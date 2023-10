Eficiencia energética y comodidad: Cómo los refrigeradores InstaView de LG están cambiando el juego

Para muchos, el tema de la sustentabilidad se está convirtiendo en una prioridad al momento de hacer una compra para el hogar. Televisiones, computadoras y electrodomésticos se encuentran cada vez más en la mira de los consumidores quienes buscan el balance entre desempeño y eficiencia energética.

La conveniencia y la eficiencia energética son dos factores clave que influyen en nuestras decisiones. A medida que intentamos equilibrar nuestros estilos de vida con decisiones ecológicas, surgen innovaciones como los refrigeradores LG InstaView que cambian las reglas del juego en el mundo de los electrodomésticos.

Estos electrodomésticos ofrecen una combinación perfecta de tecnología punta, diseño intuitivo y responsabilidad medioambiental, redefiniendo en última instancia la forma en que interactuamos con nuestras cocinas.

A continuación, te contaremos por qué pensamos que son la mejor opción si buscas un consumo más amigable con el planeta.

InstaView: Una ventana al futuro

El título no miente, nadie se podría haber imaginado que algo tan sencillo como una ventana podría tener un gran impacto en tu cuenta de electricidad.

El corazón del refrigerador InstaView es su innovador panel de cristal que, con sólo dos golpes rápidos, se vuelve transparente, permitiéndote echar un vistazo al interior sin necesidad de abrir la puerta. Esta ingeniosa característica minimiza la pérdida innecesaria de aire frío que se produce cuando el refrigerador se abre repetidamente, lo que permite ahorrar energía.

La "ventana" al interior de tu refrigerador no sólo ofrece un toque futurista a tu cocina, sino que también te hace la vida más cómoda a la vez que mantienes un hogar más sustentable.

Eficiencia energética: Un compromiso con el planeta

La eficiencia energética no es sólo una palabra de moda; es un elemento crucial para afrontar los retos del cambio climático y reducir nuestra huella de carbono. Los refrigeradores InstaView de LG están diseñados teniendo esto en cuenta, ofreciendo impresionantes características de ahorro de energía que tienen un impacto tangible tanto en tu cartera como en el medio ambiente.

Una de las claves de la eficiencia energética de los InstaView es su sistema de refrigeración de doble evaporador. A diferencia de los refrigeradores tradicionales, que tienen un único sistema de enfriamiento para los compartimentos del congelador y del resto del refrigerador, los InstaView separan estas áreas, garantizando que cada una funcione a su temperatura óptima sin afectar a la otra. Esto no sólo preserva la frescura de tus alimentos durante más tiempo, sino que también reduce la carga de trabajo del compresor, ahorrando energía en el proceso.

Además, estos refrigeradores están equipados con compresores lineales inverter que funcionan a distintas velocidades, en función de la demanda de frío. Cuando el refrigerador no está en uso activo, por ejemplo, durante la noche o cuando no estás, el compresor funciona a menor velocidad, consumiendo menos energía. Por el contrario, cuando abre la puerta e introduces aire caliente, el compresor se acelera para restablecer rápidamente la temperatura ideal. Esta tecnología inteligente y adaptable no sólo ahorra energía, sino que también prolonga la vida útil de tu refrigerador.

La integración de iluminación LED es otro elemento destacable que contribuye a la eficiencia energética de los refrigeradores de LG. A diferencia de los focos incandescentes tradicionales, las luces LED consumen mucha menos energía y generan menos calor. Esto no sólo reduce el consumo de electricidad, sino que también garantiza un ambiente constante y fresco en el interior del refrigerador, evitando fluctuaciones de temperatura que pueden perjudicar la calidad de los alimentos.

Más allá de la eficiencia energética: comodidad sin igual

Los refrigeradores InstaView destacan por su eficiencia energética, pero su compromiso con la comodidad es igualmente notable. Estos electrodomésticos están diseñados pensando en la experiencia del usuario, con el objetivo de simplificar las tareas diarias y elevar su experiencia en la cocina.

La conectividad Wi-Fi del InstaView te permite controlar y supervisar tu refrigerador de forma remota a través de tu smartphone con la aplicación ThinQ que es la plataforma base de la estrategia de LG para hogar inteligente. Por medio de esta app, puedes ajustar la temperatura, recibir alertas e incluso solucionar problemas sin necesidad de la visita de un técnico. Este acceso remoto no sólo es práctico, sino también ecológico, ya que ayuda a reducir las llamadas innecesarias al servicio técnico y las emisiones derivadas de los desplazamientos de los técnicos.

Las funciones inteligentes no acaban aquí ya que estos electrodomésticos cuentan con un sistema de almacenamiento inteligente que se adapta a tus necesidades. Los estantes y cajones personalizables facilitan la organización de tus alimentos, mientras que la tecnología de refrigeración FreshShield del InstaView garantiza que tus frutas y verduras se mantengan frescas durante más tiempo, reduciendo el desperdicio de alimentos.

Una de las comodidades más impresionantes del InstaView es su gran capacidad. Con un amplio espacio para comestibles, preparación de comidas y almacenamiento, estos refrigeradores proporcionan una experiencia perfecta y organizada, incluso para los hogares más activos. La función de puerta en puerta es un detalle que ahorra tiempo y energía a la hora de recuperar los artículos que se utilizan con más frecuencia, lo que acentúa aún más la comodidad del refrigerador.

El diseño de los refrigeradores LG InstaView es un testimonio de ingeniería cuidadosamente pensada. Con un exterior elegante y moderno, añaden un toque de elegancia a cualquier cocina. El acabado en acero inoxidable no sólo es visualmente atractivo, sino también fácil de limpiar y mantener, reduciendo la necesidad de productos químicos agresivos o el uso excesivo de agua durante la limpieza.