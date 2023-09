Guía de compra: El mejor audio portátil para dar el Grito

Este 16 de septiembre los mexicanos conmemoraremos un año más del inicio del movimiento de independencia. Es una fecha familiar en la que normalmente las reuniones para comer o cenar son la norma. Por supuesto que el festejo no puede dejar a la música de lado.

En TechRadar hemos diseñado esta guía de compra para que te acompañes de las mejores bocinas inteligentes para disfrutrar de la fiesta del Grito de Independencia.

XBOOM XL7

Si lo tuyo es el audio, sin duda estás emocionado por la nueva generación de bocinas inteligentes Xboom, de ellas, nuestra recomendación tanto para los entusiastas del audio como para los amantes de la diversión es la Xboom XL7

Esta bocina cuenta con una impresionante potencia de 250W además de un woofer de 8 pulgadas que pueden llenar una habitación de tamaño medio a grande sin problemas. Además, para los que gustan de escuchar el bajo retumbante en cualquier momento, la XL7 cuenta con la función Dynamic Bass Optimizer que te permite disfrutar de un sonido equilibrado sin distorsión de los graves.

Pensada en los que gustan de la diversión en todo ambiente, la Xboom XL7 cuenta con un asa telescópica y ruedas para que puedas transportarla de un lugar a otro sin problemas, además de que su batería de gran capacidad te brinda hasta 20 horas de reproducción ininterrumpida.

La XL7 lleva la fiesta por dentro y es que su anillo de iluminación multicolor led, sus luces estroboscópicas dobles y su iluminación dinámica por pixeles la harán el alma de la fiesta.

Mejor bocina inalámbrica para reuniones XBOOM XL7 LG ha logrado con la Xboom XL7 una bocina portátil que es divertida además de contar con audio firmado por la marca británica Meridian y un sinnúmero de funcionalidades. Aprovecha ya que Amazon la tiene con 25% de descuento y podrás comprarla por solo 8,299 MXN

LG XBOOM 360

Si buscas audio envolvente y una bocina que puedas llevar de camping, la LG Xboom 360 es para ti.

La XBoom 360 logra su experiencia auditiva única gracias a su forma cónica. Este diseño ofrece audio omnidireccional con una impresionante salida de 120 W que debería proporcionar la potencia y claridad que esperarías de cualquier otro altavoz de gama alta.

También disfrutarás de una iluminación ambiental de 360 grados que se puede emparejar con una aplicación complementaria para obtener una amplia gama de opciones de personalización. Gracias a su batería de 10 horas de duración con una sola carga, la fiesta se animará y durará un buen rato.

LG XBOOM 360 RP4 Con un sonido refinado, gran diseño, sonido envolvente y una batería de larga duración la LG XBOOM 360 es uno de los altavoces más aptos para mantener animada la fiesta ya sea en casa o en exteriores. No dejes escapar el descuento de 33% que tiene en Amazon, podrás animar tus fiestas patrias con esta gran bocina por solo 4,999 MXN

SONOS ERA 300

La Sonos Era 300 es el primer altavoz de la compañía compatible con Dolby Atmos, con altavoces orientados hacia arriba y hacia los lados para crear audio espacial. Es mucho más grande que el Sonos Era 100 y considerablemente más pequeño que el Sonos Five. Aun así, puede producir un sonido espacial potente.

Gracias a sus transductores y al procesamiento de audio, ofrece un sonido más completo que cualquier otro altavoz que hayamos escuchado hasta ahora. Incluso con música estéreo (sin Dolby Atmos), hay una clara sensación de que los canales izquierdo y derecho están separados.

Si no vas a escuchar en Dolby Atmos, no es pretexto para no considerar a la Sonos Era 300 entre tus opciones de mejores bocinas para este 16 de septiembre ya que, gracias a la amplitud general y el control extra en el audio este altavoz no se limita a llenar la habitación de música a todo volúmen sino que realmente orienta el audio para una escucha más clara.

Sonos Era 300 Disfruta de audio espacial y HiRes con esta gran bocina de Sonos, si estás realizando compras de último minuto para amenizar la fiesta, Amazon la tiene con entrega inmediata al día siguiente y podrás adquirirla por 9,999 MXN, pero créenos, vale la pena cada centavo.

Sony SRS-XP500

En un listado con las mejores bocinas para este 16 de septiembre no podía faltar Sony. La marca japonesa cuenta con un amplio catálogo de bocinas inalámbricas para todo tipo de usuario y estilo de vida.

De su catálogo, en esta guía nos hemos decidido por el SRS-XP500, que es un altavoz para fiestas de construcción robusta que puede soportar el uso en exteriores. Si eres un animal fiestero, el XP500 te encantará por su sonido nítido y equilibrado.

Pensando en los amantes de las fiestas, el XP500 cuenta con un gran énfasis en lso bajos y consigue ofrecer unos graves profundos y contundentes. Afortunadamente, a diferencia de otras marcas, Sony no ha ignorado los medios y los agudos. Puedes reproducir cualquier género musical y quedarás satisfecho con el resultado.

Pero en donde realmente brilla el XP500 y deja completamente atrás a la competencia es en la duración de batería. Sony afirma que esta bocina puede durar 25 horas continuas animando una reunión, lo cual lo hace la candidata más que ideal para aquellos que buscan festejar el Grito y son de carrera larga.

El mejor en duración de batería Sony SRS-XP500 Un altavoz completo, con sonido claro y bajos contundentes y además con una batería que promete más de un día completo de reproducción continua sin necesidad de carga. Tiene un descuento marginal en Amazon, pero te recomendamos que lo tomes, el XP500 es uno de nuestros altavoces preferidos.

Sonos Era 100

La sucesora de la popular Sonos One ha sido un gran éxito desde su lanzamiento, y no es para menos. Con la Era 100, Sonos ofrece una muy esperada actualización de funciones para los usuarios.

Si planeas tener una reunión más pequeña, la Era 100 es la candidata ideal entre las mejores bocinas para este 16 de septiembre ya que no hará retumbar tu cuarto con sus graves, pero si es capaz de llenar la habitación un claro y definido sonido estéreo.

Cuando se trata de la difusión del sonido y el objetivo del estéreo desde una sola caja, diremos que la expansión del audio fue realmente impresionante, y sin duda pareció más grande que el tamaño real del altavoz.

Si buscas sonido de gama premium con un presupuesto moderado, la Era 100 es la ideal para ti.

Sonos Era 100 Compacta, potente y clara, la Sonos Era 100 es la candidata ideal para aquellos con espacios reducidos pero que desean una gran calidad de audio. Sonos no suele hacer descuentos, pero en este momento en Amazon acaban de darle una rebaja al precio regular del modelo blanco, que podrás encontrar por 5,224 MXN

JBL Boombox 3

Para cerrar esta guía de compra de las mejores bocinas para este 16 de septiembre tenemos que hablar, por supuesto, de JBL.

El JBL Boombox 3 Wi-Fi es el más reciente altavoz Bluetooth del renombrado fabricante que pretende ser la estrella de la fiesta en casa. Y lo está consiguiendo, con unas características de gama alta combinadas con un sonido masivo para llenar la habitación y hacer que tus pies se pongan a bailar.

Aunque no es enteramente nuevo, el Boombox 3 se destaca por prestaciones premium como sonido Dolby Atmos, la compatibilidad con Wi-Fi y la conectividad inalámbrica Bluetooth 5.3.

Cuenta con certificación IP67 lo que garantiza la resistencia al agua y al polvo, mientras que la autonomía de 24 horas de la batería y la fuente de alimentación de reserva ayudarán a alargar el festejo del Grito desde la tarde, la noche y el día siguiente.

JBL Boombox 3 Como hemos dicho, el Boombox 3 no es exactamente un modelo nuevo, pero sus prestaciones y sonido lo hacen una opción que no puedes ignorar. Puedes encontrarlo en Amazon por 9,499 MXN y aunque no tiene descuento, si ha reducido su precio desde los 12.000 MXN que costaba en su lanzamiento, lo que lo convierte en una ganga.

Como puedes ver, existen grandes opciones entre las mejores bocinas para este 16 de septiembre. Aprovecha las ofertas y sé el alma de la fiesta.