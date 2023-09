Star Wars: Eclipse - Todo lo que sabemos al respecto

Star Wars Eclipse es un juego de aventuras narrativo actualmente en desarrollo en Quantic Dream, el estudio detrás de Detroit: Become Human, Heavy Rain y Beyond Two Souls. Aunque todavía no hay muchos detalles al respecto, hay mucha información disponible para aquellos que saben dónde buscar.

Aunque Star Wars Eclipse se encuentra en las primeras etapas de desarrollo, ya sabemos que el juego se desarrollará durante la era de la High Republic de Star Wars. Ambientada doscientos años antes de las películas de Star Wars, la High Republic representa los días de gloria de los Caballeros Jedi y una mina de oro para historias de Star Wars aún no contadas.

Al igual que los títulos anteriores de Quantic Dream, Star Wars Eclipse ofrecerá una narrativa ramificada donde las decisiones de los jugadores tendrán consecuencias de gran alcance. Dado el énfasis de Star Wars en las luchas morales, el querido universo de ciencia ficción parece encajar perfectamente en un título basado en una historia al estilo Qunatic Dream. Si Star Wars Eclipse logra aterrizar, podría ganarse un lugar en nuestra lista de los mejores juegos de historia . Mientras tanto, aquí está todo lo que sabemos sobre el próximo título de Star Wars .

Star Wars: Eclipse: Directo al grano

¿Qué es? Un uego de aventura y acción narrativa ambientada en el universo de Star Wars.

¿Cuándo sale? Por confirmar, pero probablemente no durante al menos varios años.

Por confirmar, pero probablemente no durante al menos varios años. ¿En qué puedo jugarlo? Por confirmar

Star Wars Eclipse fecha de lanzamiento y plataformas

Desafortunadamente, Quantic Dream parece estar demasiado temprano en el desarrollo de Star Wars Eclipse para proporcionar una fecha de lanzamiento sólida. Si el desarrollo aún se encuentra en sus etapas primarias, creemos que probablemente no veremos Star Wars: Eclipse en las tiendas hasta dentro de varios años.

Poco después del anuncio del juego, el experto de la industria Tom Henderson tuiteó para decir que espera que el juego esté, como mínimo, dentro de 3 a 4 años. Sin embargo, en marzo de 2022, informó que podría haberse producido un retraso interno y que podríamos estar viendo una ventana de lanzamiento de 2027 a 2028.

Hablando con GamesRadar sobre los rumores de retraso , Quantic Dream dijo: " Star Wars Eclipse no se ha retrasado porque Quantic Dream nunca anunció ni prometió una ventana de lanzamiento para el título". Sin una ventana de lanzamiento anunciada públicamente o una fecha proporcionada por Quantic Dream, es difícil saber si Star Wars Eclipse se ha retrasado internamente o cuándo lo tendremos en nuestras manos. Unos años parecen una apuesta segura.

Las plataformas tampoco se han confirmado aún, pero esperamos que Star Wars Eclipse aterrice en PS5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC como mínimo. Dado lo lejos que está esto, prácticamente no hay posibilidades de que llegue a consolas de última generación como PS4 y Xbox One .

Star Wars Eclipse tráilers

Después de los rumores sobre su existencia, Quantic Dream finalmente rompió su silencio sobre su juego Star Wars con un impresionante tráiler CGI que debutará en The Game Awards 2021. Si bien todavía no podemos hablar del juego que eventualmente será Star Wars Eclipse, sí parece que conoceremos y (jugaremos como) una variada lista de personajes.



El tráiler presenta todo lo que podrías esperar de Star Wars, incluidas batallas espaciales, extraterrestres de aspecto siniestro y un hermoso paisaje urbano de ciencia ficción que se parece mucho a Courascant, la capital de la República.

Aunque todavía no hay más avances de Star Wars Eclipse. Sin embargo, si desea estar al tanto de lo que está haciendo Quantic Dream, le recomendamos que esté atento a su canal de YouTube .

Star Wars Eclipse desarrollo de la historia

Star Wars Eclipse será el primer juego "ambientado en una región inexplorada del Borde Exterior durante la era de la High Republic, conocida como la edad de oro de los Jedi", señala el comunicado de prensa de Quantic Dream. La era de la Alta República tiene lugar cientos de años antes de la saga Skywalker, cuando se decía que la República Galáctica estaba en su apogeo.

Actualmente no sabemos exactamente cómo planea Quantic Dream explorar este aspecto menos conocido del universo de Star Wars. Pero sí sabemos que tomaremos el control de varios personajes a lo largo de la historia, como suele ser el caso con los juegos de Quantic Dream.

Dado el desarrollador, espere que se desarrollen una variedad de caminos ramificados según sus elecciones en la narrativa. Es probable que eso cambie drásticamente la historia, incluido el final.

Star Wars Eclipse noticias

Sigueleyendo para conocer las últimas noticias y rumores sobre el desarrollo de Star Wars Eclipse. Las noticias oficiales son escasas en este momento, pero nos esforzaremos por mantener esta sección actualizada a medida que aprendamos más sobre el ambicioso proyecto de Quantic Dream.

"Anyone can die" in Star Wars: Eclipse

In an interview with IGN at Tokyo Game Show 2023, vice president of marketing at Quantic Dream, Lisa Pendse revealed that "there's no game over, anyone can die, anything can happen and the story... continues." Pendse also made it clear that Star Wars: Eclipse is "actually an action-adventure game that has all the elements you would come to expect and want from a Quantic Dream title."

Eclipse conserva los fundamentos de los juegos anteriores de Quantic Dream.

El director ejecutivo de Quantic Dream, Guillaume de Fondaumière, ha declarado que Star Wars Eclipse no se sentirá muy diferente a sus juegos anteriores. En una entrevista con IGN Japón en septiembre de 2022, afirmó:

“Creo que con cada nuevo título intentamos innovar, intentamos explorar nuevos terrenos. Con Star Wars Eclipse ciertamente vamos a mantener los elementos fundamentales de un juego de Quantic Dream; Una historia muy fuerte, personajes muy fuertes, múltiples personajes jugables y, por supuesto, darles a los jugadores la posibilidad de cambiar, a través de sus acciones y decisiones, cómo se desarrolla la historia”.

Los desarrolladores desacreditan los rumores de retraso

Quantic Dream, el estudio detrás de Star Wars Eclipse , ha desacreditado recientemente los informes de un retraso en el juego.

En marzo de 2022, Tom Henderson de Xfire publicó un informe afirmando que el juego, que inicialmente estimó que faltaría entre 3 y 4 años, podría tener una ventana de lanzamiento de 2027 a 2028 después de un retraso interno. Henderson dijo en el informe que el estudio está luchando por atraer talento desarrollador para ayudar a crear el juego, señalando repetidas ofertas de trabajo.

Sin embargo, en un comunicado de prensa publicado el mismo mes (a través de VGC ), Quantic Dream afirmó que está “llevando a cabo serenamente el desarrollo distintivo de sus tres producciones internas. Ahora que se han completado las fases de preproducción y creación de prototipos, 2022 marcará un nuevo hito en la progresión en las fases de producción de estos tres títulos únicos”.

Star Wars Eclipse: Lo que nos gustaría ver

Mejor narración

Esto no es tanto un problema de Star Wars sino un problema de Quantic Dream. Si somos brutalmente honestos, si bien los juegos del desarrollador suelen ser divertidos, ciertamente dejan mucho que desear en términos de una narración profunda y consistente.

Las narrativas de Quantic Dream son a menudo bastante torpes en su ejecución con diálogos que van más allá del ámbito de lo dramático y se adentran en lo involuntariamente hilarante.

A juzgar por el tráiler de Star Wars Eclipse , nos espera una historia mucho más inquietante y potencialmente más oscura, quizás más en línea con las series de televisión recientes de Star Wars como Andor o The Mandalorian . Con suerte, trabajando en conjunto con Lucasfilm Games, Quantic Dream puede ofrecer una historia que valga la pena recordar.

Acción de calidad

Aunque los juegos de acción no son realmente el fuerte de Quantic Dream, estaríamos más que felices de ver al desarrollador expandirse hacia otros estilos de juego. Tradicionalmente, la mayoría de los segmentos orientados a la acción en los juegos anteriores de Quantic Dream están dictados por eventos de tiempo rápido y otras secuencias escritas, pero aquí existe la posibilidad de que el estudio impulse el barco y tal vez experimente con algo un poco más concreto.

Esto no quiere decir que debamos esperar un título con la mecánica de combate estricta de Star Wars Jedi: Survivor. Sin embargo, Quantic Dream ciertamente tiene margen para innovar a su manera, tal vez introduciendo minijuegos de combate que exigen más del jugador que el típico evento de tiempo rápido.