Apple TV Remote, il codice di iOS 14 rivela un nuovo telecomando

Gli utenti di Apple TV potrebbero avere del nuovo hardware a disposizione in futuro e non stiamo parlando di un TVg box.

Secondo quanto riferito, il codice sorgente di iOS 14 trapelato da 9to5Mac mostra le prove di un nuovo telecomando per Apple TV, suggerendo che potremmo vederne una nuova versione dopo la presentazione del nuovo aggiornamento software, probabilmente intorno a settembre di quest'anno.

Non ci sono ancora dati precisi su quali funzioni potrebbe includere il nuovo telecomando, ma è probabile che venga realizzato tenendo in considerazione il servizio di streaming di Apple TV Plus e che sia progettato per adattarsi all'interfaccia della piattaforma. Ci aspetteremmo un pulsante di avvio rapido sul telecomando per accedere alla libreria Apple TV Plus, che aiuterebbe nell’accesso, per ora complicato, al servizio di Apple TV.

Di tutto un po’

Esiste già un telecomando Apple Remote compatibile con i dispositivi per lo streaming di streaming Apple TV in 4K e HD, anche se in realtà non è molto conveniente per la funzionalità minima che offre: costa 25€.

Probabilmente il telecomando continuerà a supportare Siri, ed è anche probabile che non ci sarà un calo di prezzo per il nuovo telecomando. Non ci viene in mente molto altro che Apple potrebbe aggiungere alle novità del nuovo Apple Remote, oltre ad una migliore connettività e input dedicati specificamente per Apple TV Plus.

Le indiscrezioni menzionano anche i nuovi modelli di iPad Pro e iPhone 9: se c'è una cosa che possiamo dire per certo di Apple, è che è sempre al lavoro su qualcosa di nuovo.