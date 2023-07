Reseña de los Sony WF-1000XM5: más pequeños y con un sonido especial, pero sus rivales les ganan la partida

Sony WF-1000XM5: Reseña de dos minutos

Los WF-1000XM5 de Sony son los auriculares más esperados del año, y como las filtraciones sobre su menor tamaño han resultado ser ciertas, es un objetivo abierto para Sony, ¿no? Son un 25% más pequeños y un 20% más ligeros que los antiguos líderes de su clase, pero presumen del mismo tipo de talento sónico. Cinco dulces estrellas, ¿no?

No del todo. Verás que les hemos quitado una estrella entera en nuestra puntuación, lo que significa que tenemos que dar algunas explicaciones.

Siguen siendo una propuesta convincente y unos de los mejores auriculares con cancelación de ruido del mercado, pero nuestro trabajo es hacer una reseña objetiva y exhaustiva, y si ciertas prioridades (como el silencio casi total en la oficina) son primordiales, puede que haya alternativas que te convengan más por el mismo dinero, por muy sacrílego que suene. Y estamos a punto de decirte por qué.

En primer lugar, un rápido repaso de las mejoras que incorpora la nueva progenie de Sony: ahora tienes Bluetooth 5.3 y tres micrófonos por auricular, incluidos dos micrófonos de retroalimentación, así como el nuevo Procesador dual integrado V2 de Sony para liberar el potencial del Procesador de cancelación de ruido HD QN2e (en el WF-1000XM4 tenías dos micrófonos y un procesador). Esta pequeña configuración es capaz de proporcionar tres veces más datos que antes. ¿Sigues con nosotros? Bien.

La duración de la batería es la misma que la del modelo de la generación anterior, con unas respetables ocho horas para los auriculares y 24 horas en total en la carcasa. Una carga rápida de 60 minutos también proporciona tres horas de reproducción.

Ahora también tienes cuatro pares de almohadillas de espuma de poliuretano exclusivas y de gran calidad, incluida una nueva talla "SS" para oídos más pequeños, que no tienen los antiguos auriculares de Sony. Hay un sensor de conducción ósea para detectar al usuario que habla, además la malla del micrófono de avance es mejor gracias a un rediseño. Además, el embalaje es ahora de plástico cero y está hecho de bambú sostenible, lo que es bueno saber.

¿Ha fabricado Sony los auriculares Golidlocks "justos" de tamaño? Yo creo que sí (Image credit: Future)

A pesar de la opción adicional de almohadilla superpequeña (que tuve que seleccionar para mi molesta oreja derecha) dentro de la prueba de ajuste especialmente exigente de Sony y del excelente sonido Sony, profundo, ágil y celoso, la competencia en 2023 es increíblemente dura. Concretamente, descubrimos que la cancelación activa del ruido simplemente no eliminaba tanto ruido como otros dos modelos rivales de su nivel. Eso, y el hecho de que el equipo -utilizando diferentes muestras de Reseña en distintos continentes- experimentó más de uno o dos cortes de conectividad durante las pruebas, cosa que no ocurrió con dichos competidores, significa que no podemos darles la máxima puntuación en todos los aspectos.

La conectividad multipunto (pero ten en cuenta que sólo con dos dispositivos, no con tres), LDAC y el control de sonido adaptativo están todos aquí, como cabría esperar de unos auriculares de gama alta, lo que significa que tu ubicación física o tu actividad pueden detectarse automáticamente y adaptarse a ti, si así lo deseas. También tienes el procesamiento de audio de 24 bits de Sony y el motor de "escalado" en tiempo real DSEE Extreme, por lo que las canciones de Spotify sonarán muchísimo mejor, mientras que 360 Reality Audio también lleva tus canciones de Tidal a nuevas alturas.

La aplicación Sony Connect es muy parecida a la que encontrarás con los auriculares inalámbricos Sony WF-1000XM4 y los sobreauriculares Sony WH-1000XM5, y tienes razón al decir que estos últimos son unos de los mejores auriculares inalámbricos del planeta en este momento, así que si no está roto, no lo arregles, sobre todo cuando a los fieles seguidores de Sony les gusta tanto. El caso es que algunos miembros del equipo la encontraron un poco recargada y desordenada teniendo en cuenta la competencia, y pensaron que la experiencia podría haberse beneficiado de un rediseño para acceder más rápidamente a la cancelación de ruido (que está en la segunda pantalla, bajo un menú desplegable muy pequeño) y a las pruebas de ajuste, que se pierden fácilmente bajo el encabezado superior derecho de "tutorial", por ejemplo.

La calidad de construcción y la duración de la batería son ejemplares; hay menos salientes que en el antiguo XM4 y en el Sony WF-C500, y la construcción y el acabado parecen más de primera calidad en comparación con la nueva y espléndida opción básica de cancelación de ruido Sony WF-C700N. Pero ahí está el problema: los C700N tienen un sonido y unas funciones tan buenos que uno se pregunta si el importante desembolso adicional que tendrás que hacer para adquirir el buque insignia WF-1000XM5 vale la pena en cuanto a "sonido por kilo", sobre todo teniendo en cuenta nuestros pequeños problemas con ellos.

El plástico brillante se limita a la circunferencia, y son bonitos y esbeltos (Image credit: Future)

ReseñaSony WF-1000XM5: Precio y fecha de salida

Sale a la venta el 24 de julio de 2023

Precio $299.99 USD / 5,096 MXN Aprox

Esto es lo de siempre para los auriculares insignia de Sony: los Sony WF-1000XM4 se lanzaron a 279,99 USD en 2021 - hasta aquí, todo normal.

A este nivel, la competencia más cercana serían los excelentes Technics EAH-AZ80 (que cuentan con conectividad para tres dispositivos y una de las mejores calidades de llamada que hemos probado nunca) y, por supuesto, los auriculares de cinco estrellas Bose QuietComfort Earbuds II, que son los mejores auriculares con cancelación de ruido que hemos tenido el placer de probar.

(Image credit: Future)

Reseña Sony WF-1000XM5: Especificaciones

Swipe to scroll horizontally Drivers 8.4mm Dynamic driver X: nueva estructura única que combina "piezas superblandas dentro de un marco rígido" Cancelación activa del ruido Si Duración de la batería 8 h en los auriculares, 24 h en total en la funda Peso 4,2 g por auricular Conectividad Bluetooth 5.3, USB-C, Sony 360 Reality Audio, DSEE Extreme upscaling Rango de frecuencia No indicado Resistencia al agua IPX4 Otras características Aplicación complementaria Sony Headphones Connect, sonido ambiente, micrófonos de conducción ósea que reducen el viento

La aplicación puede ser genial, pero puede parecer un poco recargada (Image credit: Sony)

Reseña Sony WF-1000XM5: Características

Excelente audio inmersivo de realidad 360

El ANC es estándar en lugar de excelente

La calidad de las llamadas ha mejorado mucho, pero aún puede superarse

Los auriculares de Sony siempre destacan cuando reproducen canciones de Tidal, porque esto abre la puerta a la compatibilidad con el Audio de Realidad 360 de Sony, es decir, 24 canales basados en objetos dispuestos en un escenario sonoro de 360 grados, que Sony lanzó en 2019. Sí, tienes que hacerte fotos de la oreja, lo que es un poco quisquilloso, y luego vincular tu cuenta de Tidal en la a menudo olvidada sección "Servicios" de la aplicación. Pero merece la pena cuando el procesador -y por tanto el detalle, los filtros direccionales y la colocación- es tan bueno.

También recomendado: El tutorial WF-1000XM5 de Sony, que se encuentra bajo esos tres puntitos de la parte superior derecha de la pantalla de inicio, junto a la foto de tu producto. Mide la "hermeticidad" de las almohadillas que elijas y es notablemente estricto, pidiéndome que reduzca el tamaño de una oreja en aras de una mejor cancelación del ruido y calidad del sonido.

Tienes la opción de pausar el audio cuando te los quitas (algo que no tendrás con el WF-C700N, más barato) y la opción de "capturar la voz durante una llamada telefónica" es similar a la tecnología "Just My Voice" de Technics y me gustó mucho, porque me ayudó a evitar gritar durante las llamadas en una calle concurrida. También es buena la función Hablar para chatear, que detecta tu voz y pausa la reproducción cuando entablas conversación con alguien cercano.

Como era de esperar, la aplicación Sony Headphones Connect es la estrella del espectáculo. Y como en el modelo básico C700N, el Control de Sonido Adaptativo, optimizado según lo que estés haciendo, significa que estos auriculares aprenden cómo los usas e intentan ayudarte. ¿No te gusta que despliegue ANC cuando estás "Permaneciendo"? Bien, toca el engranaje en los Ajustes de los auriculares de la aplicación y podrás desplegar el sonido Ambiente o desactivar todos los perfiles de ruido; y hasta que lo cambies, eso ocurrirá siempre que estés sentado en tu escritorio.

Cuando se despliega Ambiente, puedes seleccionar de 1 a 20 en un control deslizante (yo suelo seleccionar 12 cuando "Camino" hacia mi tren y 20 cuando "Corro") y funcionan realmente bien.

Pero, ¿es mejor el ANC debido a ese nuevo micrófono y procesador adicionales? Para mí, está bien más que sorprenderme. Los ruidos se suavizan y masajean en gran medida, pero la unidad de aire acondicionado que hay sobre mi cabeza en la oficina sigue presente en mi mezcla. ¿El Bose QCE II supera el rendimiento aquí? Pues sí.

La calidad de las llamadas es mucho mejor en esta iteración e incluso puedes responder a las llamadas asintiendo con la cabeza (o rechazarlas agitándola) si llevas puestos los auriculares y miras el smartphone, lo que es un toque divertido si te llama tu archienemigo. ¿La calidad de las llamadas es tan buena como la del Technics EAH-AZ80? Para mí, no del todo: en un día muy tormentoso, la claridad del Technics le superó, pero fue una carrera muy reñida.

Puntuación de las características: 4,5/5

¿Es demasiado esfuerzo dar cuatro toques a este auricular derecho para subir el volumen? Tal vez (Image credit: Future)

Reseña Sony WF-1000XM5: Calidad de sonido

Escucha entusiasta y emocionante

Las pistas de Tidal se transmiten magistralmente con 360 Reality Audio

Los agudos se pueden superar

Si has saltado directamente a la parte del sonido (te aplaudo y) son buenas noticias. Sony dice que ha trabajado mucho en el peso y la contundencia de los graves, y no bromea. Si lo tuyo son los graves pero quieres unos auriculares en lugar de unas latas, los WF-1000XM5 deberían estar en tu lista.

Los que tengan una cuenta en Tidal disfrutarán especialmente gracias al 360 Reality Audio, pero incluso cuando transmiten canciones con pérdidas de Spotify (o mucho mejor de Apple Music), los WF-1000XM5 se lo comen todo y ofrecen un rendimiento ágil, carnoso y entusiasta.

Al reproducir Sprinter de Dave y Central Cee, la textura de la delicada guitarra española nunca se pierde ante las voces de rap distintivas, matizadas y tridimensionales que compiten por nuestra atención. Es una mezcla expansiva y con hermosas capas que desciende hasta un impresionante bajo con chasquido y agilidad.

Come To My Window de Melissa Etheridge es otro escaparate del talento sónico de los XM5. De hecho, sacan a la luz pequeñas deficiencias en este himno del rock: ¿estaba Melissa un poco cerca del micro? ¿Acaso el Wurlizter entró un poco antes de tiempo? Todo está en la grabación, pero son el tipo de detalles asombrosos que los auriculares de menor calidad pasan por alto.

Moment's Notice, de John Coltrane, muestra trompetas, batería, bajo vertical y teclas, todos ellos bellamente colocados y mantenidos en una mezcla cohesionada, en la que cada pasaje musical tiene espacio para brillar pero se mantiene resueltamente bajo control.

Sin embargo, en comparación directa, los Technics EAH-AZ80 no se quedan atrás. ¿Los agudos del producto Technics están un poco más presentes y brillan más? Para nosotros, sí. ¿Pero los graves del producto Sony tienen un matiz más dinámico? Ese es un debate mucho más reñido. En lugar de que una opción sea categóricamente mejor que la otra, aquí te diría que te preguntaras lo siguiente: ¿prefieres un sonido integrado, refinado y de alta fidelidad? El producto Technics te convendrá más. ¿Quieres entusiasmo, graves y diversión? Opta por el Sony.

Puntuación de calidad de sonido: 4,5/5

De acuerdo, no van a ganar ningún premio al diseño novedoso, pero los Sony WF-1000XM5 son una propuesta compacta (Image credit: Future)

Reseña Sony WF-1000XM5: Diseño

Auriculares compactos y ergonómicos

El control de volumen en el oído requiere algo de trabajo

El equipo experimentó fallos de conectividad

En pocas palabras, estos auriculares me quedan bien. A un miembro masculino del equipo le parecieron casi demasiado pequeños, y las almohadillas se le quedaron en la oreja cuando se los quitó, pero para la mayoría de los oyentes estoy dispuesto a afirmar que probablemente te quedarán bien, y cómodamente.

Esto no debería sorprender a nadie, ya que Sony está haciendo grandes progresos en cuanto al tamaño de sus auriculares, con el WF-C700N y el Sony LinkBuds S, otro firme favorito para mis oídos más pequeños. La funda es funcional y se cierra con un chasquido tranquilizador, y el plástico cepillado tampoco acumula huellas dactilares manchadas. Sin embargo, podrías mirar la funda del Technics EAH-AZ80 y pensar que su chula placa superior metálica parece más premium, y estarías en lo cierto. Sony no va a ganar ningún premio a la novedad con esta funda, pero mantiene su preciada carga de forma segura y se desliza fácilmente en un bolsillo.

La placa superior de cada auricular es fácil de encontrar durante el uso y las funciones táctiles capacitivas personalizables funcionan muy bien, aunque para mí, cuatro toques rápidos para subir o bajar el volumen (junto con los tonos para emitir el toque) es un poco trabajoso y afecta un poco a mi disfrute de la música. Puedes desactivar ciertas notificaciones y la guía de voz en la aplicación, pero no estos tonos.

También vale la pena señalar que hay muchas opciones para ajustar el ecualizador en la aplicación, mediante el sistema "Encuentra tu ecualizador", que te pide que selecciones el mejor sonido para ti entre una selección de perfiles numerados, luego más, y luego más aún. El perfil optimizado creado se puede aplicar o ignorar por completo, pero es divertido jugar con él.

Nuestro principal problema con la construcción aquí es extraño: caídas ocasionales al transmitir música. Al escucharla en nuestra ajetreada oficina de la editorial, la música simplemente se detenía y reanudaba unas cuantas veces. Y esto no ocurría con nuestros juegos de auriculares de control (es decir, los modelos Technics y Bose enumerados a continuación).

Sony ha dicho que esto puede deberse a la configuración de la conexión y, de hecho, en la pestaña Sonido de la aplicación Sony Headphones Connect, puedes seleccionar la calidad de la conexión Bluetooth entre "priorizar calidad de sonido" o "priorizar conexión estable". Pero tener que rebajar la calidad del sonido para conseguir una conexión estable parece contraintuitivo cuando unos auriculares presumen de tanto talento sonoro; además, nuestros problemas persistieron incluso cuando optamos por la estabilidad. Lamentablemente, otros miembros del equipo en otros territorios también experimentaron el problema. Es extraño, aunque debemos especificar que la mayor parte de nuestras pruebas también se realizaron utilizando una versión beta temprana de la aplicación, lo que podría explicar algunos de los problemas.

Puntuación del diseño: 4/5

Reseña Sony WF-1000XM5: Valor

Los amantes de Sony y de los graves no encontrarán nada mejor

Los suscriptores de Tidal también encontrarán valor

Aunque la competencia es cada vez mayor

Sony sigue siendo el líder de su clase y hay que prestar la debida atención a su progenie. Si conoces y adoras tus actuales auriculares Sony y te manejas bien con la aplicación Sony Headphones Connect, aquí no encontrarás ningún fallo.

Pero también es importante darse cuenta de que los rivales están ganando terreno, y algunos incluso han mejorado la hoja de especificaciones de los auriculares Sony esta vez. Por ejemplo, los auriculares EAH-AZ80 de Technics, que pueden adquirirse por el mismo precio que los Sony WF-1000XM5 y te ofrecen conectividad simultánea con tres dispositivos, no con dos, además de una aplicación complementaria limpia y completa.

Para nosotros, el Bose QCE II es mejor que el WF-1000XM5 en cuanto a cancelación activa del ruido y, como tal, puede afectar al valor del más nuevo y mejor de Sony para el comprador potencial.

En nuestra opinión, la calidad de sonido es acorde con la rica e histórica herencia de Sony, pero experimentamos algunos fallos de conectividad durante las pruebas, por lo que están un poco lejos de la perfección. Como siempre, el cliente compra con su cartera, pero aunque es nuestro trabajo señalar alternativas viables, desde luego no creemos que comprar lo nuevo de Sony sea dinero mal gastado.

Valoración: 3,5/5

¿Debería comprar los Sony WF-1000XM5?

Swipe to scroll horizontally Section Notes Score Características La aplicación es exhaustiva, pero para nosotros, el ANC se puede superar 4.5/5 Calidad de sonido Emocionante en los graves y divertido en todas las frecuencias 4.5/5 Diseño Cómodo, compacto y con puntas extra - pero ten en cuenta los cortes de conectividad 4/5 Valor Dotados sónicamente, pero no estamos seguros al 100% de que sea la compra más inteligente para la mayoría de la gente 3.5/5

Cómpralos si...

Tidal es tu cuenta de streaming de música elegida Vincula el servicio de streaming en la aplicación Sony Headphones Connect (después de hacer fotos a tus oídos, todo ello guiado por la aplicación) y desbloquearás el 360 Reality Audio patentado por Sony junto con su escalado DSEE de primer nivel. Y eso, amigo, es algo muy bueno...

Tienes las orejas más pequeñas La almohadilla SS adicional es genial para los que la necesitamos, y ayuda a que estos auriculares sean uno de los diseños más estables y cómodos que he probado.

Quieres la opción más reciente del modelo insignia de Sony Estos lo son. El sonido es Sony certificado y si estás acostumbrado a la aplicación y quieres lo más nuevo de la ciudad, te deleitarás con los auriculares más pequeños y el talento en la gama baja.

No los compres si...

Priorizas la cancelación activa del ruido Yo aquí optaría por los Bose QCE II (listados más abajo). No es que los WF-1000XM5 sean malos anulando el ruido, pero éste es un punto clave para muchos oyentes y creo que el producto de Bose es mejor.

Quieres triple conectividad de dispositivos Digámoslo claramente: el multipunto a tres dispositivos no es una característica del WF-1000XM5. Pero sí lo es del Technics EAH-AZ80, de precio similar.

Tus oídos son grandes Hay una pequeña posibilidad de que estas preciosas unidades sean demasiado pequeñas para ti...

Reseña Sony WF-1000XM5: También considera

Swipe to scroll horizontally Sony WF-1000XM5 Bose QuietComfort Earbuds II Technics EAH-AZ80 Precio $299.99 / £259 / AU$499 $299 / £279 / AU$429 $299; £259; AU$499 Drivers 8.4mm 9.3mm 10mm Cancelación activa del ruido Sí Sí Sí Duración de la batería indicada 8 horas (auriculares); 24h en total con estuche 6 horas (auriculares); 3 más (estuche de carga) Hasta 7 horas (auriculares); 25h (estuche de carga) Peso 4,2 g por auricular 6,2 g por auricular 7 g por auricular Conectividad Bluetooth 5.3, (LDAC, 360 Reality Audio) Bluetooth 5.3, (SBC, AAC) Bluetooth 5.3, (LDAC, LE Audio coming) Rango de frecuencia No especificado No especificado 20Hz - 40kHz Resistencia al agua Sí, IPX4 Sí, IPX4 Sí, IPX4 Otras funciones Sony 360 Reality Audio CustomTune audio Multipunto a tres dispositivos, tono lateral para llamadas claras

Auriculares Bose QuietComfort II No son tan discretos ni cómodos (a pesar del nombre) como los Sony WF-1000XM5 o los Technics EAH-AZ80 que se enumeran a continuación, pero los Bose se escuchan con bastante vigor, y su facilidad con la cancelación activa del ruido supera fácilmente al conjunto de Sony y también a la opción de Technics. Este es el camino a seguir del viajero frecuente.

Technics EAH-AZ80 Parecen un poco más grandes a primera vista (y sí, pesan bastante más), pero ese diseño de concha funciona de alguna manera. Además, tienes multipunto a tres dispositivos, lo que es más útil de lo que parece, y para nosotros, el sonido supera a la propuesta de Sony.

Cómo probamos los Sony WF-1000XM5

Probados durante dos semanas, comparados con los auriculares Bose QuietComfort Earbuds II, Sony WF-C700N, Technics EAH-AZ80, Bowers & Wilkins Pi7 S2

Utilizados en el trabajo (en la oficina; caminando por Londres; en tren) y en casa

Escuché Tidal Masters, pistas de Apple Music Lossless y Spotify en un iPhone XR, un Sony Xperia 1 IV y un MacBook Pro

Como siempre que se prueban unos auriculares, hay que invertir tiempo y energía. Y gracias a Sony, los WF-1000XM5 se convirtieron en mis compañeros musicales durante cuatro semanas, tras un exhaustivo periodo de prueba de 48 horas.

Para probar mejor los niveles de comodidad (y la duración de la batería) del modelo insignia de Sony, los WF-1000XM5, los llevé durante toda la jornada laboral y en la ajetreada (léase ruidosa) red de metro. También los llevé en una clase de yoga para comprobar lo que me gusta llamar el riesgo de pérdida de auriculares.

Me acompañaron al trabajo en días laborables (caminando bruscamente hasta la estación; subiendo al metro; en la oficina) y en un día especialmente ventoso t: una forma estupenda de comprobar cualquier interferencia del viento en los micrófonos durante las llamadas.

Al probar la calidad de audio en todas las frecuencias, escuché varias listas de reproducción (que abarcaban desde música clásica hasta death metal) en Apple Music y Tidal, pero también podcasts y álbumes en Spotify, y tutoriales de YouTube (la mayoría sobre fisión nuclear, por si tenías curiosidad) desde mi MacBook Pro.