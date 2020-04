Xbox Series X: Halo Infinite e altri giochi esclusivi saranno presto svelati

Microsoft è stata molto esauriente per quanto riguarda le informazioni di Xbox Series X : abbiamo visto la console, il nuovo controller perfezionato e sappiamo tutto sulle impressionanti specifiche tecniche . Ma per quanto riguarda i giochi?

In una risposta su Twitter, il boss di Xbox Phil Spencer ha lasciato intendere che Microsoft è quasi pronta a svelarsi anche in questo ambito e che non bisognerà attendere troppo.

Sappiamo già che Microsoft sta progettando di lanciare Halo Infinite insieme a Xbox Series X e che lo sviluppatore Ninja Theory sta lavorando su Senua's Saga: Hellblade 2 , un sequel di Hellblade, vincitore del BAFTA 2017. Probabilmente ci sarà anche anche un nuovo titolo della serie Forza Motorsport.

Reviewed plans yesterday for continued sharing through launch. Team is doing great work and adapting. I've never been more excited about Xbox plans. We've heard you, you want transparency/authenticity. We plan to keep showing that way, next step is not too much of a wait (games)April 23, 2020