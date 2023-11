Remake de Silent Hill 2 avanza lentamente, asegura Bloober Team

El estudio detrás del próximo remake de Silent Hill 2, Bloober Team, ha confirmado que el juego de terror todavía está "progresando sin problemas", pero a los fans se les piden "un poco más de paciencia" cuando se trata de más noticias al respecto.

En una declaración publicada en Twitter ayer (26 de noviembre), la cuenta oficial de Bloober Team confirmó que la producción sigue “de acuerdo con nuestros cronograma”, y que junto con Konami, los desarrolladores están “trabajando diligentemente para garantizar que el remake de Silent Hill 2 alcance la más alta calidad”. También reiteró que será Konami quien compartirá más información sobre el remake cuando sea el momento adecuado.

"En nombre de nuestro equipo de desarrollo, nos gustaría aclarar que la producción avanza sin problemas y de acuerdo con nuestro cronograma", se lee en el comunicado. “Entendemos que muchos jugadores en todo el mundo esperan ansiosamente noticias sobre el juego y apreciamos su dedicación.

“Sin embargo, les pedimos un poco más de paciencia. Una vez que Konami, el editor del juego, comparta más información, estamos seguros de que la espera valdrá la pena”.

Es justo decir que la información sobre el remake de Silent Hill 2 ha sido bastante escasa: todavía no sabemos cuando va a se estrenará. Recientemente, una lista de Best Buy para el juego llevó a los fanáticos a creer que contendría una nueva historia de origen para el monstruo icónico de la serie, Pyramid Head. Sin embargo, Konami aclaró en un comunicado enviado a TRG: "Best Buy incluyó información incorrecta en el listado y que la página se actualizó correctamente". "

El remake de Silent Hill 2 se lanzará para PlayStation 5 y PC, esperemos, el año entrante.