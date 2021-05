Logitech-sjef advarer: Brikkemangelen kan vedvare inn i 2022

Logitech blir nå med i det etter vært så rørslige teknologi-koret som kveder om at den pågående mangelen innen den globale halvleder-industrien kommer til å dra ut, og antageligvis ikke ta slutt før i 2022.



Bracken Darrell, administrerende direktør for Logitech, forklarte til den sveitsiske tidsskriftet Finanz und Wirtschaft at enkelte sektorer kan oppleve at brikkemangelen avtar så tidlig som tre til seks måneder frem i tid, men at andre deler av industrien vil komme til å måtte vente på en større mengde silisiumsbrikker helt til 2022.



«Som andre har vi kjent på mangelen, men vi har klart å beskytte oss godt», sa Darrell. «Det tar tid å trappe opp produksjonen, men i mellomtiden har også prisen justert seg.»



Datautstyr-giganten har henvendt seg til andre tilbydere, sa Darrell ifølge Reuters, siden mange av de selskapet brukte tidligere ikke har klart å møte etterspørselen.

Når roer det seg i halvlederindustrien?

Logitech har med dette blitt med i gjengen bestående av IBM, Intel, Nvidia og TSMC, som alle advarer om at dagens mangel på brikker kommer til å vare lenger enn mange hadde håpet på, men det er ikke utelukkende dårlig nytt å spore. Som Darrell merker seg, så er det ikke slikt at mangelen rammer alle deler av industrien likt, enkelte vil oppleve en mangelfull tilgang på brikker helt frem til (og ut i) 2022, men slett ikke alle.



En av de største ofrene for brikkemangelen har vært innen bilindustrien, som måtte se seg nødt til å kutte ordre i fjor grunnet pandemien, ifølge Harvard Business Review. Dette gjorde at en hel del bedrifter innen IT og forbrukerelektronikk, som allerede hadde ordre på vei, kunne fortsette å produsere.



Selv om dette er svært dårlig nytt for bilindustrien, som nå henger etter, så vil brikkene som ikke endte opp i biler i år heller ende opp i produkter som skjermkort og annet datautstyr istedenfor. Dette, i tospann med den store nedgangen i verdien av kryptovaluta, kan bety at vi snart kan få oppleve en liten oppgang i tilgangen på en del skjermkort og konsoller som PS5 og Xbox Series X|S.