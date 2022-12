Mejores herramientas de gestión de redes sociales en 2022 - Con interfaz en español

Las mejores herramientas de gestión de redes sociales son justo lo que necesitas para poder triunfar en Internet.

Llevar bien tus redes sociales o de tu empresa implica un trabajo, y es típico que la gente las vaya dejando porque simplemente no tienen tiempo suficientemente para administrarlas. Por eso, y para facilitarte la vida, sacarás muchos beneficios de usar una herramienta de gestión de redes sociales, ya que te permitirá administrar varias cuentas a la vez y programar tus contenidos. Pero no solo eso, ya que estas plataformas también vienen con muchas herramientas que te ayudarán a optimizar tus redes sociales y para medir tus resultados.

La óptima gestión de las redes sociales es especialmente importante a día de hoy, ya que desde la pandemia los clientes han recurrido cada vez más a Internet para satisfacer sus necesidades, desde las compras hasta las relaciones sociales. Esto significa que se ha vuelto esencial para las marcas y las nuevas empresas establecer y mantener una buena presencia online, ya que les da reputación de cara a los clientes, y es importante encontrar las formas más eficientes de atraerlos con ofertas, promociones y noticias.

Pero de nada sirve invertir tiempo y recursos en fantásticas publicaciones en Facebook, Instagram o Twitter, si luego no sabes cómo controlar eficazmente el impacto y la influencia de tus contenidos. Contar el número de seguidores que tienes es solo el primer paso, y no sirve de nada si luego estos no se involucran activamente en interactuar con cualquier contenido que publiques; según las estadísticas, menos del 2% de ellos lo hacen.

La realidad es que aunque las empresas suelen considerar que las redes sociales son esenciales, a menudo no se dan cuenta de que el público de las redes sociales no están ahí con la idea de comprar, por lo que las ventas directas no suelen funcionar a menos que sea por tiempo limitado. Sin embargo, como plataformas de comunicación para el desarrollo de la marca, las redes sociales pueden ser muy eficaces.

Sacar el máximo partido de tus redes sociales será una parte integral de tu marketing de contenidos, y una parte de tu estrategia global de marketing online. A continuación, hemos reunido las mejores herramientas de gestión de redes sociales, para que te resulte más fácil gestionar las publicaciones, el marketing y la administración de las redes sociales.

Las mejores herramientas de gestión de redes sociales en 2022:

SEMrush (opens in new tab)es más conocido por ser una plataforma de software SEO, pero también incorpora un par de herramientas útiles para la gestión de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn y Google My Business.

Su función de publicar en redes sociales te permite programar y publicar en las diferentes redes sociales. Incluye un editor de imágenes, un creador de UTM (un pequeño código de texto que se incluye al final de una URL y que permite hacer un seguimiento de las variables o parámetros que se quieren rastrear), y una función para acortar enlaces para personalizar tus publicaciones, que luego puedes publicar inmediatamente o programar para más tarde. También existe la posibilidad de gestionar anuncios específicamente en Facebook, Instagram, Facebook Messenger y Audience Network.

La función de seguimiento de redes sociales te permite realizar un seguimiento de la interacción entre las plataformas y los usuarios, y recopilar datos analíticos para sacar informes en un único panel. Esto incluye tanto las reacciones a las publicaciones como las menciones en otros lugares. También puedes monitorizar a tus competidores para determinar la frecuencia con la que publican.

Sin embargo, el mayor punto fuerte de SEMrush es que permite integrar la gestión de las redes sociales con la estrategia general de SEO y marketing, y proporciona una plataforma útil que lo reúne todo en un solo lugar.

SEMrush ofrece tres tipos de planes (opens in new tab): el paquete Pro, que es el más básico, está dirigido a equipos pequeños y tiene un precio aproximado de 120 dólares (la web está completamente en español, pero pagarás en dólares). El paquete Pro cubre hasta 5 proyectos, rastrea hasta 500 palabras clave y proporciona 10.000 resultados por informe.

Aquí puedes acceder a la página web de SEMrush (opens in new tab).

2. Hootsuite Las mejores herramientas de seguimiento de redes sociales

Hootsuite (opens in new tab) es un clásico. Su objetivo es ofrecer una plataforma todo en uno para la gestión de redes sociales. Como era de esperar, hay una opción para buscar y filtrar a través de las redes sociales existentes, con el fin de encontrar menciones de marca, ideas e información demográfica.

Además, con cualquiera de los planes de Hootsuite tienes la opción de programar publicaciones de varios perfiles en varias redes sociales. Esto te permite asegurarte de que cualquier campaña de marketing está bien programada y dirigida cuando y donde la necesitas.

También hay una función de análisis para que puedas seguir y medir el rendimiento. Los informes son personalizables, por lo que puedes asegurarte de que visualizas y lees los datos que necesitas y así centrarte en ellos. Esto es especialmente importante porque Hootsuite está diseñado para trabajar en equipo, no sólo individualmente.

También hay una serie de integraciones disponibles, como Asana, Slack, Mailchimp, Trello y Zendesk, lo que garantiza que puedas trabajar de forma productiva y eficiente cuando se trata de construir tus campañas de marketing y comunicación en redes sociales.

El plan más barato de Hootsuite comienza en 49€ al mes cuando se factura anualmente, y sirve para un usuario y hasta 10 cuentas en redes sociales.

Aquí puedes acceder a la web de Hootsuite (opens in new tab) y ver todo lo que te ofrece.

3. Sprout Social Mejor software para publicar en redes sociales

Sprout Social (opens in new tab)es conocido sobre todo por hacer la función de poder gestionar y programar todas tus cuentas de redes sociales, todo a través de un mismo sitio, y en una plataforma fácil de usar. Es sin dudas una herramienta muy útil para la persona que administre las redes sociales de tu empresa, cuando está tratando de hacer malabares con Facebook, Twitter, Pinterest y otras redes sociales a la vez.

Pero también es una potente herramienta para analizar tus datos. Puedes clasificar los datos en función de diversos criterios demográficos y geográficos para medir exactamente qué contenidos funcionan y para qué seguidores. Sprout Social puede gestionar varias cuentas y supervisar las palabras clave en todas las redes sociales para que sepas cuándo se habla de tu marca. También ayuda a tu empresa a responder a los clientes dirigiendo los mensajes a las personas de la organización que deben actuar en consecuencia.

Puedes probar Sprout Social gratis con su versión de prueba de 30 días. Si te gusta, los planes de pago (opens in new tab)básicos cubren hasta cinco redes sociales diferentes, y los planes más altos ofrecen más perfiles, alcance y funciones.

Aquí puedes acceder a la web de Sprout Social para más información (opens in new tab).

4. Hubspot Mejores herramientas de automatización de redes sociales

Hubspot Gestor de Redes Sociales (opens in new tab) es un conjunto de herramientas de gestión de redes sociales cuyo objetivo es ahorrar tiempo priorizando las conexiones sociales a las que des más valor en una serie de plataformas de redes sociales, como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y LinkedIn.

Hay varias funciones de gestión disponibles, como publicar y compartir contenidos, supervisar las menciones, y elaborar informes para conocer no sólo los niveles de compromiso, sino también cómo se traducen en métricas empresariales reales.

Estas herramientas están disponibles como parte del servicio Marketing Hub de Hubspot (opens in new tab), lo que significa que puedes utilizarlas junto con otras herramientas de marketing. Por lo tanto, no se trata simplemente de supervisar y gestionar tus redes sociales, sino también de garantizar que el trabajo que realizas se traduce en algún tipo de medición del rendimiento empresarial.

Aquí puedes acceder a la web de Hubspot para probarlo y encontrar más información (opens in new tab).

5. Zoho Social El mejor programador de contenidos de redes sociales

Zoho Social (opens in new tab) ofrece una forma sencilla de gestionar tu marca en las redes sociales, proporcionando una completa plataforma de gestión de redes sociales.

Además de gestionar varios canales de redes sociales, también dispone de un calendario de publicaciones para que puedas ver las publicaciones programadas. Puedes supervisar las palabras clave de tus conversaciones y permitir la colaboración en equipo desde un único panel.

Zoho Social también viene con una versión específica para las necesidades de las agencias de marketing, que permite la gestión de la marca y las comunicaciones para las listas de clientes, al tiempo que permite la marca blanca.

Aunque no ofrece muchas de las características avanzadas que tienen otras plataformas, podrás integrar Zoho Social con otras herramientas de Zoho, como Zoho Workspace, Zoho Campaigns, y Zoho CRM (opens in new tab).

Puedes acceder pinchando aquí a la web de Zoho Social para probarlo (opens in new tab).

6. Agorapulse Las mejores herramientas de programación de redes sociales

Agorapulse (opens in new tab)es otra plataforma de gestión de redes sociales que está diseñada específicamente para ayudar a las agencias y a las empresas a publicar y monitorizar sus publicaciones en las distintas redes sociales.

Dispone de una herramienta de programación flexible que permite poner en cola, reprogramar o cargar publicaciones en bloque. También hay una bandeja de entrada para controlar las respuestas a tus publicaciones, las menciones en otros sitios y otros mensajes importantes. Por supuesto, también hay una herramienta de informes con la que puedes obtener datos analíticos relacionados con el contenido y la participación, con la opción de descargarlos como archivos CSV o PPT.

Agorapulse también está diseñado para trabajar en equipo, de modo que se pueden asignar a cada miembro publicaciones, comentarios u otras tareas específicas. También hay una función muy interesante para crear una base de datos CRM de seguidores y otros usuarios de redes sociales a los que hacer un seguimiento, y añadir notas sobre ellos.

Los precios se basan principalmente en el número de perfiles sociales y usuarios necesarios, aunque los distintos planes (opens in new tab)también tienen diferentes niveles de retención de datos.

En general, Agorapulse ofrece una gran plataforma para las agencias que pueden tener necesidades más exigentes que las empresas ordinarias para la gestión general y el seguimiento de las redes sociales.

Aquí puedes acceder a la web de Agorapulse (opens in new tab).

Otra herramienta de gestión de redes sociales a tener en cuenta:

El auge de las redes sociales ha dado lugar a un crecimiento enorme de aplicaciones y software para ayudar a las empresas a controlar su presencia online y gestionar su alcance. Además de las anteriores, es posible que te interese usar el "Administrador de páginas de Facebook (opens in new tab)".

Es una aplicación para Android e iOS totalmente gratuita que te permite gestionar directamente tus páginas de Facebook y tu cuenta de Instagram desde tu teléfono u otro dispositivo móvil. Te permite recibir notificaciones, leer y responder mensajes, así como vincular cuentas de Facebook e Instagram. La aplicación también permite gestionar las funciones estándar de administración de páginas, como la configuración, el rendimiento y el alcance.

¿Qué es una herramienta de gestión de redes sociales? Una herramienta de gestión de redes sociales es una plataforma software que sirve para que los usuarios compartan, supervisen, analicen y gestionen diferentes redes sociales desde un único lugar. Las herramientas de gestión de redes sociales facilitan la programación y publicación de contenidos para varias redes sociales desde una misma interfaz, y además también permiten responder a los comentarios.

¿Cómo elegir la mejor herramienta de gestión de redes sociales para ti? A la hora de elegir la mejores herramienta de gestión de redes sociales para ti, empieza por evaluar el tamaño de tu empresa y qué aspectos de la gestión de redes sociales quieres controlar con la plataforma. Mientras que algunas herramientas ayudan con el seguimiento y la programación de los contenidos de las redes sociales, otras hacen un mejor trabajo a la hora de analizar los resultados. Del mismo modo, si tienes un equipo de personas que van a trabajar con estas herramientas, será útil elegir una que tenga potentes funciones de colaboración. La monitorización de las redes sociales también es una parte clave de estas herramientas, ya que te permite hacer un seguimiento de las menciones de los usuarios, de la competencia y de hashtags específicos. Por último, hay que tener en cuenta la interfaz de usuario, lo fácil de usar que sea la herramienta, el precio y la atención al cliente.

Las mejores herramientas de gestión de redes sociales: ¿Cómo las ponemos a prueba?

Para poner a prueba las mejores herramientas de gestión de redes sociales nos fijamos en las funciones que ofrecen, lo completos y variados que son sus servicios y el tamaño de las empresas para las que son ideales. Hemos evaluado la facilidad de configuración, la curva de aprendizaje y la interfaz.

También hemos tenido en cuenta sus funciones de colaboración, la calidad de la atención al cliente y la documentación disponible. Por último, evaluamos la escalabilidad de las herramientas, la potencia de sus análisis y sus planes de precios, entre otras cosas.