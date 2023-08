Anuncian Call Of Duty: Modern Warfare III y saldrá este mismo año

Activision Blizzard finalmente ha confirmado que Call of Duty: Modern Warfare III llegará el 10 de noviembre, de este año.

La fecha de lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare III se confirmó como parte de un breve teaser, que puedes ver a continuación. El tráiler consiste principalmente en un viaje abstracto a través de una serie de picos rojos, con algunos destellos de rostros de personajes aquí y allá, vaya, hay de todo. Hay algunos fragmentos de diálogo, incluido "nunca entierres vivos a tus enemigos".

La llegada de Modern Warfare III no sorprenderá a casi nadie a quien le importe Call of Duty en este momento. Se hizo referencia al título del juego como parte de varias filtraciones en julio, algunas de las cuales estaban sujetas a avisos de DMCA. Las filtraciones finalmente se volvieron demasiado obvias para que incluso Activision Blizzard las ignorara, y poco después el editor confirmó que el juego Call of Duty de este año se revelaría oficialmente como parte de un evento de Warzone.

Todavía no tenemos una fecha para ese evento de Warzone, aunque los data miners han encontrado referencias a una posible fecha del 17 de agosto. El avance de hoy también contiene un número de teléfono, que responde a los mensajes de texto señalando la ubicación de varios misiles en el mapa de Warzone, aparentemente preparando el escenario para el evento de revelación.

No se ha confirmado ninguna plataforma o información beta para Modern Warfare III. La semana pasada, Activision cambió oficialmente el nombre de Modern Warfare II y el cliente de Warzone como simplemente 'Call of Duty', lo que ciertamente parece indicar la posibilidad de futuros juegos de Call of Duty, como Modern Warfare III - siendo parte de la misma aplicación.