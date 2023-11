Parece que el Samsung Galaxy Z Fold 6 vendrá con ranura para el S Pen

El Samsung Galaxy Z Fold 5 funciona con el lápiz óptico S Pen de Samsung, pero no hay una ranura integrada para guardarlo en el teléfono, como ocurre en el Samsung Galaxy S23 Ultra. Ahora hay pruebas de que esto podría cambiar en el Samsung Galaxy Z Fold 6.

Según ha descubierto Studimo (y compartido por Android Central), ha aparecido una patente de Samsung que muestra algunas ubicaciones potenciales donde podría alojarse un S Pen en un móvil plegable, y tal vez se trate del próximo modelo de Samsung, cuyo lanzamiento esperamos el verano que viene.

Parece que barajan varias ideas: una es tener la ranura del S Pen incrustada en la parte posterior del terminal, debajo de la cámara trasera. La otra es extender el bisel del teléfono hacia el lateral y que el S Pen se quede ahí cuando no se utilice.

Estas patentes no son garantía de que los productos o las ideas vayan a aplicarse en el mundo real, pero ofrecen una visión interesante de lo que las empresas están pensando y explorando en la fase de diseño.

Innovando con el lápiz

Teniendo en cuenta que Samsung hasta ahora no ha incluido una ranura integrada para el S Pen en sus plegables, sólo podemos suponer que hay razones técnicas para no hacerlo: quizá haga que el teléfono sea demasiado grueso o pesado, y no se considere que merezca la pena.

Tal y como vimos cuando pusimos a prueba el Samsung Galaxy Z Fold 5, se pueden comprar fundas con espacio para guardar el S Pen, pero no es la solución ideal. Tener una ranura adecuada para el lápiz cuando no se está utilizando es definitivamente preferible.

La patente también incluye una posible innovación para el S Pen: botones físicos en el lateral. Es probable que estos botones sean personalizables y puedan utilizarse para ejecutar acciones específicas en el teléfono Galaxy con el que se esté utilizando el lápiz.

Hasta ahora no hemos oído demasiados rumores o filtraciones sobre el Samsung Galaxy Z Fold 6, pero si Samsung sigue su calendario habitual, deberíamos verlo en agosto del año que viene, junto con el Samsung Galaxy Z Flip 6.