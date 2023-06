Guía de compra: LG WashTower

¿Se acaban de mudar o quieren renovar su hogar? Recuerden que una lavadora no puede faltar, pero ¿qué mejor que una lavadora con secadora incluida? No hay, no existe, por ello, la LG WashTower es el producto que no puede faltar en su hogar.

Descuiden, entendemos si no nos creen a la primera, para eso es esta guía de compra, pues estamos seguros que después de conocer algunas de sus características no tendrán más dudas en comprarse una.

¿Qué es LG WashTower?

Como lo mencionamos anteriormente, la LG WashTower es una solución de lavado integrada en un solo equipo. Es decir, tendrán lavadora y secadora en el mismo producto, de esta forma ahorrarán espacio, tiempo y tal vez un poco de dinero.

Además, se trata de la primera torre de lavado con inteligencia artificial en México, lo que facilita su funcionamiento, así como nuestro día a día, pero de esto les hablaremos un poco más adelante.

Diseño único

Una de las razones por las que deben de adquirir una LG WashTower es su increíble diseño, elegante y discreto. Si lo sabemos, no todo se trata de la apariencia, y justamente esa es la razón principal del diseño de este producto.

Además de verse espectacular sin importar el estilo de su hogar, podrán ahorrar espacio debido a su figura en forma de torre. Que también facilitará su uso, pues, el panel de control se localiza justo a la mitad de la torre.

Hablando del panel de control, es tan intuitivo que lo único que podrán decir después de utilizarlo es por qué no había aparecido antes en sus vidas.

Si bien por sus medidas no se trata del centro de lavado más pequeño de la industria, si aprovecha cada centímetro. Con 77 cm de profundidad, 70 de ancho y 189 de alto, la LG WashTower optimizará hasta el espacio más pequeño en casa.

Funciones especiales

¿Alguna vez se han imaginado que su lavadora les envíe una notificación a su smartphone cuando termine el ciclo de lavado? Con LG WashTower esto y mucho más se convierte en realidad.

La tecnología Auto Sense AI DD integrada, permite identificar el patrón de lavado más adecuado para su ropa y así ofrecer un mayor nivel de cuidado.

En cuanto al secado, los sensores Sensor Dry analizan los datos y ajustan la temperatura para no tener ningún tipo de complicaciones.

¿Recuerdan que les mencionamos que LG WashTower era la primera torre de lavado con Inteligencia Artificial? Pues esto permite que nuestra lavadora/secadora realice una serie de funciones entre las que encontramos:

Smart Learner: esta tecnología permite a nuestra LG WashTower identificar los hábitos de lavado frecuentes, y ofrece las opciones que más se adapten a ellas para una mejor experiencia de uso.

Smart Paring: esta función permitirá que nuestra ropa se seque con el ciclo más optimo para ella. De esta forma no maltratamos nuestras prendas con el ciclo equivocado

Notificaciones: gracias a las notificaciones de la LG WashTower no tendrán que estar siempre al pendiente de si terminó o no el ciclo de lavado. Así que esto les permitirá realizar otras tareas miestras el ciclo se completa

Durabilidad asegurada

Si algo podemos decir de los diferentes productos de LG es que no son desechables. Una muestra de ello en la LG WashTower es la integración del Motor LG Inverter Direct Drive de alta eficiencia, que aumenta el rendimiento de lavado y la durabilidad del equipo.

Por si fuera poco, este motor disipa menos energía, lo que se traduce en un ahorro de energía, algo que seguramente su cartera agradecerá.

La cereza en el pastel es la garantía de LG, pues es por 10 años, sí tan seguros de la calidad de sus productos están.

Instalación

Lo normal con este tipo de productos, es dejarlo a los profesionales, pero si no quieren encontrarse con la sorpresa de que no cuentan con el espacio suficiente o no saben qué tanto espacio necesitan para instalar adecuadamente su LG WashTower, LG ofrece un apartado en su sitio web llamado "Guía de medidas".

Esto les permitirá conocer las medidas necesarias para instalar su lavadora, en diferentes posiciones de acuerdo al lugar en el que se encuentren sus conexiones de agua.

Además, si en este punto de la guía de compra aún no están convencidos de querer una LG WashTower en su hogar, porque no saben cómo se vería. En la página web oficial de LG podrán ver cómo es que otros usuarios la instalaron y cómo se ve en diferentes sitios.

Esperamos que esta guía de compra los ayude a finalmente tomar la decisión y dar el siguiente paso para mejorar su experiencia de lavado.