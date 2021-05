AMD innrømmer at de rimeligere Ryzen-prosessorene ikke prioriteres – det er enklere å få tak i toppmodeller

AMDs produksjonsproblemer, der etterspørselen av prosessorer har ført til tomme lagre over hele verden, tvinger selskapet til å prioritere de gjeveste modellene, innrømmer administrerende direktør.



Informasjonen kommer direkte fra AMD-sjef Lisa Su, som snakket under en JP Morgan-konferansesamtale, ifølge Seeking Alpha og PC Gamer. «Det er en del prosessering vi ikke klarer å yte tjeneste til. Jeg vil si, i særdeleshet, hvis du ser på enkelte segmenter i PC-markedet, omlag i bunnsjiktet i PC-markedet, så har vi prioritert en del av toppmodellene når det gjelder de kommersielle brikkene og gaming-brikkene og lignende», observerte Su.

Dette gir selvsagt mening fra et kommersielt ståsted. Når produksjonskapasiteten ikke strekker til, og du ikke kan lage nok produkter til å møte etterspørselen, gir det mest mening, rent finansielt, å fokusere på toppmodellene, som har høyere marginer sammenlignet med budsjettmodellene, som ikke innebærer like høy inntjening.

Kun sluggerne

Intel har tidligere gjort lignende trekk. Du husker kanskje da selskapet var rammet av ganske alvorlige produksjonsproblemer for et par år siden, hvor tungvekterne innen CPU-er ble prioritert (prosessorene med flest kjerner, samt Xeon-modeller) fremfor budsjettmodellene (og til en viss grad mellomsegmentet.)



Til syvende og sist er både Intel og AMD bedrifter som er ute etter å tjene penger, ikke minst for å kunne fortsette å tilby prosessorer i toppsjiktet – men det hjelper lite for alle som er ute etter å bygge en ny og rimelig PC, og er ute etter Ryzen-prosessorer som ikke gjør lommeboka altfor slunken. De kan både være vanskelige å finne på lager, og ha en pris som ikke helt står i stil med ytelsen.



Selv om enkelte av de billigere Ryzen-prosessorene har forsvunnet raskt fra butikkhyllene har AMD forbedret tilgjengeligheten til noen av de heftigere Ryzen 5000-brikkene, noe som speiler det Su nylig forklarte. AMD Ryzen 9 5900X er nå enklere å få fatt i, og er også i ferd med å gå ned noe i pris. Enda bedre tilgjengelighet forventes i nær fremtid, i alle fall hvis alt går som det skal med den nye såkalte steppingen i Ryzen 5000-serien (en ny revisjon av brikkene).



Skjermkortmangelen er og forblir et verre problem, og per nå er det nær sagt umulig å få tak kort av en viss kvalitet (vi håper selvsagt at 2021 kan by på en bedring om ikke alt for lenge, men situasjonen er foreløpig uviss.)