El mejor software antivirus en 2023 para PC

Included in this guide:

¿Te preocupa que tu multitud de dispositivos se infecten con un virus? ¿O incluso algo peor? No temas, porque hemos investigado a fondo y probado intensivamente los mejores programas antivirus disponibles en la actualidad para elaborar una lista definitiva de los mejores.

Los virus y el malware no son nada nuevo, y descargar un software antivirus es el primer paso y el más importante para estar protegido en Internet. Sigue siendo la defensa más fuerte que existe contra los piratas informáticos y los ciberdelincuentes que quieren exponer tus dispositivos online para su propio beneficio económico. La protección es cada vez más importante, ya que cada vez más de nuestra vida cotidiana implica conducirnos por Internet.

La forma en que se comportan los virus y su objetivo final han cambiado a lo largo de los años, pero la raíz es la misma: pretenden robar tus datos personales o tu dinero. Las amenazas se presentan de muchas formas, pero el malware, el ransomware y los troyanos suelen estar diseñados para hacerse con tus datos o dañar lo suficiente tu sistema como para que tengas que pagar un alto precio para revertir los efectos, si es que caes en la trampa. Y luego están los estafadores directos.

Un buen software antivirus ofrece una protección hermética y funciones adicionales para mantenerte a salvo de las estafas, a la vez que es fácil de instalar y utilizar; incluso tenemos una lista completa de las mejores opciones de antivirus gratuitos. Desde excelentes servicios como el mejor antivirus para Windows, el mejor antivirus para Android, e incluso el mejor antivirus para Mac para tus dispositivos Apple - aquí están nuestras mejores selecciones.

El mejor software antivirus de 2023

¿Por qué puedes confiar en TechRadar? Nuestros revisores expertos pasan horas probando y comparando productos y servicios para que pueda elegir el mejor. Obtenga más información sobre cómo probamos.

Es un nombre casi sinónimo de "antivirus", y Norton no nos decepcionó en nuestras pruebas. Además de la prevención contra el malware que cabría esperar, las funciones adicionales que incluye realmente añaden valor.

McAfee ha mejorado mucho en los últimos años, con una potente protección antivirus para Windows y Mac, junto con una potente VPN y una innovadora "protección de identidad" que te envía un correo electrónico si te han robado la identidad.

Lee las opciones que aparecen a continuación y descubrirás cómo se clasifican también antivirus de la talla de Avast, Avira y Sophos. Incluso la protección antivirus gratuita Defender de Microsoft ocupa el puesto más alto en nuestra tabla.

Si lo que buscas es un antivirus gratuito, también tenemos algunas de las mejores recomendaciones para ti (así como algunos de los mejores paquetes para empresas que aparecen a continuación). Pero teniendo en cuenta que algunos de los mejores proveedores de antivirus cuestan menos de 200 $ MXN al año, te recomendamos que vayas sobre seguro y pagues por protección para mantener tus aventuras en Internet sanas y salvas.

Los 10 mejores antivirus de 2023

Bitdefender es el rey del ring como mejor antivirus de TechRadar, superando a algunos duros competidores y haciéndolo sin pedir mucho en términos de costes de suscripción.

¿Qué lo hace tan bueno? Para empezar, el gran número de funciones que incorpora Bitdefender es realmente impresionante. Incluso si optas por el producto básico Bitdefender Antivirus Plus, obtienes protección Safepay para banca online, que es esencialmente un navegador seguro que te cubre desde todo tipo de ángulos. También hay un gestor de contraseñas, un escáner de vulnerabilidades y una VPN de buena calidad con un límite diario de 200 MB. Muchas funciones en un gran paquete.

Bitdefender es brillantemente fácil de usar, con una interfaz pulida y bien equilibrada que es igualmente adecuada para principiantes en el mundo de los antivirus, o para expertos que quieran ajustar las cosas.

La empresa también ofrece suites más amplias, con Bitdefender Internet Security, que proporciona todo lo anterior, además de herramientas para acelerar tu ordenador y ayudarte a encontrar tus dispositivos móviles si los pierdes o te los roban.

Como oferta estrella, Bitdefender Total Security se completa con una serie de herramientas de mantenimiento del PC, y además es compatible con dispositivos Android e iOS, además de cubrir máquinas Windows y Mac: básicamente, es una única solución para las necesidades de seguridad online de toda tu familia.

A estas alturas de los análisis de años anteriores, estaríamos hablando de cómo Bitdefender supera al resto también en lo que se refiere a protección antivirus pura. Este año no es así, ya que el informe de AV-Comparatives muestra unos resultados menos precisos de lo habitual. Teniendo en cuenta la solidez de Bitdefender en años anteriores, nos complace concederle el beneficio de la duda por ahora, pero estaremos muy atentos a los resultados de los laboratorios independientes este año para ver si la situación cambia.

Sea cual sea la versión de Bitdefender que elijas, obtendrás mucho por tu dinero, sobre todo con Total Security si tienes muchos dispositivos diferentes (o una familia que proteger). Además de la sensación de seguridad de saber que te protege el mejor software antivirus de 2023.

Norton (opens in new tab) Antivirus Plus es una aplicación antivirus de confianza de la empresa de seguridad ahora conocida como Norton LifeLock. El principal atractivo es la gran cantidad de funciones que incluye, incluso el producto básico Antivirus Plus, por no mencionar su calidad.

Incluyen un cortafuegos inteligente realmente útil, que es de gran ayuda para vigilar tu sistema, junto con algunas medidas de protección del navegador muy completas para mantenerte seguro en Internet.

También hay extras que no sueles obtener con otras aplicaciones antivirus, como una herramienta de copia de seguridad en la nube que ofrece 2 GB de almacenamiento en línea (también es muy fácil de usar, lo que garantiza que la copia de seguridad sea pan comido), y algunas útiles utilidades de mantenimiento del PC.

Las defensas antivirus centrales del paquete son sólidas, como hemos comprobado en nuestras pruebas, y como demuestran los laboratorios de pruebas independientes (aunque con resultados ligeramente dispares de uno de esos laboratorios). Y en nuestras propias pruebas de ransomware, Norton se quedó un poco corto en comparación con la protección más eficaz ofrecida por Bitdefender.

Si quieres más, NortonLifeLock ofrece una gama de suites de nivel superior. Norton 360 Standard añade algunas funciones adicionales, como un servicio VPN completo integrado, más almacenamiento para copias de seguridad (10 GB) y supervisión de la web oscura (para algunos países, como EE.UU. y el Reino Unido). También hay potentes aplicaciones móviles para Android e iOS.

Sin embargo, si necesitas cobertura para más de un dispositivo, tendrás que pasar a Norton 360 Deluxe, que ofrece protección para hasta cinco dispositivos, además de más espacio para copias de seguridad (50 GB) y un sistema exhaustivo de control parental. Mientras que 360 Premium vuelve a aumentar la protección a 75 GB de copia de seguridad y 10 dispositivos.

3. McAfee Antivirus Plus Paquete antivirus con buenas prestaciones a un precio competitivo

McAfee (opens in new tab) adopta un enfoque interesante con su gama de seguridad, ya que todas las ofertas son variantes de su producto principal, con la diferencia principal de que los niveles superiores admiten más dispositivos. McAfee Plus es un producto antivirus básico que, como su nombre indica, cubre un dispositivo.

La buena noticia es que ocupa muy poco espacio en el sistema, lo que significa que McAfee no utilizará muchos recursos de tu PC. También ofrece un montón de funciones, sobre todo para un producto básico, y aunque no todas son de la máxima calidad, obtienes mucho por tu dinero. Eso incluye un cortafuegos inteligente, una VPN integrada (impulsada por TunnelBear (opens in new tab)) con datos ilimitados, un filtro de spam de calidad, una bóveda de archivos segura y algunas opciones de aceleración del PC.

McAfee ya no sólo funciona en Windows y macOS, sino que ChromeOS, Android e iOS pueden protegerse, junto con el acceso a la VPN.

También hay algunas funciones nuevas que giran en torno a las finanzas en EEUU. Aunque puede permitirte acceder a tu puntuación de crédito y a tus cuentas, si has sido víctima de un fraude, McAfee te avisará en cuanto lo detecte.

El principal escollo aquí es que el motor antivirus en sí sigue sin ser el mejor que existe en macOS -aunque algunos resultados de laboratorios de pruebas independientes salen mejor parados que otros-, pero esto tiene que ser algo preocupante. También está el hecho de que sólo tienes protegido un único dispositivo con el paquete básico.

Si quieres cobertura antivirus para más de un equipo, tendrás que adquirir el paquete Familiar Avanzado, que admite hasta cinco dispositivos, incluidos los móviles. Luego está McAfee Ultimate Family, que sube la apuesta a 10 dispositivos y añade un completo sistema de control parental.

Este último podría ser una opción tentadora para quienes tienen hijos a los que mantener a salvo en Internet, y dados los precios habituales de McAfee -las suscripciones Multidispositivo y Familiar no son mucho más caras que el producto básico, tras los descuentos-, lo mejor es que optes por uno de estos planes de nivel superior.

En general, McAfee ha mejorado notablemente en los últimos tiempos, y sus funciones contra el robo de identidad lo convierten en un paquete a tener en cuenta, por lo que ahora es uno de los principales contendientes de nuestra lista.

4. Trend Micro Antivirus Antivirus que valora la protección fuerte por encima de todo

Trend Micro (opens in new tab) Antivirus+ Security ofrece una protección sencilla pero eficaz, con una interfaz fácil de usar que explica sus distintas opciones en un español sencillo, sin recurrir a tecnicismos confusos.

El motor antivirus de la aplicación está muy bien valorado por los principales laboratorios de pruebas independientes y ha obtenido algunos resultados excelentes en evaluaciones recientes, con la ligera advertencia de que algunas pruebas revelaron que daba algunos falsos positivos más que la competencia. Sin embargo, esto no nos pareció problemático en nuestro análisis de Trend Micro y, además, observamos que la protección antirransomware de Antivirus+ Security era un punto especialmente fuerte.

Otro punto fuerte es el hecho de que este antivirus es actualmente el mejor a la hora de bloquear sitios de phishing (según AV-Comparatives), y ofrece una gran protección para la navegación web, incluyendo Pay Guard como entorno seguro para operaciones bancarias online.

¿Puntos débiles? Bueno, el rendimiento del sistema se ve más afectado que en algunos rivales, y no hay tantas opciones o funciones como en algunos de la competencia: se trata de una aplicación más dirigida a novatos que a expertos. Sin embargo, obtendrás más funciones con las suites de seguridad de nivel superior de Trend Micro.

El producto de nivel superior, Trend Micro Internet Security, incluye algunos extras interesantes, como controles parentales y herramientas de protección de redes sociales. Sin embargo, para la mayoría de la gente, merecerá la pena gastar un poco más en Trend Micro Maximum Security, que ofrece protección para Mac y dispositivos móviles, así como para Windows (además, añade un gestor de contraseñas y un almacén seguro de archivos).

5. Avast One El renovado antivirus de Avast es una gran mejora

Mientras que la mayoría de las 2022 actualizaciones de esta lista eran bastante superficiales, Avast lo arrancó todo y empezó de nuevo con su último lanzamiento: la presentación de Avast One (opens in new tab).

Avast One toma el antivirus gratuito de confianza de la empresa (ahora conocido como Avast One Essential) y lo amplía con funciones adicionales.

Tanto si optas por la versión gratuita como por la actualización, el software goza actualmente del favor de los laboratorios de pruebas independientes, situándose entre los primeros en las pruebas de malware en el mundo real y en las tareas antiphishing.

También te beneficias de un cortafuegos sencillo, un escaneado de violación de datos para avisarte si tus cuentas en línea han sido violadas y aplicaciones para Windows, Mac, Android e iOS.

Entonces, ¿por qué molestarse en pagar por Avast One? Añade una VPN de la veterana HideMyAss con una generosa asignación semanal de 5 GB, herramientas de ajuste, bloqueadores de anuncios, protección de webcam, bloqueo de URL maliciosas y... bueno, no mucho más. Tendrías que querer realmente uno de esos complementos específicos para querer desprenderte de tu dinero; de lo contrario, te sugerimos que optes por una suite de seguridad de Internet más completa o que te quedes con la descarga gratuita de Essential.

6. Microsoft Defender Una sólida opción gratuita para los usuarios de Windows

El año pasado vimos aparecer muchos artículos de opinión que sugerían que había llegado el momento de pagar por el software antivirus. Y aunque en general no estamos de acuerdo con esa idea, Microsoft Defender (opens in new tab) es probablemente el mejor argumento a su favor.

Esto se debe a que, si eres usuario de Windows, ya existe una protección antivirus perfectamente capaz dentro de tu sistema operativo, y es una de las mejores opciones gratuitas que encontrarás.

Microsoft Defender es un producto sólido que ofrece una protección de gama media, casi siempre sin que los usuarios se den cuenta de que está ahí. Defender tiene un panel de control, sus propias opciones de análisis, etc., pero nunca las verás a menos que busques.

En las pruebas del laboratorio independiente AV-Comparatives, Defender se situó justo en medio de los 17 proveedores analizados. Eso significa que protege mejor tu PC que algunos de los programas de pago que existen.

Además de la protección antivirus pura, incluye innumerables funciones adicionales, como antirransomware multicapa, cortafuegos, cámara web, protección de la privacidad, filtrado web, control parental y copia de seguridad.

Entonces, ¿qué te impide olvidarte del resto y simplemente poner en marcha Defender? Bueno, todas las funciones mencionadas anteriormente son bastante básicas y no están a la altura de las que ofrecen la mayoría de las suites de seguridad anteriores. Y probablemente no haga falta decir que Defender sólo está disponible en PC con Windows -olvídate de proteger tu Mac o smartphone- y que algunas funciones sólo funcionan bien si utilizas Edge como navegador.

7. Avira Antivirus Pro

En realidad, Avira es probablemente más conocido por su opción de antivirus Avira Free (opens in new tab) (que está entre las mejores que existen -ver más abajo en esta página), pero sus paquetes premium no deben ser desdeñados.

Así se llama el antivirus básico de Avira, e incluye todo lo que puedes esperar de una aplicación de seguridad moderna: análisis en tiempo real en busca de malware, defensas específicas contra ransomware, una función de actualización de software que funciona muy bien para mantener seguras todas tus aplicaciones, además de varias herramientas de privacidad, incluida una destructora de archivos para mayor confidencialidad.

La interfaz es inteligente y las distintas funciones -incluida la VPN gratuita (pero limitada a 1 GB mensual)- están ahora mejor integradas en la interfaz de usuario en general.

La advertencia es que las calificaciones del motor antivirus de los laboratorios de pruebas independientes son, en el mejor de los casos, mediocres, pero la aplicación proporciona un nivel de protección bastante decente.

Si te pasas al plan Internet Security o Prime, obtendrás más funciones, como un completo gestor de contraseñas y la versión Pro de Software Updater (que proporciona actualizaciones automáticas para tus aplicaciones). Además, Prime te ofrece la versión de uso ilimitado de la VPN y compatibilidad con aplicaciones móviles.

8. Webroot SecureAnywhere AntiVirus Una tentadora opción de antivirus ligero

Casi todas las herramientas antivirus afirman ser "ligeras", pero Webroot SecureAnywhere AntiVirus (opens in new tab) realmente cumple en este aspecto. Se instala en cuestión de segundos y ocupa muy poco espacio en el disco duro; además, el espacio que ocupa en la memoria de la aplicación es minúsculo (menos del 2% del tamaño de algunas suites de seguridad en Internet), ya que las definiciones de virus se almacenan en la nube.

Teniendo esto en cuenta, no hay concesiones en cuanto a funciones, lo que hace que Webroot sea aún más impresionante. Obtendrás rápidos análisis de virus que no tardan más de unos 20 segundos, junto con un sistema inteligente de supervisión "firewall", un preciso antiphishing en tiempo real, protección contra el robo de identidad y mucho más.

SecureAnywhere AntiVirus no está clasificado por los laboratorios de pruebas de renombre, salvo SE Labs, que en su último informe Home Anti-Malware calificó a Webroot de sólido en cuanto a protección contra malware, aunque no está a la altura de la competencia.

Más arriba en la gama Webroot, SecureAnywhere Internet Security Plus amplía la cobertura de los PC Windows y Mac a los dispositivos móviles, proporcionando también un gestor de contraseñas (cortesía de LastPass) y cubriendo hasta cinco dispositivos (en lugar de tres).

Y en la cima del árbol está Internet Security Complete, que introduce una herramienta de copia de seguridad automática (con 25 GB de almacenamiento seguro en la nube) y funciones adicionales de privacidad en línea. También hay una versión Family Pack del paquete estrella que aumenta la cobertura de dispositivos a 10 equipos y proporciona 100 GB de almacenamiento en la nube.

SecureAnywhere AntiVirus te da todo lo que necesitas, en realidad, aunque Internet Security Plus es nuestra mejor elección para el paquete más completo. Y otra ventaja que merece la pena tener en cuenta es la garantía de devolución del 100% durante 70 días, que inspira confianza.

9. Sophos Home Una gran elección para la protección multidispositivo

Sophos Home Premium cubre (hasta) la impresionante cantidad de 10 dispositivos (ordenadores Windows y Mac). Está diseñado pensando en los principiantes, lo cual no es malo, aunque los expertos pueden encontrar la interfaz demasiado simplificada y sentirse decepcionados por la escasez de opciones o ajustes de bajo nivel que ofrece.

La interfaz de usuario también es algo tosca en algunos aspectos, aunque, dicho esto, la consola de gestión web podría ser estupenda para quienes deseen tomar el control y gestionar los dispositivos de los miembros de su familia que no sepan de tecnología.

Sophos ofrece una protección antivirus muy eficaz y superó con éxito nuestras pruebas antiransomware. Por el software antivirus que ofrece, y dado el límite de 10 dispositivos, Sophos Home Premium podría resultar una propuesta de valor significativa para quienes deseen proteger varios ordenadores.

Sólo ten en cuenta que Sophos ya no ofrece una versión gratuita de larga duración a los nuevos usuarios. Verás que en el sitio web puedes descargarlo gratis, pero se trata sólo de una versión de prueba y no de un paquete antivirus gratuito que todo lo canta y todo lo baila.

Antivirus FAQ

¿Cuál es el mejor antivirus de 2023? Hemos probado todos los grandes nombres de la seguridad en Internet, y hemos descubierto que el mejor software antivirus software antivirus de 2023 es Bitdefender (opens in new tab). Es un software magnífico, desde su versión básica Bitdefender Antivirus Plus y sus férreas defensas contra el malware, su excelente detección de amenazas y sus funciones adicionales de auténtico valor añadido, hasta su Total Security, que lo canta y lo baila todo, añade una serie de herramientas de mantenimiento y puede utilizarse para proteger los ordenadores, tabletas y teléfonos de tu familia.

¿Qué hace el antivirus? ¿Cómo funciona la protección antivirus? Una aplicación antivirus se instala en tu dispositivo como un perro guardián, vigilando todo el sistema y detectando cualquier intruso (malware o cualquier cosa sospechosa). En resumen, ofrece defensas en tiempo real contra virus u otras amenazas, que, si se detectan, se atajan inmediatamente, impidiendo que lleven a cabo su carga destructiva. Además de esta protección automatizada, puedes realizar análisis antivirus manuales siempre que lo desees. Las aplicaciones antivirus utilizan lo que se denominan "definiciones" de virus para atrapar a los intrusos. Piensa en ellas como si fueran las huellas dactilares del malware, y si se detecta algo en tu sistema que tiene una huella dactilar coincidente, el antivirus entra en acción, poniendo en cuarentena al infractor. Como otra línea de defensa, los programas antivirus también utilizan lo que se denomina "heurística", que busca cualquier archivo o proceso que muestre un comportamiento sospechoso, lo que permite a la aplicación detectar potencialmente cualquier malware recién creado que aún no esté en su base de datos de definiciones.

¿Cómo elijo el mejor software antivirus? La respuesta obvia la tienes delante de tus ojos... ¡literalmente! Consulta nuestra clasificación en este artículo, que se basa en nuestro conocimiento experto y en revisiones exhaustivas y continuamente actualizadas de los principales antivirus. Dicho esto, obviamente, también tienes que tener en cuenta tus necesidades particulares. Nuestro número uno puede no ser la elección ideal si tienes un presupuesto muy ajustado, por ejemplo, y sólo quieres proteger un único PC. O en el otro extremo de la escala, tal vez tengas una familia numerosa con un montón de dispositivos que proteger, y necesites un paquete que se adapte a eso. O tal vez quieras un servicio VPN además de un antivirus, por lo que un paquete combinado te ahorrará mucho dinero en cuotas de suscripción. En resumen, nuestras recomendaciones están aquí como orientación firme, pero modifícalas adecuadamente en función de tus necesidades individuales.



¿Realmente necesito un antivirus en 2023? La respuesta corta a esta pregunta es sí, realmente deberías tener instalada una aplicación antivirus. Puede que hayas oído argumentos de que si eres prudente con los sitios por los que navegas en Internet y con lo que descargas o en lo que haces clic, no te pasará nada; y hasta cierto punto es cierto, pero nosotros no nos arriesgaríamos. Incluso los sitios web más conocidos pueden ser víctimas ocasionales de malware distribuido a través de sus anuncios (en otras palabras, las redes publicitarias con las que trabajan), por ejemplo, así que por muy precavido y experto en tecnología que seas, merece la pena tener una aplicación antivirus como defensa de emergencia. La buena noticia es que los mejores productos antivirus son cada vez más baratos de adquirir, y los productos gratuitos son cada vez más eficaces... ¡sólo tienes que echar un vistazo a lo bien que clasificamos a Microsoft Defender estos días!

¿Es suficiente un antivirus gratuito? La respuesta a esta pregunta no es sencilla, es un poco del tipo "sí, pero no". Un buen antivirus gratuito es una opción perfectamente razonable para proteger tu PC, y Microsoft Defender es ahora el mejor que hemos visto. Hará bien lo básico para defender tu sistema, ya que cualquier proveedor reputado utiliza el mismo motor de protección antivirus -la tecnología central que vigila el dispositivo y repele el malware- que el producto de pago. Dicho esto, los programas antivirus premium ofrecen funciones adicionales más allá de las básicas. Por ejemplo, un sólido sistema de control parental puede ser una gran ventaja para quienes tienen hijos. O una capa de protección específica contra el ransomware, que sólo viene con el producto de pago, podría ayudar a detectar una de las infecciones más temidas y detenerla en seco. Teniendo en cuenta lo baratas que son algunas aplicaciones antivirus de pago -sobre todo con las diversas ofertas que hay-, merece la pena plantearse seguir este camino para conseguir funciones adicionales que te den más tranquilidad.

Los mejores antivirus para empresas 2023

Cada entrada de esta lista se ha elegido cuidadosamente por sus características empresariales, como la instalación remota y la gestión centralizada. El mejor software antivirus para empresas tendrá protección de nivel empresarial contra las amenazas, pero eso tampoco significa que tengan que costar mucho dinero. El precio por instalación a veces puede ser más barato que incluso nuestros mejores paquetes antivirus recomendados.

1. Avast Business Antivirus Pro

Un excelente paquete antivirus para empresas, que te ofrece varias herramientas, como protección antivirus, firewall, protección del correo electrónico, antispam y la posibilidad de colocar las aplicaciones en un sandbox para una seguridad completa. Avast Business Antivirus Pro (a diferencia del Avast Business Antivirus estándar) también incluye protección Sharepoint y Exchange, así como varias herramientas para tus servidores.

2. Bitdefender GravityZone Business Security

Este paquete hace de la protección fiable su máxima prioridad. Los productos de Bitdefender son apreciados por laboratorios de pruebas independientes y altamente valorados por su detección de malware, eliminación, rendimiento y facilidad de uso. La mayoría de las funciones funcionan automáticamente -antimalware, firewall, asesor web, filtrado de URL-, pero también puedes personalizar el producto para controlar las acciones del usuario.

3. Symantec Endpoint Protection

La primera ventaja de Symantec es la tecnología de reputación de archivos Insight de la empresa, una forma eficaz de detectar y bloquear incluso las amenazas no descubiertas más recientes. Otras capas de protección son la protección antivirus, la supervisión del comportamiento, la protección contra intrusiones, un firewall y el "Power Eraser" para eliminar amenazas persistentes y reparar tu sistema.

4. Avira Antivirus for Endpoint

Este es el principal producto de Avira para pequeñas empresas. Incluye todas las funciones básicas que esperas -antivirus, protección de red básica, filtrado web- y las amplía con protección y optimización de servidores de archivos, así como listas blancas y negras de aplicaciones.

