Aquí están los ganadores de los Golden Joystick Awards 2023

Bien se ha dicho que los Golden Joystick Awards, son la antesala de lo que sucederá en The Game Awards.

Los resultados ya están disponibles y todos los ganadores de los premios Golden Joystick Awards de este año han sido confirmados. La 41ª edición de los premios anuales se celebró hacen unos días en el Royal Lancaster Hotel de Londres, en el Reino Unido, y se entregaron premios para un total de 23 categorías.

Quizás no sea sorprendente que Baldur's Gate 3 de Larian Studios se haya llevado la mayor cantidad de elogios, con seis en total, incluido el codiciado premio al Mejor Juego del Año. Para el premio mayor, el aclamado juego de rol logró vencer a 19 competidores, incluidos Marvel's Spider-Man 2 y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom .

Baldur's Gate 3 también recibió los premios a la Mejor Narración, Mejor Diseño Visual, Mejor Comunidad de Juego, Mejor Actor de Reparto (que fue para el actor de Astarion Neil Newbon) y Juego de PC del Año. Además de eso, el desarrollador Larian Studios también obtuvo el premio al Estudio del Año por su trabajo en el juego.

En otras categorías, No Man's Sky de Hello Games , el juego de exploración y supervivencia que se lanzó por primera vez en 2016, se llevó el premio Still Playing, mientras que Cyberpunk 2077: Phantom Liberty de CD Projekt Red se llevó el premio a la Mejor Expansión de Juego. Phantom Liberty también ganó el premio al Mejor Tráiler de Juego.

Sea of Stars , un magnífico juego de rol de pixel art de Sabotage Studios, obtuvo el premio al Mejor Juego Indie, mientras que Guerrilla Games y Horizon Call of the Mountain de Firesprite se llevaron a casa el premio al Mejor Juego de VR. Hablando de realidad virtual, el premio al Mejor hardware de juegos fue paraPSVR 2.

La serie Final Fantasy de Square Enix logró ganar tres premios diferentes este año: Final Fantasy 16 obtuvo el premio al Mejor Audio y el actor de Clive Rosfield, Ben Starr, se llevó a casa el premio al Mejor Artista Principal. Final Fantasy 7 Rebirth recibió el premio al Juego más buscado.

El premio al Mejor Juego Multijugador fue para el brutal juego de lucha de NetherRealm Studio, Mortal Kombat 1 , mientras que el Premio Streamers' Choice fue otorgado al shooter táctico en primera persona de Riot Games, Valorant .

El primer juego de Geometric Interactive, la exclusiva aventura de rompecabezas Cocoon , recibió el premio Breakthrough Award. Mientras tanto, el premio Critics' Choice fue para el juego de terror y supervivencia Alan Wake 2 de Remedy Entertainment .