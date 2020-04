Oppo Find X2 Lite 5G svelato ufficialmente in Europa

Oppo, dopo aver aggiornato la serie Find X con due nuovi smartphone quest'anno, ha aggiunto un nuovo modello alla serie: Find X2 Lite 5G. A differenza dei fratelli maggiori, Find X2 Lite è stato svelato ufficialmente in Portogallo.

Oppo ha riportato le caratteristiche principali dello smartphone sul sito web portoghese, ma la disponibilità all’interno del Paese non è stata ancora annunciata. Find X2 Lite sarà venduto in Europa a 500 euro.

Il processore, uno Snapdragon 765, spicca tra le caratteristiche tecniche dello smartphone. Si tratta di un chip realizzato a 7 nm che supporta il 5G e velocità di download fino a 1,9 Gbps. Il processore è abbinato a 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna UFS 2.1. Oppo, nelle specifiche dello smartphone, ha anche messo in evidenza l'antenna surround a 360 gradi, che dovrebbe permettere una connettività 5G senza interruzioni e una funzione smart che sceglie in maniera autonoma se utilizzare il 4G o 5G per risparmiare energia fino al 30%.

Find X2 Lite ha un display OLED da 6,4 pollici in formato 20:9 con risoluzione FHD+ protetto dal Gorilla Glass di quinta generazione. Lo smartphone pesa 180 grammi e presenta uno spessore di soli 7,96 mm. La frequenza di aggiornamento dello schermo si ferma a 60 Hz, quindi non è molto elevata.

Find X2 Lite sembra sia esattamente come l'Oppo Reno 3 Youth presentato in Cina a febbraio.

La fotocamera posteriore è composta da un sensore principale da 48 MP con apertura f / 1,7, uno grandangolare da 8 MP che funge anche da obiettivo macro e un paio di sensori da 2 MP a supporto della modalità Ritratto. Oppo ha anche menzionato la funzione Ultra Stable Video 2.0, che vanta un'eccellente stabilizzazione e la modalità Ultra Night. Il notch a goccia integra la fotocamera frontale da 32 MP con apertura f / 2.0.

La batteria è da 4025 mAh e supporta la ricarica rapida VOOC 4.0, che consente di ottenere una carica fino al 50% in 20 minuti. In termini di software, Find X2 Lite si basa sull’interfaccia ColorOS 7 basata su Android 10, mentre la colorazione può essere scelta tra bianco e nero.