

Este kit de inicio se completa con tres focos inteligentes A19 White y Color Ambience, un puente Hue y un botón inteligente para controlar su nueva configuración.

Govee Envisual TV LED Backlight T2: en Amazon

El Black Friday no es sólo para hacer compras prudentes; a veces hay que darse un gusto. Y si eres un cinéfilo como yo, este sistema de iluminación inteligente de Govee es un capricho envolvente. Captura los colores que aparecen en la pantalla y los muestra como retroiluminación a través de las tiras de luz inteligentes que se pegan en la parte trasera del televisor.