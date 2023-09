¿Buscas un refrigerador Instaview? Tenemos las mejores ofertas.

Las mejores ofertas en refrigeradores LG Instaview

Si después de leer nuestras reseñas de los refrigeradores LG Instaview te has decidido por darle una oportunidad a sus tecnologías de enfriamiento, tenemos para ti la guía de compra definitiva con las mejores ofertas que podrás encontrar.

Refrigerador Duplex LG Instaview Inteligente 27 pies cúbicos Un diseño elegante y todas las funcionalidades tecnológicas de los Instaview, el Duplez Instaview de LG es la elección de nuestro Editor y puedes encontrarlo con una importante rebaja en el sitio de LG México

Refrigerador Duplex LG Instaview Inteligente 27 pies cúbicos

Características principales

InstaView- Toca dos veces y descubre el interior sin abrir la puerta

Dispensador de Agua y Hielos sin conexión a tuberías - Sistema de suministro de agua independiente

DoorCooling- Enfriamiento constante y unifome desde la puerta hasta cada rincón

Hygiene Fresh+ - Deodoriza y remueve hasta el 99.999% de bacterias

Conectividad LG ThinQ - Controla y monitorea tu dispositivo desde tu smartphone.

Compresor Smart Inverter con 10 años de Garantía- energeticamente eficiente y duradero

Gran diseño, tecnología de punta y todos los sistemas avanzados de enfriamiento que caracterizan a los refrogeradores Instaview de LG lo encontrarás en el Duplex Instaview.

Lo que nos gusta de este refrigerador es su gran espacio y la tecnología Door Cooling que rápidamente devuelve la temperatura interior a su nivel ideal después de que abres la puerta para sacar algún objeto.

Cuenta además con la atractiva y funcional característica Door in Door con Knock Knock, es decir que puedes tocar con el nudillo de tus dedos el pánel de cristal que se iluminará automáticamente para dejarte ver lo que hay en el interior y que puedas elegir que vas a tomar sin tener la puerta abierta con pérdida de aire frío y el consiguiente consumo de energía.

Y para redondear una experiencia premium con el refrigerador Duplex Instaview de LG, tendrás acceso a todas las funcionalidades smart ya que es compatible con ThinQ, la plataforma de hogar inteligente de LG.

El Duplex Instaview no es barato, pero si te diriges ahora mismo al sitio de LG méxico podrás encontrarlo con un descuento del 47%

Refrigerador InstaView Door-in-Door 27.83 pies Linear Inverter

Si buscas un refrigerador amplio, con tecnología y diseño el Instaview Door in Door de 27 pies es el ideal para ti.

Cuenta con la mayoría de las funciones del Duplex Instaview, como Door Cooling, el compresor Lineal Inverter que es más eficiente y reduce el consumo de energía y el sistema Hygiene Fresh+ para mantener más frescos los alimentos.

Una de las diferencias del Door in Door frente al Duplex es que este modelo carece de dispensador de hielo y agua. De acuerdo a los estilos de vida para algunos usuarios no es necesario tener este dispensador, y bajo el lema de la compañía coreana de "Un LG para cada hogar" el Door in Door mantiene todas las funcionalidades premium, incluida la conectividad ThinQ para integrarlo a tu hogar inteligente.

Si te parece que 40 mil pesos es demasiado para tu presupuesto, este es tu momento, ya que si entras al sitio de LG México lo encontrarás en tan sólo 25 mil 199 pesos un descuento del 38%

Como puedes ver estos dos grandes exponentes de tecnología para el hogar de LG Electronics cuentan con todo para convertirse en el centro de operaciones de tu cocina, no dejes pasar estas grandes ofertas que hemos encontrado para ti.